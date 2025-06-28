بين الماضي والحاضر... أطرف الصور من شواطئ العالم

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
هل تنجح زيارة رامافوزا لواشنطن في تهدئة التوتر بين جنوب افريقيا و الولايات المتحدة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:29 GMT
23 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:27 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:28 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:37 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تعليق البرلمان الإيراني التعاون مع وكالة الطاقة الذرية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب يقول إن هناك تقدما كبيرا في المفاوضات بشأن غزة، رئيس الوزراء الإسباني يدعو إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي أبعاد المقترح الروسي الذي سيحقق الاستقرار السياسي في ليبيا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أحد القوى الرئيسية في العالم
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:18 GMT
36 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
تمديد رئاسة عاصيمي غويتا رئيسا لمالي لخمس سنوات أخرى قابلة للتجديد بدون انتخابات
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
حضور الكيمياء الفائقة الكمومية عملياً للمرة الأولى
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:03 GMT
26 د
صدى الحياة
الصحفيون في مرمى الخطر.. كيف يحمون أنفسهم؟
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين يؤكد استعداد موسكو لجولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا وترامب يوقف خطط تخفيف العقوبات على طهران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غموض يخيم على مصير الحرب في غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
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بين الماضي والحاضر... أطرف الصور من شواطئ العالم
بين الماضي والحاضر... أطرف الصور من شواطئ العالم
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق"سبوتنيك" مجموعة مميزة من اللحظات المرحة والذكريات النادرة التي التقطتها العدسات على شواطئ مختلفة حول العالم، تظهر كيف تطورت أجواء الترفيه... 28.06.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم, شاطئ, فصل الصيف, البحر
фото, صور, العالم, شاطئ, فصل الصيف, البحر

بين الماضي والحاضر... أطرف الصور من شواطئ العالم

11:30 GMT 28.06.2025
تابعنا عبر
جمع لكم فريق"سبوتنيك" مجموعة مميزة من اللحظات المرحة والذكريات النادرة التي التقطتها العدسات على شواطئ مختلفة حول العالم، تظهر كيف تطورت أجواء الترفيه والاستجمام عبر السنين.
© Getty Images / Imagno brandstaetter images

صبي على الشاطئ يحاول تحريك حمار عنيد. إنجلترا، تصوير 2 يوليو 1936.

صبي على الشاطئ يحاول تحريك حمار عنيد. إنجلترا، تصوير 2 يوليو 1936. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Imagno brandstaetter images

صبي على الشاطئ يحاول تحريك حمار عنيد. إنجلترا، تصوير 2 يوليو 1936.

© Sputnik . Yuriy Somov

مدرب حيوانات مع فرس نهر على شاطئ البحر الأسود.

مدرب حيوانات مع فرس نهر على شاطئ البحر الأسود. - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Yuriy Somov

مدرب حيوانات مع فرس نهر على شاطئ البحر الأسود.

© AP Photo / MAS

استمتع الأطفال كثيرا، حيث اخترع أحدهم لعبة ممتعة وصحية على شاطئ ميورا جنوب طوكيو في الصيف. هدف اللعبة هو اكتشاف كم عدد أنابيب الطفو البلاستيكية التي يمكن للفرد ارتداؤها بسرعة على جسده. فتاة يابانية صغيرة تمكنت من ارتداء 12 أنبوبا حتى رقبتها في 29 أغسطس 1966.

استمتع الأطفال كثيرا، حيث اخترع أحدهم لعبة ممتعة وصحية على شاطئ ميورا جنوب طوكيو في الصيف. هدف اللعبة هو اكتشاف كم عدد أنابيب الطفو البلاستيكية التي يمكن للفرد ارتداؤها بسرعة على جسده. فتاة يابانية صغيرة تمكنت من ارتداء 12 أنبوبا حتى رقبتها في 29 أغسطس 1966. - سبوتنيك عربي
3/12
© AP Photo / MAS

استمتع الأطفال كثيرا، حيث اخترع أحدهم لعبة ممتعة وصحية على شاطئ ميورا جنوب طوكيو في الصيف. هدف اللعبة هو اكتشاف كم عدد أنابيب الطفو البلاستيكية التي يمكن للفرد ارتداؤها بسرعة على جسده. فتاة يابانية صغيرة تمكنت من ارتداء 12 أنبوبا حتى رقبتها في 29 أغسطس 1966.

© Getty Images / Bettmann

افتتاح موسم السباحة في كاليفورنيا: هذا البطريق برفقته بريتا هايوورث (على اليسار) وباتريشيا فار، خرج لاختبار مياه شاطئ هيرموسا، كاليفورنيا. وبعد غمس أصابعه في الماء، أعلن أن درجة الحرارة جيدة وافتتح موسم السباحة.

افتتاح موسم السباحة في كاليفورنيا: هذا البطريق برفقته بريتا هايوورث (على اليسار) وباتريشيا فار، خرج لاختبار مياه شاطئ هيرموسا، كاليفورنيا. وبعد غمس أصابعه في الماء، أعلن أن درجة الحرارة جيدة وافتتح موسم السباحة. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Bettmann

افتتاح موسم السباحة في كاليفورنيا: هذا البطريق برفقته بريتا هايوورث (على اليسار) وباتريشيا فار، خرج لاختبار مياه شاطئ هيرموسا، كاليفورنيا. وبعد غمس أصابعه في الماء، أعلن أن درجة الحرارة جيدة وافتتح موسم السباحة.

© Getty Images / Gamma-Rapho/Suzanne Fournier

مراهقون يلعبون لعبة القفز فوق بعضهم البعض على الشاطئ.

مراهقون يلعبون لعبة القفز فوق بعضهم البعض على الشاطئ. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Gamma-Rapho/Suzanne Fournier

مراهقون يلعبون لعبة القفز فوق بعضهم البعض على الشاطئ.

© Sputnik . Yakov Berliner

لاتفيانيا، يورمالا، حمامات شمسية في عهد الاتحاد السوفييتي.

لاتفيانيا، يورمالا، حمامات شمسية في عهد الاتحاد السوفييتي. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Yakov Berliner

لاتفيانيا، يورمالا، حمامات شمسية في عهد الاتحاد السوفييتي.

© Getty Images / Los Angeles Times/Mel Melcon

جوش ديل، 11 عاما، من أوجاي، يتدحرج على الرمال داخل أنبوب نحو المحيط في شاطئ إيما وود، فينتورا كاليفورنيا.

جوش ديل، 11 عاما، من أوجاي، يتدحرج على الرمال داخل أنبوب نحو المحيط في شاطئ إيما وود، فينتورا كاليفورنيا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Los Angeles Times/Mel Melcon

جوش ديل، 11 عاما، من أوجاي، يتدحرج على الرمال داخل أنبوب نحو المحيط في شاطئ إيما وود، فينتورا كاليفورنيا.

© Sputnik . Vladimir Vyatkin

امرأة تحاول الإمساك بطفلها على شاطئ مدينة مارينا دي ماراتي على ساحل البحر التيراني، إيطاليا.

امرأة تحاول الإمساك بطفلها على شاطئ مدينة مارينا دي ماراتي على ساحل البحر التيراني، إيطاليا. - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Vladimir Vyatkin

امرأة تحاول الإمساك بطفلها على شاطئ مدينة مارينا دي ماراتي على ساحل البحر التيراني، إيطاليا.

© AP Photo / Anja Niedringhaus

نساء فلسطينيات يلعبن بالكرة على شاطئ رفح، جنوب قطاع غزة، الأربعاء 22 مارس 2006.

نساء فلسطينيات يلعبن بالكرة على شاطئ رفح، جنوب قطاع غزة، الأربعاء 22 مارس 2006. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Anja Niedringhaus

نساء فلسطينيات يلعبن بالكرة على شاطئ رفح، جنوب قطاع غزة، الأربعاء 22 مارس 2006.

© AP Photo / Ng Han Guan

طفل صيني يلعب بالرمال على شاطئ صناعي في حديقة في بكين، الصين، الأحد 6 يونيو 2010.

طفل صيني يلعب بالرمال على شاطئ صناعي في حديقة في بكين، الصين، الأحد 6 يونيو 2010. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ng Han Guan

طفل صيني يلعب بالرمال على شاطئ صناعي في حديقة في بكين، الصين، الأحد 6 يونيو 2010.

© AP Photo / Marco Ugarte

طفلة تلعب مع طيور النورس على شاطئ بلايا ديل كارمن، المكسيك، أثناء اقتراب العاصفة الاستوائية رينا، الخميس 27 أكتوبر 2011.

طفلة تلعب مع طيور النورس على شاطئ بلايا ديل كارمن، المكسيك، أثناء اقتراب العاصفة الاستوائية رينا، الخميس 27 أكتوبر 2011. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Marco Ugarte

طفلة تلعب مع طيور النورس على شاطئ بلايا ديل كارمن، المكسيك، أثناء اقتراب العاصفة الاستوائية رينا، الخميس 27 أكتوبر 2011.

© Getty Images / picture alliance/Jens Büttner

يوليو 2019، ميكلنبورغ-فوربومرن، ريريك، طفلتان تحملان طائر الفلامينجو العائم نحو بحر البلطيق.

يوليو 2019، ميكلنبورغ-فوربومرن، ريريك، طفلتان تحملان طائر الفلامينجو العائم نحو بحر البلطيق. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / picture alliance/Jens Büttner

يوليو 2019، ميكلنبورغ-فوربومرن، ريريك، طفلتان تحملان طائر الفلامينجو العائم نحو بحر البلطيق.

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