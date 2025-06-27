أجمل صور الأسبوع

مقدمة البرامج تايلا تتعرض للرش بمادة لزجة خلال حفل توزيع جوائز اختيار الأطفال من نيكلوديون في كاليفورنيا.
مقدمة البرامج تايلا تتعرض للرش بمادة لزجة خلال حفل توزيع جوائز اختيار الأطفال من نيكلوديون في كاليفورنيا.
مصورون إيرانيون يلتقطون صورا لمبنى في منطقة سكنية، استهدفه هجوم إسرائيلي غربي العاصمة الإيرانية طهران.
مصورون إيرانيون يلتقطون صورا لمبنى في منطقة سكنية، استهدفه هجوم إسرائيلي غربي العاصمة الإيرانية طهران.
عشرات الأشخاص يشاركون في فعالية "كاراغول دي بورن" في ساحة "إس بورن" في سيوتاديلا، بإسبانيا. حيث يجوب الفرسان والخيول الساحة على إيقاع "الجاليو" التقليدي، أمام آلاف الحضور.
عشرات الأشخاص يشاركون في فعالية "كاراغول دي بورن" في ساحة "إس بورن" في سيوتاديلا، بإسبانيا. حيث يجوب الفرسان والخيول الساحة على إيقاع "الجاليو" التقليدي، أمام آلاف الحضور.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح عددا من القادة بعد الاجتماع الثامن والعشرين لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح عددا من القادة بعد الاجتماع الثامن والعشرين لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
رجل إنقاذ يحمل إمدادات في منطقة متضررة من الفيضانات في مقاطعة كونغجيانغ في الصين.
رجل إنقاذ يحمل إمدادات في منطقة متضررة من الفيضانات في مقاطعة كونغجيانغ في الصين.
خلال حضور سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رضا نجفي، اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا.
خلال حضور سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رضا نجفي، اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا.
عمال الإنقاذ ورجال الإطفاء يتفقدون موقعا في تل أبيب تعرض لضربة صاروخية إيرانية.
عمال الإنقاذ ورجال الإطفاء يتفقدون موقعا في تل أبيب تعرض لضربة صاروخية إيرانية.
لقطة تظهر لحظة وقوف طيور على قرون غزال في حديقة بوشي في لندن.
لقطة تظهر لحظة وقوف طيور على قرون غزال في حديقة بوشي في لندن.
جيف بيزوس ولورين سانشيز يقبلان بعضهما أثناء مغادرتهما الفندق لحضور حفل استقبال ما قبل زفافهما في البندقية بإيطاليا.
جيف بيزوس ولورين سانشيز يقبلان بعضهما أثناء مغادرتهما الفندق لحضور حفل استقبال ما قبل زفافهما في البندقية بإيطاليا.
العاملون في مجال إعادة التدوير يلقون الزجاجات البلاستيكية في الهواء في ساحة بوليفار في بوغوتا، كولومبيا، احتجاجا على أسعار المواد المعاد تدويرها.
العاملون في مجال إعادة التدوير يلقون الزجاجات البلاستيكية في الهواء في ساحة بوليفار في بوغوتا، كولومبيا، احتجاجا على أسعار المواد المعاد تدويرها.
رسم نموذج لباندا عملاق في حقل أرز شاسع في حديقة تيانفو الوطنية الزراعية الصناعية الحديثة في الصين.
رسم نموذج لباندا عملاق في حقل أرز شاسع في حديقة تيانفو الوطنية الزراعية الصناعية الحديثة في الصين.
صورة من مظاهرة إحياء لذكرى ضحايا احتجاجات "مشروع قانون المالية 2024" في نيروبي، كينيا.
صورة من مظاهرة إحياء لذكرى ضحايا احتجاجات "مشروع قانون المالية 2024" في نيروبي، كينيا.
عارضة أزياء تسير على منصة عرض أزياء جان فريو - مجموعة ربيع/صيف 2026 للرجال، ضمن أسبوع الموضة في باريس.
عارضة أزياء تسير على منصة عرض أزياء جان فريو - مجموعة ربيع/صيف 2026 للرجال، ضمن أسبوع الموضة في باريس.
رجل يراقب الأمواج الناجمة عن المد العالي التي ضربت منزله على شاطئ بحر العرب في مومباي بالهند.
رجل يراقب الأمواج الناجمة عن المد العالي التي ضربت منزله على شاطئ بحر العرب في مومباي بالهند.
أشخاص يغطون أنفسهم بأوراق الموز والطين احتفالا بعيد القديس يوحنا المعمدان، في الفلبين. ويُعرف هذا الطقس باسم "تاونغ بوتيك" (شعب الطين).
أشخاص يغطون أنفسهم بأوراق الموز والطين احتفالا بعيد القديس يوحنا المعمدان، في الفلبين. ويُعرف هذا الطقس باسم "تاونغ بوتيك" (شعب الطين).
سوري يعبر عن غضبه وحزنه جراء التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في العاصمة السورية دمشق.
سوري يعبر عن غضبه وحزنه جراء التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في العاصمة السورية دمشق.
بائعة فاكهة تدفع عربتها على جسر بروكلين خلال موجة حر في نيويورك.
بائعة فاكهة تدفع عربتها على جسر بروكلين خلال موجة حر في نيويورك.
زوار يرتدون أزياء بشروق الشمس خلال احتفالات الانقلاب الصيفي في ستونهنج، في إنجلترا.
زوار يرتدون أزياء بشروق الشمس خلال احتفالات الانقلاب الصيفي في ستونهنج، في إنجلترا.