بين الماضي والحاضر... أطرف الصور من شواطئ العالم

صبي على الشاطئ يحاول تحريك حمار عنيد. إنجلترا، تصوير 2 يوليو 1936.
صبي على الشاطئ يحاول تحريك حمار عنيد. إنجلترا، تصوير 2 يوليو 1936.
مدرب حيوانات مع فرس نهر على شاطئ البحر الأسود.
مدرب حيوانات مع فرس نهر على شاطئ البحر الأسود.
استمتع الأطفال كثيرا، حيث اخترع أحدهم لعبة ممتعة وصحية على شاطئ ميورا جنوب طوكيو في الصيف. هدف اللعبة هو اكتشاف كم عدد أنابيب الطفو البلاستيكية التي يمكن للفرد ارتداؤها بسرعة على جسده. فتاة يابانية صغيرة تمكنت من ارتداء 12 أنبوبا حتى رقبتها في 29 أغسطس 1966.
استمتع الأطفال كثيرا، حيث اخترع أحدهم لعبة ممتعة وصحية على شاطئ ميورا جنوب طوكيو في الصيف. هدف اللعبة هو اكتشاف كم عدد أنابيب الطفو البلاستيكية التي يمكن للفرد ارتداؤها بسرعة على جسده. فتاة يابانية صغيرة تمكنت من ارتداء 12 أنبوبا حتى رقبتها في 29 أغسطس 1966.
افتتاح موسم السباحة في كاليفورنيا: هذا البطريق برفقته بريتا هايوورث (على اليسار) وباتريشيا فار، خرج لاختبار مياه شاطئ هيرموسا، كاليفورنيا. وبعد غمس أصابعه في الماء، أعلن أن درجة الحرارة جيدة وافتتح موسم السباحة.
افتتاح موسم السباحة في كاليفورنيا: هذا البطريق برفقته بريتا هايوورث (على اليسار) وباتريشيا فار، خرج لاختبار مياه شاطئ هيرموسا، كاليفورنيا. وبعد غمس أصابعه في الماء، أعلن أن درجة الحرارة جيدة وافتتح موسم السباحة.
مراهقون يلعبون لعبة القفز فوق بعضهم البعض على الشاطئ.
مراهقون يلعبون لعبة القفز فوق بعضهم البعض على الشاطئ.
لاتفيانيا، يورمالا، حمامات شمسية في عهد الاتحاد السوفييتي.
لاتفيانيا، يورمالا، حمامات شمسية في عهد الاتحاد السوفييتي.
جوش ديل، 11 عاما، من أوجاي، يتدحرج على الرمال داخل أنبوب نحو المحيط في شاطئ إيما وود، فينتورا كاليفورنيا.
جوش ديل، 11 عاما، من أوجاي، يتدحرج على الرمال داخل أنبوب نحو المحيط في شاطئ إيما وود، فينتورا كاليفورنيا.
امرأة تحاول الإمساك بطفلها على شاطئ مدينة مارينا دي ماراتي على ساحل البحر التيراني، إيطاليا.
امرأة تحاول الإمساك بطفلها على شاطئ مدينة مارينا دي ماراتي على ساحل البحر التيراني، إيطاليا.
نساء فلسطينيات يلعبن بالكرة على شاطئ رفح، جنوب قطاع غزة، الأربعاء 22 مارس 2006.
نساء فلسطينيات يلعبن بالكرة على شاطئ رفح، جنوب قطاع غزة، الأربعاء 22 مارس 2006.
طفل صيني يلعب بالرمال على شاطئ صناعي في حديقة في بكين، الصين، الأحد 6 يونيو 2010.
طفل صيني يلعب بالرمال على شاطئ صناعي في حديقة في بكين، الصين، الأحد 6 يونيو 2010.
طفلة تلعب مع طيور النورس على شاطئ بلايا ديل كارمن، المكسيك، أثناء اقتراب العاصفة الاستوائية رينا، الخميس 27 أكتوبر 2011.
طفلة تلعب مع طيور النورس على شاطئ بلايا ديل كارمن، المكسيك، أثناء اقتراب العاصفة الاستوائية رينا، الخميس 27 أكتوبر 2011.
يوليو 2019، ميكلنبورغ-فوربومرن، ريريك، طفلتان تحملان طائر الفلامينجو العائم نحو بحر البلطيق.
يوليو 2019، ميكلنبورغ-فوربومرن، ريريك، طفلتان تحملان طائر الفلامينجو العائم نحو بحر البلطيق.