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السيسي يؤكد أهمية الاستفادة من التهدئة الإقليمية الجارية للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة
السيسي يؤكد أهمية الاستفادة من التهدئة الإقليمية الجارية للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة
سبوتنيك عربي
استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة. 30.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-30T18:06+0000
2025-06-30T18:06+0000
غزة
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العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
حركة حماس
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الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وأكد السيسي، أهمية الاستفادة من التهدئة الإقليمية الجارية للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، مشددًا على ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة للقطاع.وأوضح الرئيس المصري أن "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بما يتسق مع مقررات الشرعية الدولية هو الضامن الوحيد لاستقرار مستدام في الشرق الأوسط".وكشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أمس الأحد، عن جهود مصر الحثيثة لإبرام اتفاق هدنة مرتقب في قطاع غزة، يمتد لـ60 يومًا، بهدف تمهيد الطريق لمرحلة جديدة من الاستقرار.وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، وجّه عبد العاطي، اتهامات حادة لإسرائيل، مؤكدًا أنها خرقت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، واستأنفت "العدوان على القطاع دون مبرر".وأضاف وزير الخارجية المصري أن "هذا الخرق يعرقل الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار"، محذرًا من أن "أي استئناف إسرائيلي للهجوم على غزة بعد اتفاق جديد سيكون مصدرًا رئيسيًا للتهديد وعدم الاستقرار في المنطقة".وأضاف أن "الولايات المتحدة تتبنى رؤية تهدف إلى التركيز على إعادة إعمار غزة بعد تحقيق الهدنة، مع التأكيد على ضرورة ضمانات قوية لمنع تكرار التصعيد".وكشف عبد العاطي عن خطط مصر لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، خلال أسابيع من تحقيق وقف إطلاق النار، مشددًا على أن "لا أحد سيدفع أموالًا لإعادة إعمار غزة، دون ضمانات واضحة لمستقبل الأمن في القطاع".وأشار وزير الخارجية المصري إلى "تغيير في موقف الولايات المتحدة تجاه قضية تهجير سكان غزة، وهو ما يعكس تحولًا في التعاطي الدولي مع الأزمة".ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، عن مسؤولين عسكريين، أنه لم تعد هناك أهداف إسرائيلية من الحرب البرية ذات أهمية يمكن الوصول إليها دون تعريض حياة الرهائن للخطر.
https://sarabic.ae/20250630/حماس-ما-يحدث-في-غزة-الآن-جريمة-حرب-موصوفة-وعمليات-تطهير-عرقي-ممنهجة-1102217649.html
https://sarabic.ae/20250629/فرنسا-مقتل-500-وإصابة-4-آلاف-من-منتظري-المساعدات-في-غزة-فضيحة-وعار-1102173659.html
https://sarabic.ae/20250629/تقرير-خلافات-إسرائيلية-بشأن-مواصلة-الحرب-في-غزة-1102193465.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار كندا, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار كندا, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي

السيسي يؤكد أهمية الاستفادة من التهدئة الإقليمية الجارية للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة

18:06 GMT 30.06.2025
© AP Photo / Alexander Nemenov الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
 الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / Alexander Nemenov
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استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأكد السيسي، أهمية الاستفادة من التهدئة الإقليمية الجارية للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، مشددًا على ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة للقطاع.
وأوضح الرئيس المصري أن "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بما يتسق مع مقررات الشرعية الدولية هو الضامن الوحيد لاستقرار مستدام في الشرق الأوسط".
مراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
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14:47 GMT
وكشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أمس الأحد، عن جهود مصر الحثيثة لإبرام اتفاق هدنة مرتقب في قطاع غزة، يمتد لـ60 يومًا، بهدف تمهيد الطريق لمرحلة جديدة من الاستقرار.
لكن في الوقت ذاته، أفادت أنباء من إسرائيل، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أبلغ وزراءه بـ"انعدام أي تقدم في المفاوضات"، ما يلقي بظلال من الشك على إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب.
وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، وجّه عبد العاطي، اتهامات حادة لإسرائيل، مؤكدًا أنها خرقت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، واستأنفت "العدوان على القطاع دون مبرر".
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أمس, 07:57 GMT
وأضاف وزير الخارجية المصري أن "هذا الخرق يعرقل الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار"، محذرًا من أن "أي استئناف إسرائيلي للهجوم على غزة بعد اتفاق جديد سيكون مصدرًا رئيسيًا للتهديد وعدم الاستقرار في المنطقة".
وأشاد عبد العاطي بـ"التفهم الأمريكي لأهمية إدراج ضمانات واضحة في أي اتفاق قادم لضمان استدامة وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى أن "تدخل الإدارة الأمريكية الجديدة، حتى قبل توليها مهامها رسميًا، كان حاسمًا في التوصل إلى الهدنة السابقة في يناير (الماضي)"، وأعرب عن تقديره لرؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تركز على "استدامة الهدنة كخطوة نحو تسوية شاملة".
وأضاف أن "الولايات المتحدة تتبنى رؤية تهدف إلى التركيز على إعادة إعمار غزة بعد تحقيق الهدنة، مع التأكيد على ضرورة ضمانات قوية لمنع تكرار التصعيد".
وكشف عبد العاطي عن خطط مصر لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، خلال أسابيع من تحقيق وقف إطلاق النار، مشددًا على أن "لا أحد سيدفع أموالًا لإعادة إعمار غزة، دون ضمانات واضحة لمستقبل الأمن في القطاع".
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
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أمس, 18:57 GMT
وأشار وزير الخارجية المصري إلى "تغيير في موقف الولايات المتحدة تجاه قضية تهجير سكان غزة، وهو ما يعكس تحولًا في التعاطي الدولي مع الأزمة".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت الماضي، أن الحرب البرية في قطاع غزة "على وشك النفاد"، واستمرار القتال قد يعرض حياة الرهائن للخطر.
ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، عن مسؤولين عسكريين، أنه لم تعد هناك أهداف إسرائيلية من الحرب البرية ذات أهمية يمكن الوصول إليها دون تعريض حياة الرهائن للخطر.
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