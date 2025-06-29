https://sarabic.ae/20250629/مرور-الذكرى-الـ136-لميلاد-الشاعرة-الروسية-آنا-أخماتوفا-1102188296.html
مرور الذكرى الـ136 لميلاد الشاعرة الروسية آنا أخماتوفا
مرور الذكرى الـ136 لميلاد الشاعرة الروسية آنا أخماتوفا
سبوتنيك عربي
في حلقة اليوم من برنامج "الإنسان والثقافة" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، مرور الذكرى الـ136 لميلاد الشاعرة الروسية آنا أخماتوفا، بوتين: روسيا تتطور بديناميكية بفضل... 29.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-29T14:43+0000
2025-06-29T14:43+0000
2025-06-29T14:43+0000
راديو
الإنسان والثقافة
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مرور الذكرى ال136 لميلاد الشاعرة الروسية أنا أخماتوفا
سبوتنيك عربي
مرور الذكرى ال136 لميلاد الشاعرة الروسية أنا أخماتوفا
حلّت يوم الاثنين 23 يونيو/ حزيران 2025، الذكرى 136 لميلاد إحدى أبرز الشاعرات في القرن العشرين، الشاعرة الروسية آنا أخماتوفا.صوتها الشعري كان صدى للألم والجمال، للوطن والحب، وللقمع والصمود. عبّرت بقصائدها عن معاناة شعبها، وحوّلت آلامها الشخصية إلى قصائد خالدة تلامس القلب وتُقرأ عبر الأجيال.يقول الشاعر الفلسطيني عبد الله عيسى، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:وأشار عيسى إلى أن "أخماتوفا، كانت مخلصة لعملية تطوير أدواتها الفنية، وكانت تطرح دائما أسئلة إبداعية مع كل مجموعة أدبية جديدة، غير أن حدود معالمها ظلت تتحرك في مناخات أكثر اتساعًا وقابلية، حيث التقديس للطبيعة وللذات الإنسانية".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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عماد الطفيلي
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الإنسان والثقافة, аудио
مرور الذكرى الـ136 لميلاد الشاعرة الروسية آنا أخماتوفا
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
في حلقة اليوم من برنامج "الإنسان والثقافة" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، مرور الذكرى الـ136 لميلاد الشاعرة الروسية آنا أخماتوفا، بوتين: روسيا تتطور بديناميكية بفضل جيل الشباب، العاصمة الروسية تحتضن أول فيلم مصري روسي مشترك منذ العهد السوفييتي، الأوركسترا الروسية الصينية تفاجئ زاخاروفا بأغنية مستوحاة من قصائدها.
حلّت يوم الاثنين 23 يونيو/ حزيران 2025، الذكرى 136 لميلاد إحدى أبرز الشاعرات في القرن العشرين، الشاعرة الروسية آنا أخماتوفا.
صوتها الشعري كان صدى للألم والجمال، للوطن والحب، وللقمع والصمود. عبّرت بقصائدها عن معاناة شعبها، وحوّلت آلامها الشخصية إلى قصائد خالدة تلامس القلب وتُقرأ عبر الأجيال.
يقول الشاعر الفلسطيني عبد الله عيسى، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:
مسيرة الشاعرة الروسية آنا أخماتوفا، الأدبية كانت مليئة بالتحديات، أما قصائدها مزجت بين البساطة والعمق، وكان لها دور في الحفاظ على التراث الأدبي الروسي رغم كل الصعوبات.
وأشار عيسى إلى أن "أخماتوفا، كانت مخلصة لعملية تطوير أدواتها الفنية، وكانت تطرح دائما أسئلة إبداعية مع كل مجموعة أدبية جديدة، غير أن حدود معالمها ظلت تتحرك في مناخات أكثر اتساعًا وقابلية، حيث التقديس للطبيعة وللذات الإنسانية".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...