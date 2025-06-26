موسكو تتزين بثوب الصيف

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بوتين يشارك في المنتدى الاقتصادي الأوراسي في مينسك
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:49 GMT
11 د
من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
حزمة من الابتكارات التقنية الحديثة ستُطبق للمرة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025
09:31 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
مساحة حرة
التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
16:03 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبيرة: دعوة "بريكس" لإخلاء الشرق الأوسط من النووي يعزز دورها في الأمن
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية وتأثيرها على منطقة الخليج والموقف الأمريكي من إيران عقب وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
تمديد رئاسة عاصيمي غويتا رئيسا لمالي لخمس سنوات أخرى قابلة للتجديد بدون انتخابات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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لقاء سبوتنيك
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16:03 GMT
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خبير: الشرق الأوسط قادم على هدنة مؤقتة إلا أن الحروب الأمنية والإلكترونية والاقتصادية ستستمر
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موسكو تتزين بثوب الصيف
موسكو تتزين بثوب الصيف
سبوتنيك عربي
تتزين العاصمة الروسية، موسكو، خلال فصل الصيف بالأشجار والورود والأجواء الجميلة التي تضفي عليها طابعا مميزا يجعلها قبلة السياح من جميع أنحاء العالم. اختار لكم... 26.06.2025, سبوتنيك عربي
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фото, روسيا, موسكو, فصل الصيف, صور, الزهور
фото, روسيا, موسكو, فصل الصيف, صور, الزهور

موسكو تتزين بثوب الصيف

12:26 GMT 26.06.2025 (تم التحديث: 12:32 GMT 26.06.2025)
تابعنا عبر
تتزين العاصمة الروسية، موسكو، خلال فصل الصيف بالأشجار والورود والأجواء الجميلة التي تضفي عليها طابعا مميزا يجعلها قبلة السياح من جميع أنحاء العالم. اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور لشوارع موسكو خلال الصيف.
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محيط المكتبة الحكومية الروسية في موسكو.

محيط المكتبة الحكومية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . Maksim Blinov
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محيط المكتبة الحكومية الروسية في موسكو.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تلتقط صورة بين أنواع مختلفة من الزهور في أحد شوارع موسكو.

فتاة تلتقط صورة بين أنواع مختلفة من الزهور في أحد شوارع موسكو. - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . Maksim Blinov
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فتاة تلتقط صورة بين أنواع مختلفة من الزهور في أحد شوارع موسكو.

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

سلحفاة ذات أذنين حمراء في مياه ساحة مانيجنايا في موسكو.

سلحفاة ذات أذنين حمراء في مياه ساحة مانيجنايا في موسكو. - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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سلحفاة ذات أذنين حمراء في مياه ساحة مانيجنايا في موسكو.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

عدد من السياح يتجولون في شوارع موسكو المزينة بورود فصل الصيف .

عدد من السياح يتجولون في شوارع موسكو المزينة بورود فصل الصيف . - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . Maksim Blinov
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عدد من السياح يتجولون في شوارع موسكو المزينة بورود فصل الصيف .

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر جمال ساحة مانيجنايا.

صورة تظهر جمال ساحة مانيجنايا. - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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صورة تظهر جمال ساحة مانيجنايا.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

"حافلة الجمال" في شارع أربات القديم في موسكو.

&quot;حافلة الجمال&quot; في شارع أربات القديم في موسكو. - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Maksim Blinov
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"حافلة الجمال" في شارع أربات القديم في موسكو.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

ساحة مانيجنايا التي ارتدت حلتها الخضراء في فصل الصيف.

 ساحة مانيجنايا التي ارتدت حلتها الخضراء في فصل الصيف. - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik . Maksim Blinov
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ساحة مانيجنايا التي ارتدت حلتها الخضراء في فصل الصيف.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

امرأة تستمتع بوقتها بين الورود ونافورة المياه وسط ساحة تفرسكايا.

امرأة تستمتع بوقتها بين الورود ونافورة المياه وسط ساحة تفرسكايا. - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . Maksim Blinov
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امرأة تستمتع بوقتها بين الورود ونافورة المياه وسط ساحة تفرسكايا.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تمشي بين قوس من النباتات الخضراء في شارع أربات القديم.

فتاة تمشي بين قوس من النباتات الخضراء في شارع أربات القديم. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Maksim Blinov
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فتاة تمشي بين قوس من النباتات الخضراء في شارع أربات القديم.

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