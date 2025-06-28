https://sarabic.ae/20250628/ثروة-مخفية-علماء-يكشفون-عن-تقنية-جديدة-لاستخراج-الذهب-الموجود-في-الأجهزة-الإلكترونية-1102162924.html

"ثروة مخفية".. علماء يكشفون عن تقنية جديدة لاستخراج الذهب الموجود في الأجهزة الإلكترونية

"ثروة مخفية".. علماء يكشفون عن تقنية جديدة لاستخراج الذهب الموجود في الأجهزة الإلكترونية

سبوتنيك عربي

طرح مستهكو الالكترونيات ما يُقدر بـ 62 مليون طن من النفايات الإلكترونية في عام 2022، وهي كمية تكفي لملء أكثر من 1.5 مليون شاحنة قمامة. وقد زادت هذه الكمية... 28.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-28T16:04+0000

2025-06-28T16:04+0000

2025-06-28T16:05+0000

مجتمع

علوم

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تشمل هذه النفايات الإلكترونية أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف القديمة، التي تحتوي على مواد ثمينة مثل الذهب. يُجمع أقل من ربع هذه الكمية ويُعاد تدويرها بشكل سليم. لكن تقنية جديدة طورتها أنا وزملائي لاستخراج الذهب من النفايات الإلكترونية بأمان واستدامة قد تُساعد في تغيير ذلك، وذلك وفقا لدراسة تم نشرها في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.ارتفاع الطلب العالميلطالما لعب الذهب دورًا حاسمًا في حياة الإنسان. فقد كان شكلًا من أشكال العملة ووسيلة للفن والموضة لقرون. كما يُعدّ الذهب عنصرًا أساسيًا في الصناعات الحديثة، بما في ذلك قطاعات الإلكترونيات والتصنيع الكيميائي والفضاء.تُعد إزالة الغابات واستخدام المواد الكيميائية السامة من بين هذه المشاكل. في التعدين الرسمي واسع النطاق، يُستخدم السيانيد شديد السمية على نطاق واسع لاستخراج الذهب من الخام. ورغم إمكانية تحلل السيانيد، إلا أن استخدامه قد يُلحق الضرر بالحياة البرية، كما تُشكل سدود المخلفات التي تخزن النواتج الثانوية السامة لعمليات التعدين خطرًا على البيئة بشكل عام.في التعدين الحرفي والصغير النطاق، يُستخدم الزئبق على نطاق واسع لاستخراج الذهب. في هذه الممارسة، يتفاعل الذهب مع الزئبق لتكوين ملغم كثيف يُمكن عزله بسهولة. ثم يُسترد الذهب بتسخين الملغم لتبخير الزئبق.يُعد التعدين الحرفي والصغير النطاق أكبر مصدر لتلوث الزئبق على وجه الأرض، وتُشكل انبعاثات الزئبق خطرًا على عمال المناجم وتُلوث البيئة. لذا، هناك حاجة إلى أساليب جديدة للحد من آثار تعدين الذهب.بديل أكثر أماناطور فريقنا متعدد التخصصات من العلماء والمهندسين تقنية جديدة لاستخراج الذهب من الخام والنفايات الإلكترونية. وكان الهدف توفير بديل أكثر أمانًا للزئبق والسيانيد، والحد من الآثار الصحية والبيئية لتعدين الذهب.سبق أن نُشرت العديد من التقنيات لاستخراج الذهب من الخام أو النفايات الإلكترونية، بما في ذلك طرق خالية من الزئبق والسيانيد. إلا أن العديد من هذه الطرق محدودة من حيث السرعة والعائد والحجم والتكلفة. وغالبًا ما تقتصر هذه الطرق على خطوة واحدة فقط في عملية استعادة الذهب بأكملها، وغالبًا ما تُهمل إعادة التدوير وإدارة النفايات.في المقابل، راعى نهجنا الاستدامة في جميع مراحل عملية استخراج الذهب واستعادته وتكريره. تستخدم تقنية الاستخلاص الجديدة لدينا مادة كيميائية شائعة الاستخدام في معالجة المياه وكلورة المسابح: حمض ثلاثي كلورو إيزوسيانوريك.عند تنشيط هذه المادة الكيميائية المتوفرة على نطاق واسع ومنخفضة التكلفة بالماء المالح، يمكنها التفاعل مع الذهب وتحويله إلى شكل قابل للذوبان في الماء.لاستعادة الذهب من المحلول، ابتكرنا مادة ماصة بوليمرية غنية بالكبريت. تعزل المواد الماصة البوليمرية مادة معينة من سائل أو غاز، بينما يُصنع مادتنا عن طريق ربط وحدة بناء رئيسية (مونومر) معًا عبر تفاعل تسلسلي.يمكن لبوليمرنا أن يرتبط بالذهب ويزيله انتقائيًا من المحلول، حتى مع وجود العديد من أنواع المعادن الأخرى في الخليط.تم عرض طرق الاستخلاص والاستعادة البسيطة على خامات، ولوحات دوائر كهربائية من أجهزة كمبيوتر قديمة، ونفايات علمية. والأهم من ذلك، أننا طورنا أيضًا طرقًا لتجديد وإعادة تدوير كل من المادة الكيميائية المستخدمة في الاستخلاص والمادة الماصة البوليمرية. كما وضعنا طرقًا لتنقية وإعادة تدوير المياه المستخدمة في العملية.عند تطوير مادة ماصة بوليمرية قابلة لإعادة التدوير، ابتكرنا طريقة كيميائية جديدة ومثيرة لتصنيع البوليمر باستخدام الضوء، ثم "تفكيك" المادة الماصة بعد ارتباطها بالذهب. أعادت طريقة إعادة التدوير هذه البوليمر إلى كتلته البنائية الأصلية، وفصلته عن الذهب.وبعد ذلك، يمكن إعادة تصنيع المونومر المستعاد إلى بوليمر رابط للذهب: وهو دليل مهم على كيفية مواءمة هذه العملية مع الاقتصاد الدائري.طريق طويل ومعقد أمامناوأضاف فريق البحث، أنه "في أعمالنا المستقبلية، نخطط للتعاون مع قطاع الصناعة والحكومة والمنظمات غير الربحية لاختبار طريقتنا في عمليات التعدين على نطاق صغير. هدفنا على المدى الطويل هو توفير طريقة فعّالة وآمنة لاستخراج الذهب، مما يُغني عن استخدام مواد كيميائية شديدة السمية مثل السيانيد والزئبق".ستكون هناك العديد من التحديات التي يجب التغلب عليها، بما في ذلك توسيع نطاق إنتاج المواد الماصة للبوليمر وعمليات إعادة التدوير الكيميائية. ولزيادة الإقبال على هذه التقنية، نحتاج أيضًا إلى ضمان أن تكون معدلات الإنتاج والعائد والتكلفة تنافسية مع الطرق التقليدية لتعدين الذهب. نتائجنا الأولية مُشجعة. ولكن لا يزال الطريق طويلًا ومعقدًا قبل أن تُستبدل تقنياتنا الجديدة بالسيانيد والزئبق، وفقا للباحثين.

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