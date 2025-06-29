https://sarabic.ae/20250629/الصين-تطلق-أول-بطولة-كرة-قدم-للروبوتات-فيديو-1102181014.html
الصين تطلق أول بطولة كرة قدم للروبوتات... فيديو
الصين تطلق أول بطولة كرة قدم للروبوتات... فيديو
سبوتنيك عربي
انطلقت نهائيات دوري الروبوتات في بكين، حيث تواجه روبوتات T1 المزودة بالذكاء الاصطناعي في أول بطولة كرة قدم ذاتية القيادة للبالغين في الصين. 29.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-29T11:40+0000
2025-06-29T11:40+0000
2025-06-29T11:40+0000
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العالم
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وتبين المشاهد المواجهة التي جرت بين فريقين من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وذلك في أول بطولة كرة قدم ذاتية القيادة للبالغين في الصين.وتأتي البطولة، التي استضافها مركز بكين للفعاليات الإلكترونية الذكية، كفعالية تجريبية استعدادا لـ "ألعاب الروبوتات البشرية العالمية 2025"، وقبل انعقاد "مؤتمر الروبوتات العالمي 2025" في أغسطس/ آب المقبل، ما يؤكد مكانة بكين كمركز رائد للابتكار في التقنيات الروبوتية، خاصة بعد نجاحها في تنظيم أول نصف ماراثون للروبوتات البشرية في العالم في أبريل/ نيسان الماضي.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم
الصين تطلق أول بطولة كرة قدم للروبوتات... فيديو
انطلقت نهائيات دوري الروبوتات في بكين، حيث تواجه روبوتات T1 المزودة بالذكاء الاصطناعي في أول بطولة كرة قدم ذاتية القيادة للبالغين في الصين.
وتبين المشاهد المواجهة التي جرت بين فريقين من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وذلك في أول بطولة كرة قدم ذاتية القيادة للبالغين في الصين.
وتأتي البطولة، التي استضافها مركز بكين للفعاليات الإلكترونية الذكية، كفعالية تجريبية استعدادا لـ "ألعاب الروبوتات البشرية العالمية 2025"، وقبل انعقاد "مؤتمر الروبوتات العالمي 2025" في أغسطس/ آب المقبل، ما يؤكد مكانة بكين كمركز رائد للابتكار في التقنيات الروبوتية، خاصة بعد نجاحها في تنظيم أول نصف ماراثون للروبوتات البشرية في العالم في أبريل/ نيسان الماضي.