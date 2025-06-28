إيران تشيع قادتها العسكريين وعلماءها النوويين الذين قتلوا في الحرب مع إسرائيل... فيديو
08:21 GMT 28.06.2025 (تم التحديث: 10:52 GMT 28.06.2025)
© Getty Images / Anadoluإيران تشيع قادتها العسكريين وعلماءها النوويين الذين قتلوا في الحرب مع إسرائيل
© Getty Images / Anadolu
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أقامت إيران، اليوم السبت، مراسم تشييع رسمية لستين من القادة العسكريين والعلماء النوويين الذين لقوا حتفهم إثر ضربات إسرائيلية خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين الجانبين.
وحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، بدأت مراسم التشييع في تمام الساعة الـ 8 صباحاً من ساحة انقلاب (الثورة) وسط العاصمة طهران، وتتجه نحو ساحة آزادي (الحرية)، التي يتوسطها معلم عمراني ضخم يعد رمزا بارزا في الذاكرة الجماعية للإيرانيين.
📹 الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يشارك في مراسم التشييع في العاصمة طهران. https://t.co/rwKSjKC0C9 pic.twitter.com/vxsooCWVyB— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 28, 2025
واحتشد آلاف المشيعين في الشوارع وسط العاصمة الإيرانية طهران، اليوم السبت، للمشاركة في تشييع جنازة رئيس الحرس الثوري وغيره من كبار القادة والعلماء النوويين، الذين قتلوا خلال الحرب مع إسرائيل.
📹 مشاهد من مراسم تشييع عدد من القادة العسكريين والعلماء النووين الذين قتلوا جراء الضربات الإسرائيلية على إيران التي استمرت 12 يوما.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 28, 2025
⭕️وذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه سيتم تشييع عدد من النساء والأطفال والصحفيين. pic.twitter.com/XkflS95PgP
وشارك علي شامخاني، مستشار المرشد الإيراني، في مراسم التشييع رغم إصابته في الضربات الإسرائيلية، حيث يعد ذلك أول ظهور علني له منذ إصابته.
كما شارك أيضا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وحضر كذلك مراسم التشييع وزير الخارجية عباس عراقجي.
📹 وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يشارك في مراسم التشييع في طهران. https://t.co/NSQQD0lizl pic.twitter.com/bA44wKIPRK— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 28, 2025
وتم نقل نعوش قائد الحرس الثوري الجنرال حسين سلامي ورئيس برنامج الصواريخ الباليستية في الحرس الثوري الجنرال أمير علي حاجي زاده وآخرين على متن شاحنات سارت بطول شارع زادي في العاصمة.
يذكر أن مراسم التشييع جاءت في اليوم الرابع لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.