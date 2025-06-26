https://sarabic.ae/20250626/وزير-الخارجية-الإيراني-تعاوننا-مع-مصر-يفوق-بعض-علاقاتنا-الدبلوماسية-الرسمية-1102112399.html

وزير الخارجية الإيراني: تعاوننا مع مصر يفوق بعض علاقاتنا الدبلوماسية الرسمية

وزير الخارجية الإيراني: تعاوننا مع مصر يفوق بعض علاقاتنا الدبلوماسية الرسمية

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الخميس، أن طهران والقاهرة تمضيان في خطوات مدروسة لإعادة بناء العلاقات بين البلدين، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية... 26.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-26T20:22+0000

2025-06-26T20:22+0000

2025-06-26T20:22+0000

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وأوضح عراقجي أن العلاقات الحالية بين إيران ومصر "أعمق وأكثر بناء" من علاقات إيران مع دول تربطها بها علاقات رسمية، مشيرا إلى أن التعاون والتنسيق في القضايا الإقليمية، ومنها الحرب الأخيرة مع إسرائيل، كان مهما للغاية، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأضاف أن إيران تعتبر مصر دولة محورية ومؤثرة في العالم الإسلامي، وتعرب عن استعدادها لتوسيع التعاون معها في مختلف المجالات.وشدد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على أن طهران لا تستعجل في مسألة استئناف العلاقات الرسمية، وتركت القرار بهذا الشأن للحكومة المصرية، مؤكدا أن التعاون القائم حالياً يتسم بفعالية تفوق العديد من العلاقات الدبلوماسية القائمة لإيران مع دول أخرى.وفي مطلع الشهر الجاري، أجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، زيارة للقاهرة، أجرى خلالها لقاءات مهمة مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي.وأكد عراقجي على منصة "إكس"، أن "العلاقات الدبلوماسية بين إيران ومصر دخلت مرحلة جديدة بعد سنوات من الجمود"، مشددا على أن "مستوى التفاعل والتعاون السياسي، والأهم من ذلك، مستوى الثقة المتبادلة بين البلدين، هو أمر غير مسبوق".وأشار إلى أن "إيران ومصر، باعتبارهما قوتين محوريتين في المنطقة وتتمتعان بتاريخ حضاري عريق، تتحملان مسؤولية مشتركة في دعم الاستقرار والسلام الإقليمي".ويشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أجرى زيارة للقاهرة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، وهي تعد الأولى لمسؤول إيراني رسمي يزور العاصمة المصرية، منذ عام 2013.وبدأت العلاقات بين القاهرة وطهران، في التحسن منذ عام 2023، بعدما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية استعداد طهران، لتعزيز وتقوية العلاقات الدبلوماسية مع مصر، التي أبدت بدورها ترحيبها باستعادة العلاقات مع إيران.وشهدت الأشهر الماضية لقاءات بين وزراء مصريين وإيرانيين في مناسبات عدة، لبحث إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين.وتوترت العلاقات بين القاهرة وطهران، عقب نجاح الثورة الإسلامية عام 1979، إذ قرر قائد الثورة آية الله الخميني، قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر، ردًا على توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل.

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