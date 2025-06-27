https://sarabic.ae/20250627/نحافظ-على-تواصل-دائم-مع-رئيس-دولة-الإمارات-1102128525.html

بوتين: نحافظ على تواصل دائم مع رئيس دولة الإمارات... فيديو

بوتين: نحافظ على تواصل دائم مع رئيس دولة الإمارات... فيديو

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه على تواصل دائم مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. 27.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-27T11:53+0000

2025-06-27T11:53+0000

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روسيا

العالم العربي

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والتقى بوتين، اليوم الجمعة، مع ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان. وجاء ذلك على هامش قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في مينسك. وأضاف الرئيس الروسي، أن موسكو تتوقع زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا في أغسطس/آب وخلال القمة الروسية العربية.وأعلن الكرملين يوم 1 مايو/ أيار الفائت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، وهنأ آل نهيان بوتين والشعب الروسي بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.وقال الكرملين: "هنأ محمد آل نهيان الرئيس فلاديمير بوتين والشعب الروسي بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر في الحرب الوطنية العظمى".وأضاف: "أعرب الزعيمان عن ارتياحهما للمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الروسية الإماراتية، وهي علاقات استراتيجية وتتطور بنجاح في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية. ويجعل هذا التعاون الوثيق من الممكن إجراء الحوار حتى بشأن القضايا الدولية شديدة الحساسية".وفي 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن بلاده مهتمة بتعزيز العلاقات مع روسيا.

https://sarabic.ae/20250627/باحث-في-الشأن-الروسي-كلمة-بوتين-رسالة-للعالم-نحو-التخلي-عن-الهيمنة-الأوروبية-1102128349.html

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