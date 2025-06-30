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إيران ترد على تهديدات إسرائيلية باغتيال عراقجي: هذه الجرائم لم تعد تستهدف دولة واحدة
إيران ترد على تهديدات إسرائيلية باغتيال عراقجي: هذه الجرائم لم تعد تستهدف دولة واحدة
سبوتنيك عربي
حذّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، من "استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة"، واصفًا إياها بـ"تهديد شامل للنظام... 30.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-30T13:53+0000
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جاء ذلك، ردًا على تصريحات نُشرت على حسابات الخارجية الإسرائيلية باللغة الفارسية على منصات التواصل الاجتماعي، حول تخطيط الـ"موساد"، لاغتيال وزير الخارجية الإيراني عباس.وأكد بقائي، في مؤتمر صحفي، أن "هذه الجرائم لم تعد تستهدف دولة واحدة فحسب، بل تمثل خطرًا على القانون الدولي بأكمله"، مشيرًا إلى أن "التغاضي عنها في غزة أو لبنان أو سوريا، يشكّل سابقة خطيرة تفتح الباب أمام تكرارها". وأضاف: "تطبيع الجريمة يعني تعزيز الإفلات من العقاب وتوسيع دائرة العدوان".في السياق ذاته، كشف بقائي عن تشكيل لجنة قانونية في طهران، لتوثيق الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الإيرانية، جراء العدوان الإسرائيلي على إيران، وإعداد تقارير رسمية للمؤسسات الدولية، وأوضح أن بلاده بدأت إجراءات قانونية أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بهدف "تحديد هوية المعتدي رسميًا".وردًا على تقارير عن تقليص بعض السفارات الأجنبية لنشاطها في طهران، أكد بقائي التزام إيران بتأمين البعثات الدبلوماسية، معتبرًا القرارات الأحادية "غير طبيعية"، وأشار إلى أن تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي لا يزال جاريًا على المستويين السياسي والقانوني.يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه المفاوضات النووية مع الأوروبيين متوقفة، حيث أشار بقائي إلى عدم وجود "جدية كافية" من بعض الأطراف الغربية.
https://sarabic.ae/20250630/ترامب-لا-أعرض-على-إيران-أي-شيء-ولم-أتواصل-معها-منذ-تدمير-منشآتها-النووية-1102202097.html
https://sarabic.ae/20250629/بزيشكيان-إيران-مستعدة-لفتح-صفحة-جديدة-مع-جيرانها-1102195732.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إيران ترد على تهديدات إسرائيلية باغتيال عراقجي: هذه الجرائم لم تعد تستهدف دولة واحدة

13:53 GMT 30.06.2025
© AP Photo / Hassan Ammarوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
حذّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، من "استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة"، واصفًا إياها بـ"تهديد شامل للنظام القانوني الدولي".
جاء ذلك، ردًا على تصريحات نُشرت على حسابات الخارجية الإسرائيلية باللغة الفارسية على منصات التواصل الاجتماعي، حول تخطيط الـ"موساد"، لاغتيال وزير الخارجية الإيراني عباس.

وأكد بقائي، في مؤتمر صحفي، أن "هذه الجرائم لم تعد تستهدف دولة واحدة فحسب، بل تمثل خطرًا على القانون الدولي بأكمله"، مشيرًا إلى أن "التغاضي عنها في غزة أو لبنان أو سوريا، يشكّل سابقة خطيرة تفتح الباب أمام تكرارها". وأضاف: "تطبيع الجريمة يعني تعزيز الإفلات من العقاب وتوسيع دائرة العدوان".
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وأعرب المتحدث الإيراني عن قلقه من "الصمت الدولي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية"، محذرًا من أن خرق القانون الدولي "لن يبقى محصورًا بمنطقة واحدة، بل سيطال جميع الدول عاجلًا أم آجلًا". ودعا المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، إلى تحمل مسؤولياتها، مؤكدًا أن "السكوت لم يعد خيارًا".
في السياق ذاته، كشف بقائي عن تشكيل لجنة قانونية في طهران، لتوثيق الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الإيرانية، جراء العدوان الإسرائيلي على إيران، وإعداد تقارير رسمية للمؤسسات الدولية، وأوضح أن بلاده بدأت إجراءات قانونية أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بهدف "تحديد هوية المعتدي رسميًا".
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ووصف المتحدث الإيراني، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول رفع العقوبات عن إيران بأنها "غير موثوقة"، كما انتقد تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، واعتبرتها "تبريرًا للعدوان"، وأكد أن إيران "لن تستسلم للضغوط"، مشيرًا إلى التزامها بالبرنامج النووي السلمي.
وردًا على تقارير عن تقليص بعض السفارات الأجنبية لنشاطها في طهران، أكد بقائي التزام إيران بتأمين البعثات الدبلوماسية، معتبرًا القرارات الأحادية "غير طبيعية"، وأشار إلى أن تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي لا يزال جاريًا على المستويين السياسي والقانوني.
يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه المفاوضات النووية مع الأوروبيين متوقفة، حيث أشار بقائي إلى عدم وجود "جدية كافية" من بعض الأطراف الغربية.
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