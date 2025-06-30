https://sarabic.ae/20250630/الصين-تكشف-عن-سلاح-متطور-لتعطيل-شبكات-الطاقة-لدى-العدو-فيديو-1102199325.html
الصين تكشف عن سلاح متطور لتعطيل شبكات الطاقة لدى العدو... فيديو
الصين تكشف عن سلاح متطور لتعطيل شبكات الطاقة لدى العدو... فيديو
سبوتنيك عربي
كشف إعلام صيني رسمي عن سلاح متطور، يظهر تطوير قنبلة غرافيتية تستهدف البنية التحتية الكهربائية للعدو. 30.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-30T06:23+0000
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ونشرت قناة "CCTV" الصينية الرسمية فيديو للسلاح، الذي يعرض باسم "معطل شبكات الطاقة"، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية.وبحسب التقرير، فإن السلاح عبارة عن صاروخ يطلق من منصة برية، يحمل 90 ذخيرة فرعية تقوم بنشر خيوط كربونية دقيقة تمت معالجتها كيميائيا في الجو.وتؤدي هذه الخيوط إلى إحداث دوائر قصيرة في المعدات الكهربائية العالية الجهد، ما يتسبب في انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي على مساحة تقدر بنحو 10 آلاف متر مربع.ويبلغ مدى الصاروخ 290 كيلومترا، فيما يصل وزن رأسه الحربي إلى 490 كيلوغراما، ويهدف إلى شلّ مراكز القيادة والتحكم، عبر استهداف محطات الطاقة الفرعية وشبكات الكهرباء.
https://sarabic.ae/20250209/بالسلاح-الخارق-الصين-تتفوق-على-أمريكا-عسكريا-1097621800.html
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الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين تكشف عن سلاح متطور لتعطيل شبكات الطاقة لدى العدو... فيديو
06:23 GMT 30.06.2025 (تم التحديث: 08:22 GMT 30.06.2025)
كشف إعلام صيني رسمي عن سلاح متطور، يظهر تطوير قنبلة غرافيتية تستهدف البنية التحتية الكهربائية للعدو.
ونشرت قناة "CCTV" الصينية الرسمية فيديو للسلاح، الذي يعرض باسم "معطل شبكات الطاقة"، وفقا لصحيفة
"ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية.
وبحسب التقرير، فإن السلاح عبارة عن صاروخ يطلق من منصة برية، يحمل 90 ذخيرة فرعية تقوم بنشر خيوط كربونية دقيقة تمت معالجتها كيميائيا في الجو.
وتؤدي هذه الخيوط إلى إحداث دوائر قصيرة في المعدات الكهربائية العالية الجهد، ما يتسبب في انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي على مساحة تقدر بنحو 10 آلاف متر مربع.
ويبلغ مدى الصاروخ 290 كيلومترا، فيما يصل وزن رأسه الحربي إلى 490 كيلوغراما، ويهدف إلى شلّ مراكز القيادة والتحكم، عبر استهداف محطات الطاقة الفرعية وشبكات الكهرباء.