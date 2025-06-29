https://sarabic.ae/20250629/وزير-الدفاع-السعودي-ورئيس-الأركان-الإيراني-يناقشان-سبل-استقرار-المنطقة-1102169949.html

وزير الدفاع السعودي ورئيس الأركان الإيراني يناقشان سبل استقرار المنطقة

وزير الدفاع السعودي ورئيس الأركان الإيراني يناقشان سبل استقرار المنطقة

سبوتنيك عربي

بحث وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، العلاقات الثنائية في المجال... 29.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-29T05:33+0000

2025-06-29T05:33+0000

2025-06-29T05:33+0000

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، وفقا لتغريدة لوزير الدفاع السعودي عبر منصة "إكس".كما تم استعراض خلال الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى مناقشة الجهود المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.وكان وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، أجرى زيارة إلى طهران، في نيسان/ أبريل 2025، سلّم خلالها رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.وصرح خامنئي خلال لقائه بابن سلمان، بأن "هناك أعداء يسعون لتقويض تعزيز العلاقات بين إيران والسعودية"، داعيا إلى الاستعداد الدائم لمواجهة مثل تلك التحركات.وأضاف: "لدينا الاستعداد التام للتعاون، وعلينا أن نتغلب على الدوافع المعادية التي تسعى لإفساد هذا التقارب".كما أعرب عن استعداد إيران لتقديم خبراتها وإنجازاتها في بعض المجالات للمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن "تعاون الإخوة في المنطقة أفضل بكثير من الاتكال على قوى أجنبية".من جانبه، عبّر وزير الدفاع السعودي عن سعادته البالغة بهذا اللقاء، مؤكدًا أنه جاء إلى طهران بتوجيهات لتوسيع العلاقات مع إيران والتعاون الشامل في مختلف القطاعات.وقال: "نأمل أن تسهم المباحثات البناءة التي أجريناها في تعزيز العلاقات لتكون أقوى من أي وقت مضى".

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