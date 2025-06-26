https://sarabic.ae/20250626/ماكرون-يدعو-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-لاستئناف-عملها-في-إيران-1102072750.html

ماكرون يدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستئناف عملها في إيران

ماكرون يدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستئناف عملها في إيران

سبوتنيك عربي

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء، الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى استئناف عملها في إيران. 26.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-26T04:03+0000

2025-06-26T04:03+0000

2025-06-26T06:05+0000

إيمانويل ماكرون

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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موسكو - سبوتنيك. وقال ماكرون في منشور عبر منصة "إكس": "مع رفائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تقف فرنسا بحزم إلى جانب الوكالة، التي يعد دورها حيويا للسلامة والأمن النوويين. من الضروري السماح للوكالة باستئناف مهمتها في إيران".وأمس، قال ماكرون، في تصريحات للصحفيين في مدينة لاهاي الهولندية، أوردتها قناة "سي نيوز الفرنسية" ردا على سؤال بخصوص البرنامج النووي الإيراني: "نحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على تحليلاتنا الخاصة التي لدينا. وبعد ذلك ستكون هناك مقارنة مع تحليلات البلدان الأخرى المهتمة، ومن بينها طبعا أمريكا وإسرائيل وأخرى أوروبية".كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق، أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار بينهما في الخامسة (بتوقيت غرينتش) من صباح أمس الثلاثاء، وذلك عقب تصعيد عسكري متبادل بين البلدين دام نحو 12 يوما.وجاء إعلان ترامب بعد ساعات فقط من شن إيران هجوما صاروخيا على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، ردا على ضربات أمريكية طالت منشآتها النووية الرئيسية وهي فوردو ونطنز وأصفهان فجر الأحد الماضي.وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حينئذ، أن الولايات المتحدة نفذت "ضربات جوية ناجحة" على المنشآت النووية الرئيسية في إيران، قائلا إنها "دمرت تماما" جراء الضربات، لكن السلطات الإيرانية قللت من شأن تأثيرها.ومنذ ذلك الحين تتضارب التصريحات بين أمريكا وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، حول مصير البرنامج النووي الإيراني بعد الهجمات الأمريكية، فبينما أعلن ترامب أن البرنامج "انتهى"، أكدت إيران أنه لا يمكن تدميره.وكان هذا بمثابة أول تدخل عسكري مباشر من جانب الولايات المتحدة لدعم إسرائيل، التي بدأت الحرب ضد إيران في 13 حزيران/يونيو الجاري بشن ضربات جوية مفاجئة استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم، وأدت إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين.وبعدما توعد المرشد الإيراني علي خامنئي إسرائيل بأنها ستواجه "مصيرا مريرا ورهيبا" ردا على "جريمتها وعدوانها"، ردت إيران بضربات جوية ضد إسرائيل، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية.وخلافا لتصريحات ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن إيران اقتربت من امتلاك سلاح نووي، خلصت أجهزة الاستخبارات الأمريكية إلى أن إيران لم تكن تسعى بنشاط لتصنيع سلاح نووي على الأقل في الوقت الحالي، بل كانت بعيدة بمقدار 3 سنوات عن هذا الهدف، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصادر مطلعة.

https://sarabic.ae/20250625/إيران-تعلن-إعادة-فتح-مجالها-الجوي-جزئيا-بعد-وقف-إطلاق-النار-مع-إسرائيل-1102070156.html

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إيمانويل ماكرون, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الوكالة الدولية للطاقة الذرية