https://sarabic.ae/20250626/موسكو-تتزين-بثوب-الصيف--1102084449.html
موسكو تتزين بثوب الصيف
موسكو تتزين بثوب الصيف
سبوتنيك عربي
تتزين العاصمة الروسية، موسكو، خلال فصل الصيف بالأشجار والورود والأجواء الجميلة التي تضفي عليها طابعا مميزا يجعلها قبلة السياح من جميع أنحاء العالم. اختار لكم... 26.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-26T12:26+0000
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фото, روسيا, موسكو, فصل الصيف, صور, الزهور
фото, روسيا, موسكو, فصل الصيف, صور, الزهور
موسكو تتزين بثوب الصيف 12:26 GMT 26.06.2025 (تم التحديث: 12:32 GMT 26.06.2025)
تتزين العاصمة الروسية، موسكو، خلال فصل الصيف بالأشجار والورود والأجواء الجميلة التي تضفي عليها طابعا مميزا يجعلها قبلة السياح من جميع أنحاء العالم. اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور لشوارع موسكو خلال الصيف.
محيط المكتبة الحكومية الروسية في موسكو.
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور
فتاة تلتقط صورة بين أنواع مختلفة من الزهور في أحد شوارع موسكو.
فتاة تلتقط صورة بين أنواع مختلفة من الزهور في أحد شوارع موسكو.
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور
سلحفاة ذات أذنين حمراء في مياه ساحة مانيجنايا في موسكو.
سلحفاة ذات أذنين حمراء في مياه ساحة مانيجنايا في موسكو.
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور
عدد من السياح يتجولون في شوارع موسكو المزينة بورود فصل الصيف .
عدد من السياح يتجولون في شوارع موسكو المزينة بورود فصل الصيف .
صورة تظهر جمال ساحة مانيجنايا.
"حافلة الجمال" في شارع أربات القديم في موسكو.
ساحة مانيجنايا التي ارتدت حلتها الخضراء في فصل الصيف.
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور
امرأة تستمتع بوقتها بين الورود ونافورة المياه وسط ساحة تفرسكايا.
امرأة تستمتع بوقتها بين الورود ونافورة المياه وسط ساحة تفرسكايا.
فتاة تمشي بين قوس من النباتات الخضراء في شارع أربات القديم.