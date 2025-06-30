https://sarabic.ae/20250630/إيران-ترد-على-تهديدات-إسرائيلية-باغتيال-عراقجي-هذه-الجرائم-لم-تعد-تستهدف-دولة-واحدة-1102213066.html

إيران ترد على تهديدات إسرائيلية باغتيال عراقجي: هذه الجرائم لم تعد تستهدف دولة واحدة

إيران ترد على تهديدات إسرائيلية باغتيال عراقجي: هذه الجرائم لم تعد تستهدف دولة واحدة

سبوتنيك عربي

حذّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، من "استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة"، واصفًا إياها بـ"تهديد شامل للنظام... 30.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-30T13:53+0000

2025-06-30T13:53+0000

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جاء ذلك، ردًا على تصريحات نُشرت على حسابات الخارجية الإسرائيلية باللغة الفارسية على منصات التواصل الاجتماعي، حول تخطيط الـ"موساد"، لاغتيال وزير الخارجية الإيراني عباس.وأكد بقائي، في مؤتمر صحفي، أن "هذه الجرائم لم تعد تستهدف دولة واحدة فحسب، بل تمثل خطرًا على القانون الدولي بأكمله"، مشيرًا إلى أن "التغاضي عنها في غزة أو لبنان أو سوريا، يشكّل سابقة خطيرة تفتح الباب أمام تكرارها". وأضاف: "تطبيع الجريمة يعني تعزيز الإفلات من العقاب وتوسيع دائرة العدوان".في السياق ذاته، كشف بقائي عن تشكيل لجنة قانونية في طهران، لتوثيق الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الإيرانية، جراء العدوان الإسرائيلي على إيران، وإعداد تقارير رسمية للمؤسسات الدولية، وأوضح أن بلاده بدأت إجراءات قانونية أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بهدف "تحديد هوية المعتدي رسميًا".وردًا على تقارير عن تقليص بعض السفارات الأجنبية لنشاطها في طهران، أكد بقائي التزام إيران بتأمين البعثات الدبلوماسية، معتبرًا القرارات الأحادية "غير طبيعية"، وأشار إلى أن تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي لا يزال جاريًا على المستويين السياسي والقانوني.يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه المفاوضات النووية مع الأوروبيين متوقفة، حيث أشار بقائي إلى عدم وجود "جدية كافية" من بعض الأطراف الغربية.

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