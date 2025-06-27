أجمل صور الأسبوع

عربي
بوتين: نحافظ على تواصل دائم مع رئيس دولة الإمارات... فيديو
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
تمديد رئاسة عاصيمي غويتا رئيسا لمالي لخمس سنوات أخرى قابلة للتجديد بدون انتخابات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية وتأثيرها على منطقة الخليج والموقف الأمريكي من إيران عقب وقف إطلاق النار
16:03 GMT
56 د
حصاد الأسبوع
خبير: الشرق الأوسط قادم على هدنة مؤقتة إلا أن الحروب الأمنية والإلكترونية والاقتصادية ستستمر
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تعليق البرلمان الإيراني التعاون مع وكالة الطاقة الذرية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الصحفيون في مرمى الخطر.. كيف يحمون أنفسهم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
هل تنجح زيارة رامافوزا لواشنطن في تهدئة التوتر بين جنوب افريقيا و الولايات المتحدة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:29 GMT
23 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:27 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:28 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:37 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تعليق البرلمان الإيراني التعاون مع وكالة الطاقة الذرية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
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https://sarabic.ae/20250627/أجمل-صور-الأسبوع-1102121220.html
أجمل صور الأسبوع
أجمل صور الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور الأكثر جمالا، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأيام الأخيرة. 27.06.2025, سبوتنيك عربي
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العالم
صور
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фото, العالم, صور
фото, العالم, صور

أجمل صور الأسبوع

09:52 GMT 27.06.2025 (تم التحديث: 09:55 GMT 27.06.2025)
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور الأكثر جمالا، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأيام الأخيرة.
© AP Photo / Chris Pizzello

مقدمة البرامج تايلا تتعرض للرش بمادة لزجة خلال حفل توزيع جوائز اختيار الأطفال من نيكلوديون في كاليفورنيا.

مقدمة البرامج تايلا تتعرض للرش بمادة لزجة خلال حفل توزيع جوائز اختيار الأطفال من نيكلوديون في كاليفورنيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Chris Pizzello

مقدمة البرامج تايلا تتعرض للرش بمادة لزجة خلال حفل توزيع جوائز اختيار الأطفال من نيكلوديون في كاليفورنيا.

© Getty Images / NurPhoto/Morteza Nikoubazl

مصورون إيرانيون يلتقطون صورا لمبنى في منطقة سكنية، استهدفه هجوم إسرائيلي غربي العاصمة الإيرانية طهران.

مصورون إيرانيون يلتقطون صورا لمبنى في منطقة سكنية، استهدفه هجوم إسرائيلي غربي العاصمة الإيرانية طهران. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / NurPhoto/Morteza Nikoubazl

مصورون إيرانيون يلتقطون صورا لمبنى في منطقة سكنية، استهدفه هجوم إسرائيلي غربي العاصمة الإيرانية طهران.

© Getty Images / Europa Press News/Alba Redondo

عشرات الأشخاص يشاركون في فعالية "كاراغول دي بورن" في ساحة "إس بورن" في سيوتاديلا، بإسبانيا. حيث يجوب الفرسان والخيول الساحة على إيقاع "الجاليو" التقليدي، أمام آلاف الحضور.

عشرات الأشخاص يشاركون في فعالية &quot;كاراغول دي بورن&quot; في ساحة &quot;إس بورن&quot; في سيوتاديلا، بإسبانيا. حيث يجوب الفرسان والخيول الساحة على إيقاع &quot;الجاليو&quot; التقليدي، أمام آلاف الحضور. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Europa Press News/Alba Redondo

عشرات الأشخاص يشاركون في فعالية "كاراغول دي بورن" في ساحة "إس بورن" في سيوتاديلا، بإسبانيا. حيث يجوب الفرسان والخيول الساحة على إيقاع "الجاليو" التقليدي، أمام آلاف الحضور.

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح عددا من القادة بعد الاجتماع الثامن والعشرين لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح عددا من القادة بعد الاجتماع الثامن والعشرين لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح عددا من القادة بعد الاجتماع الثامن والعشرين لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

© Getty Images / VCG/Lu Zhongnan

رجل إنقاذ يحمل إمدادات في منطقة متضررة من الفيضانات في مقاطعة كونغجيانغ في الصين.

 رجل إنقاذ يحمل إمدادات في منطقة متضررة من الفيضانات في مقاطعة كونغجيانغ في الصين. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / VCG/Lu Zhongnan

رجل إنقاذ يحمل إمدادات في منطقة متضررة من الفيضانات في مقاطعة كونغجيانغ في الصين.

© AP Photo / Michael Gruber

خلال حضور سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رضا نجفي، اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا.

خلال حضور سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رضا نجفي، اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Michael Gruber

خلال حضور سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رضا نجفي، اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا.

© AP Photo / Oded Balilty

عمال الإنقاذ ورجال الإطفاء يتفقدون موقعا في تل أبيب تعرض لضربة صاروخية إيرانية.

عمال الإنقاذ ورجال الإطفاء يتفقدون موقعا في تل أبيب تعرض لضربة صاروخية إيرانية. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Oded Balilty

عمال الإنقاذ ورجال الإطفاء يتفقدون موقعا في تل أبيب تعرض لضربة صاروخية إيرانية.

© Getty Images / Anadolu/Rasid Necati Aslim

لقطة تظهر لحظة وقوف طيور على قرون غزال في حديقة بوشي في لندن.

لقطة تظهر لحظة وقوف طيور على قرون غزال في حديقة بوشي في لندن. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Rasid Necati Aslim

لقطة تظهر لحظة وقوف طيور على قرون غزال في حديقة بوشي في لندن.

© AP Photo / Luca Bruno

جيف بيزوس ولورين سانشيز يقبلان بعضهما أثناء مغادرتهما الفندق لحضور حفل استقبال ما قبل زفافهما في البندقية بإيطاليا.

جيف بيزوس ولورين سانشيز يقبلان بعضهما أثناء مغادرتهما الفندق لحضور حفل استقبال ما قبل زفافهما في البندقية بإيطاليا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Luca Bruno

جيف بيزوس ولورين سانشيز يقبلان بعضهما أثناء مغادرتهما الفندق لحضور حفل استقبال ما قبل زفافهما في البندقية بإيطاليا.

© AP Photo / Fernando Vergara

العاملون في مجال إعادة التدوير يلقون الزجاجات البلاستيكية في الهواء في ساحة بوليفار في بوغوتا، كولومبيا، احتجاجا على أسعار المواد المعاد تدويرها.

العاملون في مجال إعادة التدوير يلقون الزجاجات البلاستيكية في الهواء في ساحة بوليفار في بوغوتا، كولومبيا، احتجاجا على أسعار المواد المعاد تدويرها. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Fernando Vergara

العاملون في مجال إعادة التدوير يلقون الزجاجات البلاستيكية في الهواء في ساحة بوليفار في بوغوتا، كولومبيا، احتجاجا على أسعار المواد المعاد تدويرها.

© Getty Images / China News Service/VCG/Zhang Lang

رسم نموذج لباندا عملاق في حقل أرز شاسع في حديقة تيانفو الوطنية الزراعية الصناعية الحديثة في الصين.

 رسم نموذج لباندا عملاق في حقل أرز شاسع في حديقة تيانفو الوطنية الزراعية الصناعية الحديثة في الصين. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / China News Service/VCG/Zhang Lang

رسم نموذج لباندا عملاق في حقل أرز شاسع في حديقة تيانفو الوطنية الزراعية الصناعية الحديثة في الصين.

© Getty Images / Anadolu/Gerald Anderson

صورة من مظاهرة إحياء لذكرى ضحايا احتجاجات "مشروع قانون المالية 2024" في نيروبي، كينيا.

صورة من مظاهرة إحياء لذكرى ضحايا احتجاجات &quot;مشروع قانون المالية 2024&quot; في نيروبي، كينيا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Gerald Anderson

صورة من مظاهرة إحياء لذكرى ضحايا احتجاجات "مشروع قانون المالية 2024" في نيروبي، كينيا.

© Getty Images / Thierry Chesnot

عارضة أزياء تسير على منصة عرض أزياء جان فريو - مجموعة ربيع/صيف 2026 للرجال، ضمن أسبوع الموضة في باريس.

 عارضة أزياء تسير على منصة عرض أزياء جان فريو - مجموعة ربيع/صيف 2026 للرجال، ضمن أسبوع الموضة في باريس. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Thierry Chesnot

عارضة أزياء تسير على منصة عرض أزياء جان فريو - مجموعة ربيع/صيف 2026 للرجال، ضمن أسبوع الموضة في باريس.

© AP Photo / Rafiq Maqbool

رجل يراقب الأمواج الناجمة عن المد العالي التي ضربت منزله على شاطئ بحر العرب في مومباي بالهند.

رجل يراقب الأمواج الناجمة عن المد العالي التي ضربت منزله على شاطئ بحر العرب في مومباي بالهند. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Rafiq Maqbool

رجل يراقب الأمواج الناجمة عن المد العالي التي ضربت منزله على شاطئ بحر العرب في مومباي بالهند.

© Getty Images / Ezra Acayan

أشخاص يغطون أنفسهم بأوراق الموز والطين احتفالا بعيد القديس يوحنا المعمدان، في الفلبين. ويُعرف هذا الطقس باسم "تاونغ بوتيك" (شعب الطين).

أشخاص يغطون أنفسهم بأوراق الموز والطين احتفالا بعيد القديس يوحنا المعمدان، في الفلبين. ويُعرف هذا الطقس باسم &quot;تاونغ بوتيك&quot; (شعب الطين). - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Ezra Acayan

أشخاص يغطون أنفسهم بأوراق الموز والطين احتفالا بعيد القديس يوحنا المعمدان، في الفلبين. ويُعرف هذا الطقس باسم "تاونغ بوتيك" (شعب الطين).

© AP Photo / Omar Sanadiki

سوري يعبر عن غضبه وحزنه جراء التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في العاصمة السورية دمشق.

سوري يعبر عن غضبه وحزنه جراء التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في العاصمة السورية دمشق. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Omar Sanadiki

سوري يعبر عن غضبه وحزنه جراء التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في العاصمة السورية دمشق.

© AP Photo / Olga Fedorova

بائعة فاكهة تدفع عربتها على جسر بروكلين خلال موجة حر في نيويورك.

بائعة فاكهة تدفع عربتها على جسر بروكلين خلال موجة حر في نيويورك. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Olga Fedorova

بائعة فاكهة تدفع عربتها على جسر بروكلين خلال موجة حر في نيويورك.

© Getty Images / Finnbarr Webster

زوار يرتدون أزياء بشروق الشمس خلال احتفالات الانقلاب الصيفي في ستونهنج، في إنجلترا.

 زوار يرتدون أزياء بشروق الشمس خلال احتفالات الانقلاب الصيفي في ستونهنج، في إنجلترا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Finnbarr Webster

زوار يرتدون أزياء بشروق الشمس خلال احتفالات الانقلاب الصيفي في ستونهنج، في إنجلترا.

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