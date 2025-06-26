https://sarabic.ae/20250626/رئيس-الإكوادور-إعادة-اعتقال-فيتو-زعيم-أخطر-عصابة-في-البلاد-1102071906.html
رئيس الإكوادور يعلن إعادة اعتقال "فيتو" زعيم أخطر عصابة في البلاد
رئيس الإكوادور يعلن إعادة اعتقال "فيتو" زعيم أخطر عصابة في البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الإكوادور، دانيال نوبوا، يوم الأربعاء، عن إعادة اعتقال زعيم عصابة "لوس تشونيروس" الشهير بلقب "فيتو"، المطلوب الأول في البلاد، وذلك بعد أكثر من عام... 26.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-26T01:06+0000
2025-06-26T01:06+0000
2025-06-26T05:58+0000
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وقال نوبوا في منشور على منصة "إكس": "لقد قمنا بدورنا للمضي قدماً في إجراءات تسليم فيتو إلى الولايات المتحدة، ونحن الآن بانتظار ردهم".ويُعتبر "فيتو" أحد أخطر قادة الجريمة المنظمة في الإكوادور، وتُوجَّه إليه اتهامات تتعلق بالاتجار بالمخدرات، وقيادة عمليات اغتيال، وتمردات داخل السجون، ما جعله رمزاً للفوضى الأمنية التي عصفت بالبلاد في السنوات الأخيرة.
https://sarabic.ae/20240110/شرطة-الإكوادور-مقتل-10-أشخاص-على-الأقل-في-الحرب-ضد-العصابات-1084843404.html
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الإكوادور, العالم, أخبار العالم الآن
الإكوادور, العالم, أخبار العالم الآن
رئيس الإكوادور يعلن إعادة اعتقال "فيتو" زعيم أخطر عصابة في البلاد
01:06 GMT 26.06.2025 (تم التحديث: 05:58 GMT 26.06.2025)
أعلن رئيس الإكوادور، دانيال نوبوا، يوم الأربعاء، عن إعادة اعتقال زعيم عصابة "لوس تشونيروس" الشهير بلقب "فيتو"، المطلوب الأول في البلاد، وذلك بعد أكثر من عام على فراره من السجن، وهي الحادثة التي أشعلت موجة عنف دامية في مختلف أنحاء البلاد.
وقال نوبوا في منشور على منصة "إكس": "لقد قمنا بدورنا للمضي قدماً في إجراءات تسليم فيتو إلى الولايات المتحدة، ونحن الآن بانتظار ردهم".
ويُعتبر "فيتو" أحد أخطر قادة الجريمة المنظمة في الإكوادور، وتُوجَّه إليه اتهامات تتعلق بالاتجار بالمخدرات، وقيادة عمليات اغتيال، وتمردات داخل السجون
، ما جعله رمزاً للفوضى الأمنية التي عصفت بالبلاد في السنوات الأخيرة.