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ملياردير الحب... زفاف جيف بيزوس الأسطوري في إيطاليا
ملياردير الحب... زفاف جيف بيزوس الأسطوري في إيطاليا
سبوتنيك عربي
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" بعض صور من تحضيرات حفل زفاف جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، على الإعلامية لورين سانشيز في البندقية في إيطاليا. 29.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-29T12:44+0000
2025-06-29T12:44+0000
2025-06-29T12:44+0000
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фото, صور
ملياردير الحب... زفاف جيف بيزوس الأسطوري في إيطاليا
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" بعض صور من تحضيرات حفل زفاف جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، على الإعلامية لورين سانشيز في البندقية في إيطاليا.
© AP Photo / Luca Bruno
يغادر جيف بيزوس ولورين سانشيز الفندق لحضور حفل استقبال ما قبل الزفاف في البندقية، إيطاليا
يغادر جيف بيزوس ولورين سانشيز الفندق لحضور حفل استقبال ما قبل الزفاف في البندقية، إيطاليا
© AP Photo / Antonio Calanniلورين سانشيز في قارب يغادر فندقًا قبل احتفالات الزفاف في البندقية، إيطاليا
لورين سانشيز في قارب يغادر فندقًا قبل احتفالات الزفاف في البندقية، إيطاليا
© AP Photo / Luigi Costantini
ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر قبل حفل زفاف جيف بيزوس في البندقية، إيطاليا
ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر قبل حفل زفاف جيف بيزوس في البندقية، إيطاليا
© Getty Images / GC Images/Ernesto Ruscioالمصورون حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز في البندقية، إيطاليا
المصورون حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز في البندقية، إيطاليا
© AP Photo / Luca Brunoلورين سانشيز وجيف بيزوس يغادران فندقهما في البندقية في اليوم التالي لزفافهما
لورين سانشيز وجيف بيزوس يغادران فندقهما في البندقية في اليوم التالي لزفافهما
© Getty Images / GC Images/Ernesto Ruscioالملكة رانيا ملكة الأردن في حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز في البندقية، إيطاليا
الملكة رانيا ملكة الأردن في حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز في البندقية، إيطاليا
© AP Photo / Luca Bruno
يحاول السكان المحليون رؤية جيف بيزوس وهو يغادر فندقه في البندقية، إيطاليا
يحاول السكان المحليون رؤية جيف بيزوس وهو يغادر فندقه في البندقية، إيطاليا
© AP Photo / Luigi Costantiniأوبرا وينفري قبل حفل زفاف جيف بيزوس في البندقية، إيطاليا
أوبرا وينفري قبل حفل زفاف جيف بيزوس في البندقية، إيطاليا
© Getty Images / GC Images/Stefano Mazzola
كيم وكلوي كارداشيان تستعدان لحضور حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز في البندقية، إيطاليا
كيم وكلوي كارداشيان تستعدان لحضور حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز في البندقية، إيطاليا
© Getty Images / GC Images/Ernesto Ruscio
بيل غيتس يصل إلى حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز في البندقية، إيطاليا
بيل غيتس يصل إلى حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز في البندقية، إيطاليا
© AP Photo / Luigi Costantini
ضباط الشرطة يقومون بالسيطرة على المصورين وطواقم التلفزيون أثناء تصويرهم أمام جزيرة سان جورجيو قبل حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز في البندقية، إيطاليا، الجمعة
ضباط الشرطة يقومون بالسيطرة على المصورين وطواقم التلفزيون أثناء تصويرهم أمام جزيرة سان جورجيو قبل حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز في البندقية، إيطاليا، الجمعة
© Getty Images / GC Images/Andrea Cremascoli
غادر جيف بيزوس حانة هاريز في اليوم التالي لحفل زفافه في البندقية، إيطاليا
غادر جيف بيزوس حانة هاريز في اليوم التالي لحفل زفافه في البندقية، إيطاليا