https://sarabic.ae/20250628/إيران-تشيع-قادتها-العسكريين-وعلماءها-النوويين-الذين-قتلوا-في-الحرب-مع-إسرائيل-1102144446.html

إيران تشيع قادتها العسكريين وعلماءها النوويين الذين قتلوا في الحرب مع إسرائيل... فيديو

إيران تشيع قادتها العسكريين وعلماءها النوويين الذين قتلوا في الحرب مع إسرائيل... فيديو

سبوتنيك عربي

أقامت إيران، اليوم السبت، مراسم تشييع رسمية لستين من القادة العسكريين والعلماء النوويين الذين لقوا حتفهم إثر ضربات إسرائيلية خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين... 28.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-28T08:21+0000

2025-06-28T08:21+0000

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وحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، بدأت مراسم التشييع في تمام الساعة الـ 8 صباحاً من ساحة انقلاب (الثورة) وسط العاصمة طهران، وتتجه نحو ساحة آزادي (الحرية)، التي يتوسطها معلم عمراني ضخم يعد رمزا بارزا في الذاكرة الجماعية للإيرانيين.واحتشد آلاف المشيعين في الشوارع وسط العاصمة الإيرانية طهران، اليوم السبت، للمشاركة في تشييع جنازة رئيس الحرس الثوري وغيره من كبار القادة والعلماء النوويين، الذين قتلوا خلال الحرب مع إسرائيل.وشارك علي شامخاني، مستشار المرشد الإيراني، في مراسم التشييع رغم إصابته في الضربات الإسرائيلية، حيث يعد ذلك أول ظهور علني له منذ إصابته.كما شارك أيضا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وحضر كذلك مراسم التشييع وزير الخارجية عباس عراقجي.وتم نقل نعوش قائد الحرس الثوري الجنرال حسين سلامي ورئيس برنامج الصواريخ الباليستية في الحرس الثوري الجنرال أمير علي حاجي زاده وآخرين على متن شاحنات سارت بطول شارع زادي في العاصمة.يذكر أن مراسم التشييع جاءت في اليوم الرابع لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

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