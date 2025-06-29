https://sarabic.ae/20250629/سر-إلقاء-مروحية-آلاف-الدولارات-في-شوارع-أمريكا-فيديو-1102180911.html
سر إلقاء مروحية آلاف الدولارات في شوارع أمريكا... فيديو
سر إلقاء مروحية آلاف الدولارات في شوارع أمريكا... فيديو
سبوتنيك عربي
شهد سكان مدينة ديترويت في ولاية ميتشيغان الأمريكية لحظة غير مألوفة، حين ألقت طائرة هليكوبتر آلاف الدولارات على المارة قرب تقاطع شارعي غراتيوت وكونر، في مشهد... 29.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-29T11:26+0000
2025-06-29T11:26+0000
2025-06-29T11:26+0000
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وقالت موظفة محلية تدعى، ليزا دايف، إن الواقعة كانت تحقيقا لأمنية رجل توفي مؤخرا بمرض ألزهايمر، وكان يملك مغسلة سيارات قريبة، مشيرة إلى أن جنازته أقيمت يوم الجمعة الماضي.وأضافت دايف أن الشرطة أغلقت الشارع لنحو نصف ساعة، فيما لم تصدر السلطات تعليقا رسميا بعد.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
سر إلقاء مروحية آلاف الدولارات في شوارع أمريكا... فيديو
شهد سكان مدينة ديترويت في ولاية ميتشيغان الأمريكية لحظة غير مألوفة، حين ألقت طائرة هليكوبتر آلاف الدولارات على المارة قرب تقاطع شارعي غراتيوت وكونر، في مشهد أثار فرحا واسعا.
وقالت موظفة محلية تدعى، ليزا دايف، إن الواقعة كانت تحقيقا لأمنية رجل توفي مؤخرا بمرض ألزهايمر، وكان يملك مغسلة سيارات قريبة، مشيرة إلى أن جنازته أقيمت يوم الجمعة الماضي.
وأضافت دايف أن الشرطة أغلقت الشارع لنحو نصف ساعة، فيما لم تصدر السلطات تعليقا رسميا بعد.