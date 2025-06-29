https://sarabic.ae/20250629/في-بلد-الغاز-والنفط-العراقيون-بلا-كهرباء-منذ-سنوات-1102189264.html

في بلد الغاز والنفط.. العراقيون بلا كهرباء منذ سنوات

في بلد الغاز والنفط.. العراقيون بلا كهرباء منذ سنوات

سبوتنيك عربي

يقف المواطن العراقي اليوم تحت لهيب الشمس، يبحث عن بصيص نورٍ من كهرباء لا تأتي، وذلك في بلد يعوم على بحيرة من النفط ويملك أحد أكبر احتياطات الغاز في العالم. 29.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-29T16:05+0000

2025-06-29T16:05+0000

2025-06-29T16:05+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

العالم العربي

العراق

بغداد

قطاع الطاقة

فصل الصيف

إرتفاع الحرارة

سوق النفط

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097813291_0:0:1156:651_1920x0_80_0_0_a6f6c68b7c9630434e7f761a256a081a.jpg

فمنذ عام 2003 وحتى اليوم، أنفقت الحكومات العراقية المتعاقبة مليارات الدولارات على قطاع الكهرباء، دون أن يرى المواطن تحسنا يُذكر، وفي مشهد يختزل الإخفاقات، لا يزال العراق يعتمد على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته، رغم العقوبات الأمريكية التي تجعله عرضة لانقطاعات مفاجئة.ومع غياب اتفاقات بديلة أو تحركات جادة لتنويع مصادر الطاقة، تبقى أزمة الكهرباء جرحًا مفتوحًا في جسد دولة لم تنجح حتى الآن في إضاءة بيوت أبنائها إلى الآن.ووقّع العراق، قبل شهرين من الآن، اتفاقيتين استراتيجيتين في قطاع الطاقة، ضمن جهود مستمرة لمعالجة أزمة الكهرباء المزمنة التي تعاني منها البلاد منذ عقود.أما الاتفاق الثاني، فتم توقيعه مع مجموعة "يو جي تي رينوابل" الأمريكية، ويتضمن إنشاء مشروع متكامل للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 3 آلاف ميغاواط، إلى جانب تطوير شامل للبنية التحتية الكهربائية، مع توفير تمويل دولي ونقل التكنولوجيا إلى العراق.العراقيون يتساءلون: أين ذهبت الـ90 مليار دولار؟ومع اشتداد درجات الحرارة يوما بعد آخر، وقرب دخول شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب، اللذين يعرفان بحرارتهما اللاهبة، تتفاقم معاناة العراقيين مع أزمة الكهرباء المزمنة، التي لا تزال عصيّة على الحل منذ أكثر من عقدين.العراقيون الذين يبقون تحت رحمة أشعة الشمس الحارقة، لا يجدون ملاذًا من الحر سوى المولدات الأهلية، التي يتزايد أسعارها شهر بعد شهر، بينما لا تزال الكهرباء الوطنية (الحكومية)، تعاني من انقطاعات مزمنة.وأضاف عبد الأمير أنه "لم نر حلًا حقيقيًا، كل ما حصلنا عليه وعود، ومشاريع لم تكتمل"، مبينًا أن "المسؤولين اختلفوا على مليارات الدولارات، بعضهم هرب إلى أمريكا وغيرها، بينما المواطن يحترق تحت الشمس، والغاز الإيراني الذي نعتمد عليه مهدد بالعقوبات، وكان الأجدر بنا منذ سنوات أن نستثمر الغاز المصاحب المحترق في آبار النفط العراقية".ويحمّل المواطن العراقي، الجهات المسؤولة مسؤولية ما وصفه بـ"الانهيار المستمر في ملف الطاقة"، متسائلًا: "الوزير الحالي يتحدث عن مشاكل في التوزيع والوقود، لكن أين ذهبت كل تلك الأموال؟ لماذا لم تبنى محطات تعمل بالغاز المحلي؟ لماذا نستورد؟ وهل يُعقل أن دولة نفطية لا تستطيع تشغيل كهرباء لمواطنيها؟".ويعاني العراق منذ عقود من أزمة كهرباء متواصلة، رغم ضخ المليارات في هذا القطاع، حيث يؤكد خبراء أن الحل لا يكمن فقط في التعاقدات الخارجية، بل في استثمار الموارد المحلية، خصوصًا الغاز المصاحب الذي يُحرق دون جدوى، وسط مطالبات شعبية متصاعدة بمحاسبة المقصرين وإيجاد حلول جذرية.الاعتماد على الغاز الإيراني أرهق ميزانية العراقوتزود إيران، العراق بنحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، ما يغطي نحو ثلث احتياجات البلاد من الطاقة، ويكفي لإنتاج ما بين 6 إلى 7 آلاف ميغاوات من الكهرباء.وفي حديث لـ"سبوتنيك"، قال الخبير السياسي العراقي عبد الستار العيساوي، إن "العراق أنفق مليارات الدولارات على تشغيل محطات الكهرباء المرتبطة بالغاز الإيراني، إلا أن الاعتماد على مصدر واحد للطاقة أصبح يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الطاقي في البلاد، خصوصًا مع تصاعد التوترات في المنطقة".وأشار العيساوي إلى أن "المنشآت الإيرانية تضررت بفعل الصراع الأخير مع إسرائيل، وهذا انعكس مباشرة على العراق، الذي يعتمد على الغاز الإيراني في تشغيل نسبة كبيرة من محطات الكهرباء، ومع ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء، يدفع المواطن الثمن في وقت أنفقت فيه الحكومة نحو 6 مليارات دولار سنويًا على استيراد الغاز من إيران".ووفقاً للعيساوي، فإن هناك توجها حكوميا جديدا نحو تنويع مصادر استيراد الغاز، قد يشمل الولايات المتحدة أو قطر أو دولا أخرى، بأسعار قد تكون أقل كلفة من الأسعار الحالية المفروضة من الجانب الإيراني، مبيناً أن "العراق إذا تمكّن من شراء الغاز بأسعار أقل أو حتى بناء محطات كهرباء تعمل بالمياه المبردة أو الوقود السائل، فذلك سيخفف العبء عن الموازنة، ويوفر حلولًا طويلة الأمد لأزمة الكهرباء".وختم تصريحه، قائلًا إن "هناك إشارات إيجابية في توجه الحكومة مؤخرا نحو بدائل الغاز الإيراني، وهو توجه يصب في مصلحة العراق على المدى البعيد، لكن العراق يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية لتطبيق هذه البدائل، بعيدًا عن الضغوط الإقليمية والمحاصصة التي عطّلت هذا الملف لسنوات".في المقابل، تحتاج المحطات الجديدة إلى نحو 5 مليارات قدم مكعب قياسي يوميًا، وهو مستوى من الإمداد يصعب تحقيقه، حتى في حال استئناف استيراد الغاز من إيران.العراق وسنوات من التراجع في قطاع الكهرباءوبلغ إنتاج الكهرباء في العراق خلال عام 2025، منذ بدايته وحتى منتصف شهر مايو/ أيار، ما بين 20 و25 ألف ميغاواط، متذبذبا تبعا لحجم إمدادات الغاز الإيراني، حيث تشير التصريحات إلى أن تراجع تدفق الغاز الإيراني ينعكس مباشرة على مستوى الإنتاج، حيث دائمًا ما تنخفض إلى نحو 20 ألف ميغاواط، رغم أن وزارة الكهرباء أنجزت جميع أعمال الصيانة اللازمة.وفي هذا السياق، يؤكد المراقب السياسي جودة كاظم، أن "العراق لم يشهد تطوراً حقيقياً في قطاع الكهرباء منذ العام 2003، على الرغم من تضاعف الطلب وارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية".وبحسب حديث كاظم، لـ"سبوتنيك"، فإنه "في عام 2003، كان عدد سكان العراق نحو 22 مليون نسمة، واليوم نحن نتجاوز الـ44 مليوناً، ما يعني أن الحاجة إلى الكهرباء تضاعفت وربما زادت أكثر، لكن رغم ذلك لم نشهد أي تقدم ملموس أو استراتيجيات فاعلة لتغطية هذا الطلب المتزايد"، مشيرًا إلى أن "العراق منذ بداياته النفطية كان يهدر الغاز المصاحب لاستخراج النفط، دون استثماره بالشكل الأمثل".وتابع كاظم، حديثه قائلاً إنه "منذ عام 1927، في حقل بابا كركر، كان العراق ينتج النفط، لكن الغاز المصاحب كان يُهدر، لم نفكر طيلة قرابة قرن من الزمن بفصل الغاز عن النفط واستخدامه لتوليد الكهرباء، مؤكداً أن الاعتماد على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء وضع العراق في موقف حرج، خاصة مع العقوبات الأمريكية الأخيرة التي تقيّد استيراد الغاز من إيران، مما يعمّق الأزمة ويُبقي العراق رهينة للخلافات الدولية".وأشار إلى أن "درجات الحرارة في بعض مناطق جنوب العراق تتجاوز 50 وحتى 52 درجة مئوية، ما يجعل أزمة الكهرباء مسألة حياة يومية للمواطن، لا مجرد مشكلة خدمية، ومع ذلك، لا تزال الحلول متواضعة، وتفتقر إلى التنسيق الحقيقي والنية الصادقة."وختم المراقب السياسي، مؤكداً أن "أزمة الكهرباء في العراق يمكن حلّها إذا تضافرت الجهود، وجرى العمل بنوايا مخلصة، بعيدًا عن الصراعات السياسية والمصالح الشخصية"، لافتاً إلى أن "العراق يمتلك الموارد، لكنه يفتقر إلى الإدارة الرشيدة والقرار الوطني المستقل".وينفق العراق، بحسب بيانات غير حكومية، على قطاع الكهرباء سنوياً 10 تريليونات دينار، وسط غياب حلول جذرية لمعالجة الخلل المزمن في هذا الملف.

https://sarabic.ae/20250628/الزراعة-في-العراق-تحتضر-المواشي-تباع-بأبخس-الأثمان-والمزارع-بلا-أمل--1102159805.html

https://sarabic.ae/20250626/كم-خسر-العراق-بسبب-إغلاق-أجوائه-أثناء-الحرب-بين-إسرائيل-وإيران؟-1102078732.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, العراق, بغداد, قطاع الطاقة, فصل الصيف, إرتفاع الحرارة, سوق النفط