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انطلاق أعمال اليوم الثاني من المنتدى الاقتصادي الأوراسي بمشاركة بوتين... فيديو

انطلاق أعمال اليوم الثاني من المنتدى الاقتصادي الأوراسي بمشاركة بوتين... فيديو

سبوتنيك عربي

بدأت أعمال اليوم الثاني لاجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، اليوم الجمعة، في العاصمة البيلاروسية مينسك، وذلك بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من... 27.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-27T08:24+0000

2025-06-27T08:24+0000

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ويتناول جدول أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، عدد من الملفات والقضايا، على رأيها القضايا الاقتصادية.الصيغة وجدول الأعماليتضمن جدول أعمال الاجتماع 14 موضوعا، كما صرح وزير الاقتصاد البيلاروسي، يوري تشيبوتار، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، بأنه سيتم إطلاع قادة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي على التقدم المحرز في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لتنمية التكامل الاقتصادي الأوراسي حتى عام 2025.اتفاقيات مع الإمارات العربية المتحدة ومنغولياوفقا لمساعد الرئيس يوري أوشاكوف، يجري حاليًا إعداد عشر وثائق للتوقيع:كما صرح مساعد الرئيس بأن بوتين سيدعو قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في مينسك للمشاركة في اجتماع غير رسمي قبل رأس السنة الجديدة لقادة رابطة الدول المستقلة في سانت بطرسبورغ نهاية ديسمبر/ كانون الأول، وسيقترح الجانب الروسي عقد اجتماع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى هناك في التاريخ نفسه.محادثات على هامش القمةحول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

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بوتين ولوكاشينكو وقادة آخرون يشاركون في اليوم الثاني من المنتدى الاقتصادي الأوراسي سبوتنيك عربي بوتين ولوكاشينكو وقادة آخرون يشاركون في اليوم الثاني من المنتدى الاقتصادي الأوراسي 2025-06-27T08:24+0000 true PT100M39S

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