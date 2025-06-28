https://sarabic.ae/20250628/الكنيسة-الأرمنية-تطالب-يريفان-بالإفراج-الفوري-عن-رئيس-الأساقفة-المعتقل-1102163276.html

الكنيسة الأرمنية تطالب يريفان بالإفراج الفوري عن رئيس الأساقفة المعتقل

الكنيسة الأرمنية تطالب يريفان بالإفراج الفوري عن رئيس الأساقفة المعتقل

سبوتنيك عربي

طالبت الكنيسة الأرمنية الرسولية النظام القضائي في أرمينيا بالإفراج الفوري عن المطران ميكائيل أجباهيان، الذي تم اعتقاله السبت الماضي من قبل محكمة يريفان، لمدة... 28.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-28T15:58+0000

2025-06-28T15:58+0000

2025-06-28T15:58+0000

العالم

أرمينيا

نيكول باشينيان

يريفان

الكنيسة الأرثوذكسية

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ووصفت الكنيسة اعتقال رئيس أساقفة أرمينيا بأنه نتيجة مباشرة لسياسة معادية للكنيسة، ولخطاب كراهية وعداء موجه ضد رجال الدين من قبل رئيس الوزراء ومسؤولين رفيعي المستوى في البلاد.وأضاف البيان، أن هذا الاعتقال جاء بعد أن أمر هذا الشخص قوات الأمن بمهاجمة مركز الكنيسة المقدس في إتشميادزين، ما شكل انتهاكا غير مسبوق للروحانيين والمؤمنين الأرمن.وتفاقمت العلاقات بين السلطات الأرمنية والكنيسة بعد أن نشر رئيس الوزراء نيكول باشينيان في نهاية مايو منشورات مسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الكنيسة الأرمنية الرسولية، شملت لغة نابية، ثم اقترح تعديل طريقة انتخاب الكاثوليكوس لتعزيز دور الدولة.وأدى اعتقال رجل الأعمال والفاعل الخيري سامفييل كارابيتيان، الذي دافع عن الكنيسة، إلى موجة استياء واسعة في الشتات الأرمني حول العالم، حيث أدانوا بشدة ما وصفوه بالاضطهاد السياسي للكنيسة وأنصارها.أنصار رئيس أساقفة أرمينيا يعتصمون أمام المحكمة حتى الصباح... فيديوباحث في العلاقات الدولية: المواجهة مع الكنيسة ستؤدي حكما إلى سقوط رئيس وزراء أرمينيا

https://sarabic.ae/20250628/باحث-في-الشأن-الدولي-حكومة-باشينيان-تسعى-إلى-تفكيك-التحالف-بين-الكنيسة-والمعارضة-1102148672.html

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العالم, أرمينيا, نيكول باشينيان, يريفان, الكنيسة الأرثوذكسية