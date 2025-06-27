أجمل صور الأسبوع

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عشرات الأشخاص يشاركون في فعالية "كاراغول دي بورن" في ساحة "إس بورن" في سيوتاديلا، بإسبانيا. حيث يجوب الفرسان والخيول الساحة على إيقاع "الجاليو" التقليدي، أمام آلاف الحضور.