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https://sarabic.ae/20250628/الكنيسة-الأرمنية-تطالب-يريفان-بالإفراج-الفوري-عن-رئيس-الأساقفة-المعتقل-1102163276.html
الكنيسة الأرمنية تطالب يريفان بالإفراج الفوري عن رئيس الأساقفة المعتقل
الكنيسة الأرمنية تطالب يريفان بالإفراج الفوري عن رئيس الأساقفة المعتقل
سبوتنيك عربي
طالبت الكنيسة الأرمنية الرسولية النظام القضائي في أرمينيا بالإفراج الفوري عن المطران ميكائيل أجباهيان، الذي تم اعتقاله السبت الماضي من قبل محكمة يريفان، لمدة... 28.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-28T15:58+0000
2025-06-28T15:58+0000
العالم
أرمينيا
نيكول باشينيان
يريفان
الكنيسة الأرثوذكسية
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ووصفت الكنيسة اعتقال رئيس أساقفة أرمينيا بأنه نتيجة مباشرة لسياسة معادية للكنيسة، ولخطاب كراهية وعداء موجه ضد رجال الدين من قبل رئيس الوزراء ومسؤولين رفيعي المستوى في البلاد.وأضاف البيان، أن هذا الاعتقال جاء بعد أن أمر هذا الشخص قوات الأمن بمهاجمة مركز الكنيسة المقدس في إتشميادزين، ما شكل انتهاكا غير مسبوق للروحانيين والمؤمنين الأرمن.وتفاقمت العلاقات بين السلطات الأرمنية والكنيسة بعد أن نشر رئيس الوزراء نيكول باشينيان في نهاية مايو منشورات مسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الكنيسة الأرمنية الرسولية، شملت لغة نابية، ثم اقترح تعديل طريقة انتخاب الكاثوليكوس لتعزيز دور الدولة.وأدى اعتقال رجل الأعمال والفاعل الخيري سامفييل كارابيتيان، الذي دافع عن الكنيسة، إلى موجة استياء واسعة في الشتات الأرمني حول العالم، حيث أدانوا بشدة ما وصفوه بالاضطهاد السياسي للكنيسة وأنصارها.أنصار رئيس أساقفة أرمينيا يعتصمون أمام المحكمة حتى الصباح... فيديوباحث في العلاقات الدولية: المواجهة مع الكنيسة ستؤدي حكما إلى سقوط رئيس وزراء أرمينيا
https://sarabic.ae/20250628/باحث-في-الشأن-الدولي-حكومة-باشينيان-تسعى-إلى-تفكيك-التحالف-بين-الكنيسة-والمعارضة-1102148672.html
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العالم, أرمينيا, نيكول باشينيان, يريفان, الكنيسة الأرثوذكسية
العالم, أرمينيا, نيكول باشينيان, يريفان, الكنيسة الأرثوذكسية

الكنيسة الأرمنية تطالب يريفان بالإفراج الفوري عن رئيس الأساقفة المعتقل

15:58 GMT 28.06.2025
© Sputnik المطران ميكائيل أجباهيان رئيسة أساقفة أرمينيا
 المطران ميكائيل أجباهيان رئيسة أساقفة أرمينيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2025
© Sputnik
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طالبت الكنيسة الأرمنية الرسولية النظام القضائي في أرمينيا بالإفراج الفوري عن المطران ميكائيل أجباهيان، الذي تم اعتقاله السبت الماضي من قبل محكمة يريفان، لمدة شهرين بتهمة الدعوة للاستيلاء على السلطة، وفقا لبيان صادر عن المركز الروحي للكنيسة في إتشميادزين.
ووصفت الكنيسة اعتقال رئيس أساقفة أرمينيا بأنه نتيجة مباشرة لسياسة معادية للكنيسة، ولخطاب كراهية وعداء موجه ضد رجال الدين من قبل رئيس الوزراء ومسؤولين رفيعي المستوى في البلاد.
وأشار البيان إلى أن القرار القضائي الذي صدر تحت ضغط سياسي معين غير مبرر وغير قانوني، وأن الإجراءات المتخذة ضد أجباهيان هي بمثابة اضطهاد سياسي ونتيجة للانتقام الشخصي من شخص يدعي أنه مسيحي ويتبع الكنيسة الأرمنية.
ضباط شرطة خارج محكمة في يريفان بعد إعلان الحكم على رئيس أساقفة أرمينيا ميكائيل أجباهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2025
باحث في الشأن الدولي: حكومة باشينيان تسعى إلى تفكيك التحالف بين الكنيسة والمعارضة
07:59 GMT
وأضاف البيان، أن هذا الاعتقال جاء بعد أن أمر هذا الشخص قوات الأمن بمهاجمة مركز الكنيسة المقدس في إتشميادزين، ما شكل انتهاكا غير مسبوق للروحانيين والمؤمنين الأرمن.

ووصلت قوات الأمن الأرمينية، أمس الجمعة، إلى مقر إقامة الكاثوليكوس غاريغين الثاني لمحاولة اعتقال المطران أجباهيان، ما أدى إلى اشتباكات بين الشرطة ورجال الدين. حيث أكد المطران استعداده للتعاون مع السلطات لكنه اعتبر أن الخطر الحقيقي يكمن في الحكومة. وفيما بعد غادرت القوات الأمنية مقر الإقامة، وأعلن محامي المطران استعداده للمثول أمام الجهات المختصة للمشاركة في التحقيقات.

وتفاقمت العلاقات بين السلطات الأرمنية والكنيسة بعد أن نشر رئيس الوزراء نيكول باشينيان في نهاية مايو منشورات مسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الكنيسة الأرمنية الرسولية، شملت لغة نابية، ثم اقترح تعديل طريقة انتخاب الكاثوليكوس لتعزيز دور الدولة.
وأدى اعتقال رجل الأعمال والفاعل الخيري سامفييل كارابيتيان، الذي دافع عن الكنيسة، إلى موجة استياء واسعة في الشتات الأرمني حول العالم، حيث أدانوا بشدة ما وصفوه بالاضطهاد السياسي للكنيسة وأنصارها.
أنصار رئيس أساقفة أرمينيا يعتصمون أمام المحكمة حتى الصباح... فيديو
باحث في العلاقات الدولية: المواجهة مع الكنيسة ستؤدي حكما إلى سقوط رئيس وزراء أرمينيا
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