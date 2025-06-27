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تبليسي: تصرفات لندن الأخيرة "تلقي بظلالها" على العلاقات بين جورجيا والمملكة المتحدة
تبليسي: تصرفات لندن الأخيرة "تلقي بظلالها" على العلاقات بين جورجيا والمملكة المتحدة
سبوتنيك عربي
أعربت وزيرة الخارجية الجورجية، ماكا بوتشوريشفيلي، خلال لقائها مع السفير البريطاني لدى تبليسي، غاريث وورد، عن عدم رضا بلادها عن تصرفات المملكة المتحدة الأخيرة... 27.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-27T00:55+0000
2025-06-27T05:40+0000
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وقالت وزارة الخارجية الجورجية في بيان لها صدر يوم الخميس: "ناقش الطرفان ديناميكيات العلاقات الثنائية بين البلدين، وفي هذا السياق شددت وزيرة الخارجية على أن التصريحات والإجراءات الأخيرة الصادرة عن ممثلي السلطتين التنفيذية والتشريعية في المملكة المتحدة – بما في ذلك فرض عقوبات على مواطنين جورجيين – تلقي بظلالها على الشراكة الاستراتيجية والصداقة بين جورجيا والمملكة المتحدة، وغالبًا ما تهدف إلى التأثير على العمليات السياسية الداخلية في جورجيا".وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا أيضًا التعديلات التشريعية الجورجية المتعلقة بالتمويل الأجنبي، إلى جانب التطرق إلى التحديات الأمنية الإقليمية، مؤكدين على أهمية الأداء السليم لمؤسسات الدولة لضمان الاستقرار والأمن في البلاد.ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب سلسلة من الانتقادات من قبل مسؤولين ودبلوماسيين بريطانيين تجاه سياسات الحزب الحاكم.ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2024، فرضت المملكة المتحدة سلسلة من العقوبات على مسؤولين كبار في وزارة الداخلية الجورجية – بمن فيهم وزير الشؤون الداخلية السابق فاختانغ غوميلاوري.كما شملت العقوبات قضاة كباراً بتهم "فساد خطير"، إضافة إلى مسؤولين آخرين رفيعي المستوى، من بينهم المدعى العام السابق جيورجي غابيتاشفيلي، الذي غادر منصبه مؤخراً.
https://sarabic.ae/20250605/الاستخبارات-الروسية-لندن-تخطط-لتدريبنشطاء-في-جورجيا-لمواجهة-الشرطة-خلال-الاحتجاجات-1101348118.html
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تبليسي: تصرفات لندن الأخيرة "تلقي بظلالها" على العلاقات بين جورجيا والمملكة المتحدة

00:55 GMT 27.06.2025 (تم التحديث: 05:40 GMT 27.06.2025)
© Courtesy of Maka BochorishviliМинистр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили
Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2025
© Courtesy of Maka Bochorishvili
تابعنا عبر
أعربت وزيرة الخارجية الجورجية، ماكا بوتشوريشفيلي، خلال لقائها مع السفير البريطاني لدى تبليسي، غاريث وورد، عن عدم رضا بلادها عن تصرفات المملكة المتحدة الأخيرة تجاه جورجيا، مشيرة إلى أنها "تلقي بظلالها" على الشراكة الثنائية بين البلدين.
وقالت وزارة الخارجية الجورجية في بيان لها صدر يوم الخميس: "ناقش الطرفان ديناميكيات العلاقات الثنائية بين البلدين، وفي هذا السياق شددت وزيرة الخارجية على أن التصريحات والإجراءات الأخيرة الصادرة عن ممثلي السلطتين التنفيذية والتشريعية في المملكة المتحدة – بما في ذلك فرض عقوبات على مواطنين جورجيين – تلقي بظلالها على الشراكة الاستراتيجية والصداقة بين جورجيا والمملكة المتحدة، وغالبًا ما تهدف إلى التأثير على العمليات السياسية الداخلية في جورجيا".
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وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا أيضًا التعديلات التشريعية الجورجية المتعلقة بالتمويل الأجنبي، إلى جانب التطرق إلى التحديات الأمنية الإقليمية، مؤكدين على أهمية الأداء السليم لمؤسسات الدولة لضمان الاستقرار والأمن في البلاد.
ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب سلسلة من الانتقادات من قبل مسؤولين ودبلوماسيين بريطانيين تجاه سياسات الحزب الحاكم.
ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2024، فرضت المملكة المتحدة سلسلة من العقوبات على مسؤولين كبار في وزارة الداخلية الجورجية – بمن فيهم وزير الشؤون الداخلية السابق فاختانغ غوميلاوري.
كما شملت العقوبات قضاة كباراً بتهم "فساد خطير"، إضافة إلى مسؤولين آخرين رفيعي المستوى، من بينهم المدعى العام السابق جيورجي غابيتاشفيلي، الذي غادر منصبه مؤخراً.
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