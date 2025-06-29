مرور الذكرى الـ136 لميلاد الشاعرة الروسية آنا أخماتوفا

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مدار الليل والنهار
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:18 GMT
36 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
تمديد رئاسة عاصيمي غويتا رئيسا لمالي لخمس سنوات أخرى قابلة للتجديد بدون انتخابات
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
حضور الكيمياء الفائقة الكمومية عملياً للمرة الأولى
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:03 GMT
26 د
صدى الحياة
الصحفيون في مرمى الخطر.. كيف يحمون أنفسهم؟
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين يؤكد استعداد موسكو لجولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا وترامب يوقف خطط تخفيف العقوبات على طهران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غموض يخيم على مصير الحرب في غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
09:03 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أحد القوى الرئيسية في العالم
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
ما هي أبعاد المقترح الروسي الذي سيحقق الاستقرار السياسي في ليبيا؟ يوضح خبير
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:15 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
11:46 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:27 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
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183 د
ملفات ساخنة
غموض يخيم على مصير الحرب في غزة
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يتوقع وقف الحرب خلال أسبوع مع محاولات إبرام اتفاق في غزة، إسرائيل هدمت 1000 منزل في الضفة وتواصل حملة الاعتداءات
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مرور الذكرى ال136 لميلاد الشاعرة الروسية أنا أخماتوفا
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
18:30 GMT
29 د
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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20250629/مرور-الذكرى-الـ136-لميلاد-الشاعرة-الروسية-آنا-أخماتوفا-1102188296.html
مرور الذكرى الـ136 لميلاد الشاعرة الروسية آنا أخماتوفا
مرور الذكرى الـ136 لميلاد الشاعرة الروسية آنا أخماتوفا
سبوتنيك عربي
في حلقة اليوم من برنامج "الإنسان والثقافة" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، مرور الذكرى الـ136 لميلاد الشاعرة الروسية آنا أخماتوفا، بوتين: روسيا تتطور بديناميكية بفضل... 29.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-29T14:43+0000
2025-06-29T14:43+0000
راديو
الإنسان والثقافة
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مرور الذكرى ال136 لميلاد الشاعرة الروسية أنا أخماتوفا
سبوتنيك عربي
مرور الذكرى ال136 لميلاد الشاعرة الروسية أنا أخماتوفا
حلّت يوم الاثنين 23 يونيو/ حزيران 2025، الذكرى 136 لميلاد إحدى أبرز الشاعرات في القرن العشرين، الشاعرة الروسية آنا أخماتوفا.صوتها الشعري كان صدى للألم والجمال، للوطن والحب، وللقمع والصمود. عبّرت بقصائدها عن معاناة شعبها، وحوّلت آلامها الشخصية إلى قصائد خالدة تلامس القلب وتُقرأ عبر الأجيال.يقول الشاعر الفلسطيني عبد الله عيسى، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:وأشار عيسى إلى أن "أخماتوفا، كانت مخلصة لعملية تطوير أدواتها الفنية، وكانت تطرح دائما أسئلة إبداعية مع كل مجموعة أدبية جديدة، غير أن حدود معالمها ظلت تتحرك في مناخات أكثر اتساعًا وقابلية، حيث التقديس للطبيعة وللذات الإنسانية".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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عماد الطفيلي
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عماد الطفيلي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
الأخبار
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الإنسان والثقافة, аудио
الإنسان والثقافة, аудио

مرور الذكرى الـ136 لميلاد الشاعرة الروسية آنا أخماتوفا

14:43 GMT 29.06.2025
راديو
مرور الذكرى ال136 لميلاد الشاعرة الروسية أنا أخماتوفا
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
في حلقة اليوم من برنامج "الإنسان والثقافة" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، مرور الذكرى الـ136 لميلاد الشاعرة الروسية آنا أخماتوفا، بوتين: روسيا تتطور بديناميكية بفضل جيل الشباب، العاصمة الروسية تحتضن أول فيلم مصري روسي مشترك منذ العهد السوفييتي، الأوركسترا الروسية الصينية تفاجئ زاخاروفا بأغنية مستوحاة من قصائدها.
حلّت يوم الاثنين 23 يونيو/ حزيران 2025، الذكرى 136 لميلاد إحدى أبرز الشاعرات في القرن العشرين، الشاعرة الروسية آنا أخماتوفا.
صوتها الشعري كان صدى للألم والجمال، للوطن والحب، وللقمع والصمود. عبّرت بقصائدها عن معاناة شعبها، وحوّلت آلامها الشخصية إلى قصائد خالدة تلامس القلب وتُقرأ عبر الأجيال.
يقول الشاعر الفلسطيني عبد الله عيسى، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:

مسيرة الشاعرة الروسية آنا أخماتوفا، الأدبية كانت مليئة بالتحديات، أما قصائدها مزجت بين البساطة والعمق، وكان لها دور في الحفاظ على التراث الأدبي الروسي رغم كل الصعوبات.

وأشار عيسى إلى أن "أخماتوفا، كانت مخلصة لعملية تطوير أدواتها الفنية، وكانت تطرح دائما أسئلة إبداعية مع كل مجموعة أدبية جديدة، غير أن حدود معالمها ظلت تتحرك في مناخات أكثر اتساعًا وقابلية، حيث التقديس للطبيعة وللذات الإنسانية".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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