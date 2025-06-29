ملياردير الحب... زفاف جيف بيزوس الأسطوري في إيطاليا

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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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36 د
الإنسان والثقافة
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29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
تمديد رئاسة عاصيمي غويتا رئيسا لمالي لخمس سنوات أخرى قابلة للتجديد بدون انتخابات
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
حضور الكيمياء الفائقة الكمومية عملياً للمرة الأولى
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:03 GMT
26 د
صدى الحياة
الصحفيون في مرمى الخطر.. كيف يحمون أنفسهم؟
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين يؤكد استعداد موسكو لجولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا وترامب يوقف خطط تخفيف العقوبات على طهران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غموض يخيم على مصير الحرب في غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
09:03 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أحد القوى الرئيسية في العالم
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
ما هي أبعاد المقترح الروسي الذي سيحقق الاستقرار السياسي في ليبيا؟ يوضح خبير
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:15 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
11:46 GMT
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
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17:00 GMT
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الإنسان والثقافة
مرور الذكرى ال136 لميلاد الشاعرة الروسية أنا أخماتوفا
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لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
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ملياردير الحب... زفاف جيف بيزوس الأسطوري في إيطاليا
ملياردير الحب... زفاف جيف بيزوس الأسطوري في إيطاليا
سبوتنيك عربي
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" بعض صور من تحضيرات حفل زفاف جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، على الإعلامية لورين سانشيز في البندقية في إيطاليا. 29.06.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

ملياردير الحب... زفاف جيف بيزوس الأسطوري في إيطاليا

12:44 GMT 29.06.2025
تابعنا عبر
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" بعض صور من تحضيرات حفل زفاف جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، على الإعلامية لورين سانشيز في البندقية في إيطاليا.
© AP Photo / Luca Bruno

يغادر جيف بيزوس ولورين سانشيز الفندق لحضور حفل استقبال ما قبل الزفاف في البندقية، إيطاليا

يغادر جيف بيزوس ولورين سانشيز الفندق لحضور حفل استقبال ما قبل الزفاف في البندقية، إيطاليا - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Luca Bruno

يغادر جيف بيزوس ولورين سانشيز الفندق لحضور حفل استقبال ما قبل الزفاف في البندقية، إيطاليا

© AP Photo / Antonio Calanniلورين سانشيز في قارب يغادر فندقًا قبل احتفالات الزفاف في البندقية، إيطاليا
لورين سانشيز في قارب يغادر فندقًا قبل احتفالات الزفاف في البندقية، إيطاليا - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Antonio Calanni
لورين سانشيز في قارب يغادر فندقًا قبل احتفالات الزفاف في البندقية، إيطاليا
© AP Photo / Luigi Costantini

ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر قبل حفل زفاف جيف بيزوس في البندقية، إيطاليا

ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر قبل حفل زفاف جيف بيزوس في البندقية، إيطاليا - سبوتنيك عربي
3/12
© AP Photo / Luigi Costantini

ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر قبل حفل زفاف جيف بيزوس في البندقية، إيطاليا

© Getty Images / GC Images/Ernesto Ruscioالمصورون حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز في البندقية، إيطاليا
المصورون خلال حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز في البندقية، إيطاليا - سبوتنيك عربي
4/12
© Getty Images / GC Images/Ernesto Ruscio
المصورون حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز في البندقية، إيطاليا
© AP Photo / Luca Brunoلورين سانشيز وجيف بيزوس يغادران فندقهما في البندقية في اليوم التالي لزفافهما
لورين سانشيز وجيف بيزوس يغادران فندقهما في البندقية في اليوم التالي لزفافهما - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Luca Bruno
لورين سانشيز وجيف بيزوس يغادران فندقهما في البندقية في اليوم التالي لزفافهما
© Getty Images / GC Images/Ernesto Ruscioالملكة رانيا ملكة الأردن في حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز في البندقية، إيطاليا
الملكة رانيا ملكة الأردن في حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز في البندقية، إيطاليا - سبوتنيك عربي
6/12
© Getty Images / GC Images/Ernesto Ruscio
الملكة رانيا ملكة الأردن في حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز في البندقية، إيطاليا
© AP Photo / Luca Bruno

يحاول السكان المحليون رؤية جيف بيزوس وهو يغادر فندقه في البندقية، إيطاليا

يحاول السكان المحليون رؤية جيف بيزوس وهو يغادر فندقه في البندقية، إيطاليا - سبوتنيك عربي
7/12
© AP Photo / Luca Bruno

يحاول السكان المحليون رؤية جيف بيزوس وهو يغادر فندقه في البندقية، إيطاليا

© AP Photo / Luigi Costantiniأوبرا وينفري قبل حفل زفاف جيف بيزوس في البندقية، إيطاليا
أوبرا وينفري قبل حفل زفاف جيف بيزوس في البندقية، إيطاليا - سبوتنيك عربي
8/12
© AP Photo / Luigi Costantini
أوبرا وينفري قبل حفل زفاف جيف بيزوس في البندقية، إيطاليا
© Getty Images / GC Images/Stefano Mazzola

كيم وكلوي كارداشيان تستعدان لحضور حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز في البندقية، إيطاليا

كيم وكلوي كارداشيان تستعدان لحضور حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز في البندقية، إيطاليا - سبوتنيك عربي
9/12
© Getty Images / GC Images/Stefano Mazzola

كيم وكلوي كارداشيان تستعدان لحضور حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز في البندقية، إيطاليا

© Getty Images / GC Images/Ernesto Ruscio

بيل غيتس يصل إلى حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز في البندقية، إيطاليا

بيل غيتس يصل إلى حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز في البندقية، إيطاليا - سبوتنيك عربي
10/12
© Getty Images / GC Images/Ernesto Ruscio

بيل غيتس يصل إلى حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز في البندقية، إيطاليا

© AP Photo / Luigi Costantini

ضباط الشرطة يقومون بالسيطرة على المصورين وطواقم التلفزيون أثناء تصويرهم أمام جزيرة سان جورجيو قبل حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز في البندقية، إيطاليا، الجمعة

ضباط الشرطة يقومون بالسيطرة على المصورين وطواقم التلفزيون أثناء تصويرهم أمام جزيرة سان جورجيو قبل حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز في البندقية، إيطاليا، الجمعة - سبوتنيك عربي
11/12
© AP Photo / Luigi Costantini

ضباط الشرطة يقومون بالسيطرة على المصورين وطواقم التلفزيون أثناء تصويرهم أمام جزيرة سان جورجيو قبل حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز في البندقية، إيطاليا، الجمعة

© Getty Images / GC Images/Andrea Cremascoli

غادر جيف بيزوس حانة هاريز في اليوم التالي لحفل زفافه في البندقية، إيطاليا

غادر جيف بيزوس حانة هاريز في اليوم التالي لحفل زفافه في البندقية، إيطاليا - سبوتنيك عربي
12/12
© Getty Images / GC Images/Andrea Cremascoli

غادر جيف بيزوس حانة هاريز في اليوم التالي لحفل زفافه في البندقية، إيطاليا

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