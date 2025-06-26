https://sarabic.ae/20250626/رئيس-الإكوادور-إعادة-اعتقال-فيتو-زعيم-أخطر-عصابة-في-البلاد-1102071906.html

رئيس الإكوادور يعلن إعادة اعتقال "فيتو" زعيم أخطر عصابة في البلاد

رئيس الإكوادور يعلن إعادة اعتقال "فيتو" زعيم أخطر عصابة في البلاد

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الإكوادور، دانيال نوبوا، يوم الأربعاء، عن إعادة اعتقال زعيم عصابة "لوس تشونيروس" الشهير بلقب "فيتو"، المطلوب الأول في البلاد، وذلك بعد أكثر من عام... 26.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-26T01:06+0000

2025-06-26T01:06+0000

2025-06-26T05:58+0000

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وقال نوبوا في منشور على منصة "إكس": "لقد قمنا بدورنا للمضي قدماً في إجراءات تسليم فيتو إلى الولايات المتحدة، ونحن الآن بانتظار ردهم".ويُعتبر "فيتو" أحد أخطر قادة الجريمة المنظمة في الإكوادور، وتُوجَّه إليه اتهامات تتعلق بالاتجار بالمخدرات، وقيادة عمليات اغتيال، وتمردات داخل السجون، ما جعله رمزاً للفوضى الأمنية التي عصفت بالبلاد في السنوات الأخيرة.

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