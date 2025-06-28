بين الماضي والحاضر... أطرف الصور من شواطئ العالم

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استمتع الأطفال كثيرا، حيث اخترع أحدهم لعبة ممتعة وصحية على شاطئ ميورا جنوب طوكيو في الصيف. هدف اللعبة هو اكتشاف كم عدد أنابيب الطفو البلاستيكية التي يمكن للفرد ارتداؤها بسرعة على جسده. فتاة يابانية صغيرة تمكنت من ارتداء 12 أنبوبا حتى رقبتها في 29 أغسطس 1966.