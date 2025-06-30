https://sarabic.ae/20250630/السيسي-يؤكد-أهمية-الاستفادة-من-التهدئة-الإقليمية-الجارية-للتوصل-إلى-اتفاق-بشأن-غزة-1102228693.html

السيسي يؤكد أهمية الاستفادة من التهدئة الإقليمية الجارية للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة

السيسي يؤكد أهمية الاستفادة من التهدئة الإقليمية الجارية للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة

سبوتنيك عربي

استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة. 30.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-30T18:06+0000

2025-06-30T18:06+0000

2025-06-30T18:06+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

حركة حماس

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار كندا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0f/1095818046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3d369268c13dcd927940fd9aa7dea573.jpg

وأكد السيسي، أهمية الاستفادة من التهدئة الإقليمية الجارية للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، مشددًا على ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة للقطاع.وأوضح الرئيس المصري أن "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بما يتسق مع مقررات الشرعية الدولية هو الضامن الوحيد لاستقرار مستدام في الشرق الأوسط".وكشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أمس الأحد، عن جهود مصر الحثيثة لإبرام اتفاق هدنة مرتقب في قطاع غزة، يمتد لـ60 يومًا، بهدف تمهيد الطريق لمرحلة جديدة من الاستقرار.وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، وجّه عبد العاطي، اتهامات حادة لإسرائيل، مؤكدًا أنها خرقت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، واستأنفت "العدوان على القطاع دون مبرر".وأضاف وزير الخارجية المصري أن "هذا الخرق يعرقل الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار"، محذرًا من أن "أي استئناف إسرائيلي للهجوم على غزة بعد اتفاق جديد سيكون مصدرًا رئيسيًا للتهديد وعدم الاستقرار في المنطقة".وأضاف أن "الولايات المتحدة تتبنى رؤية تهدف إلى التركيز على إعادة إعمار غزة بعد تحقيق الهدنة، مع التأكيد على ضرورة ضمانات قوية لمنع تكرار التصعيد".وكشف عبد العاطي عن خطط مصر لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، خلال أسابيع من تحقيق وقف إطلاق النار، مشددًا على أن "لا أحد سيدفع أموالًا لإعادة إعمار غزة، دون ضمانات واضحة لمستقبل الأمن في القطاع".وأشار وزير الخارجية المصري إلى "تغيير في موقف الولايات المتحدة تجاه قضية تهجير سكان غزة، وهو ما يعكس تحولًا في التعاطي الدولي مع الأزمة".ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، عن مسؤولين عسكريين، أنه لم تعد هناك أهداف إسرائيلية من الحرب البرية ذات أهمية يمكن الوصول إليها دون تعريض حياة الرهائن للخطر.

https://sarabic.ae/20250630/حماس-ما-يحدث-في-غزة-الآن-جريمة-حرب-موصوفة-وعمليات-تطهير-عرقي-ممنهجة-1102217649.html

https://sarabic.ae/20250629/فرنسا-مقتل-500-وإصابة-4-آلاف-من-منتظري-المساعدات-في-غزة-فضيحة-وعار-1102173659.html

https://sarabic.ae/20250629/تقرير-خلافات-إسرائيلية-بشأن-مواصلة-الحرب-في-غزة-1102193465.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار كندا, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي