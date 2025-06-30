https://sarabic.ae/20250630/السيسي-يؤكد-أهمية-الاستفادة-من-التهدئة-الإقليمية-الجارية-للتوصل-إلى-اتفاق-بشأن-غزة-1102228693.html
السيسي يؤكد أهمية الاستفادة من التهدئة الإقليمية الجارية للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة
السيسي يؤكد أهمية الاستفادة من التهدئة الإقليمية الجارية للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة
سبوتنيك عربي
استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة. 30.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-30T18:06+0000
2025-06-30T18:06+0000
2025-06-30T18:06+0000
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الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وأكد السيسي، أهمية الاستفادة من التهدئة الإقليمية الجارية للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، مشددًا على ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة للقطاع.وأوضح الرئيس المصري أن "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بما يتسق مع مقررات الشرعية الدولية هو الضامن الوحيد لاستقرار مستدام في الشرق الأوسط".وكشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أمس الأحد، عن جهود مصر الحثيثة لإبرام اتفاق هدنة مرتقب في قطاع غزة، يمتد لـ60 يومًا، بهدف تمهيد الطريق لمرحلة جديدة من الاستقرار.وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، وجّه عبد العاطي، اتهامات حادة لإسرائيل، مؤكدًا أنها خرقت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، واستأنفت "العدوان على القطاع دون مبرر".وأضاف وزير الخارجية المصري أن "هذا الخرق يعرقل الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار"، محذرًا من أن "أي استئناف إسرائيلي للهجوم على غزة بعد اتفاق جديد سيكون مصدرًا رئيسيًا للتهديد وعدم الاستقرار في المنطقة".وأضاف أن "الولايات المتحدة تتبنى رؤية تهدف إلى التركيز على إعادة إعمار غزة بعد تحقيق الهدنة، مع التأكيد على ضرورة ضمانات قوية لمنع تكرار التصعيد".وكشف عبد العاطي عن خطط مصر لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، خلال أسابيع من تحقيق وقف إطلاق النار، مشددًا على أن "لا أحد سيدفع أموالًا لإعادة إعمار غزة، دون ضمانات واضحة لمستقبل الأمن في القطاع".وأشار وزير الخارجية المصري إلى "تغيير في موقف الولايات المتحدة تجاه قضية تهجير سكان غزة، وهو ما يعكس تحولًا في التعاطي الدولي مع الأزمة".ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، عن مسؤولين عسكريين، أنه لم تعد هناك أهداف إسرائيلية من الحرب البرية ذات أهمية يمكن الوصول إليها دون تعريض حياة الرهائن للخطر.
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار كندا, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار كندا, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السيسي يؤكد أهمية الاستفادة من التهدئة الإقليمية الجارية للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة
استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأكد السيسي، أهمية الاستفادة من التهدئة الإقليمية الجارية للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، مشددًا على ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة للقطاع.
وأوضح الرئيس المصري أن "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بما يتسق مع مقررات الشرعية الدولية هو الضامن الوحيد لاستقرار مستدام في الشرق الأوسط".
وكشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أمس الأحد، عن جهود مصر الحثيثة لإبرام اتفاق هدنة
مرتقب في قطاع غزة، يمتد لـ60 يومًا، بهدف تمهيد الطريق لمرحلة جديدة من الاستقرار.
لكن في الوقت ذاته، أفادت أنباء من إسرائيل، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أبلغ وزراءه بـ"انعدام أي تقدم في المفاوضات"، ما يلقي بظلال من الشك على إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب.
وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، وجّه عبد العاطي، اتهامات حادة لإسرائيل
، مؤكدًا أنها خرقت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، واستأنفت "العدوان على القطاع دون مبرر".
وأضاف وزير الخارجية المصري أن "هذا الخرق يعرقل الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار"، محذرًا من أن "أي استئناف إسرائيلي للهجوم على غزة بعد اتفاق جديد سيكون مصدرًا رئيسيًا للتهديد وعدم الاستقرار في المنطقة".
وأشاد عبد العاطي بـ"التفهم الأمريكي لأهمية إدراج ضمانات واضحة في أي اتفاق قادم لضمان استدامة وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى أن "تدخل الإدارة الأمريكية الجديدة، حتى قبل توليها مهامها رسميًا، كان حاسمًا في التوصل إلى الهدنة السابقة في يناير (الماضي)"، وأعرب عن تقديره لرؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تركز على "استدامة الهدنة كخطوة نحو تسوية شاملة".
وأضاف أن "الولايات المتحدة تتبنى رؤية تهدف إلى التركيز على إعادة إعمار غزة بعد تحقيق الهدنة، مع التأكيد على ضرورة ضمانات قوية لمنع تكرار التصعيد".
وكشف عبد العاطي عن خطط مصر لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، خلال أسابيع من تحقيق وقف إطلاق النار، مشددًا على أن "لا أحد سيدفع أموالًا لإعادة إعمار غزة، دون ضمانات واضحة لمستقبل الأمن في القطاع".
وأشار وزير الخارجية المصري إلى "تغيير في موقف الولايات المتحدة تجاه قضية تهجير سكان غزة، وهو ما يعكس تحولًا في التعاطي الدولي مع الأزمة".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت الماضي، أن الحرب البرية في قطاع غزة "على وشك النفاد"، واستمرار القتال قد يعرض حياة الرهائن للخطر
.
ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، عن مسؤولين عسكريين، أنه لم تعد هناك أهداف إسرائيلية من الحرب البرية ذات أهمية يمكن الوصول إليها دون تعريض حياة الرهائن للخطر.