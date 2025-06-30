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https://sarabic.ae/20250630/تصادم-طائرتينواحدة-تخترق-أخرى-مثل-سكين-ساخن-يغوص-بالزبدة-فيديو-1102203612.html
تصادم طائرتين...واحدة تخترق أخرى مثل سكين ساخن يغوص بالزبدة... فيديو
تصادم طائرتين...واحدة تخترق أخرى مثل سكين ساخن يغوص بالزبدة... فيديو
سبوتنيك عربي
اصطدمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفيتنامية بطائرة متوقفة على المدرج في مطار نوي باي في هانوي، ويظهر مقطع فيديو اللحظة التي اخترقت فيها الطائرة ذيل... 30.06.2025, سبوتنيك عربي
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2025-06-30T08:43+0000
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وقع الاصطدام في حوالي الساعة الثانية بعد ظهر الجمعة، عندما كانت طائرة بوينغ 787 متجهة إلى مدينة هو شي منه، تستعد للإقلاع واصطدمت بطائرة إيرباصA321، متوقفة على المدرج، في انتظار المغادرة.أوقفت الخطوط الجوية الفيتنامية عن العمل أربعة طيارين، اثنان على كل طائرة، في أعقاب الحادث الذي لا يزال سببه قيد التحقيق.تشير النتائج الأولية إلى أن طائرة الإيرباص لم تكن متوقفة بشكل صحيح على المدرج.
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تصادم طائرتين...واحدة تخترق أخرى مثل سكين ساخن يغوص بالزبدة... فيديو

08:43 GMT 30.06.2025
© Photoتصادم أرضي بين طائرتين في مطار هانوي نوي باي الدولي
تصادم أرضي بين طائرتين في مطار هانوي نوي باي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
© Photo
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اصطدمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفيتنامية بطائرة متوقفة على المدرج في مطار نوي باي في هانوي، ويظهر مقطع فيديو اللحظة التي اخترقت فيها الطائرة ذيل الطائرة في تصادم عنيف على المدرج.
وقع الاصطدام في حوالي الساعة الثانية بعد ظهر الجمعة، عندما كانت طائرة بوينغ 787 متجهة إلى مدينة هو شي منه، تستعد للإقلاع واصطدمت بطائرة إيرباصA321، متوقفة على المدرج، في انتظار المغادرة.

ويظهر مقطع الفيديو، الجناح الأيمن لطائرة بوينغ وهو يخترق ذيل طائرة إيرباص مثل السكين الساخن الذي يخترق الزبدة.

أوقفت الخطوط الجوية الفيتنامية عن العمل أربعة طيارين، اثنان على كل طائرة، في أعقاب الحادث الذي لا يزال سببه قيد التحقيق.
تشير النتائج الأولية إلى أن طائرة الإيرباص لم تكن متوقفة بشكل صحيح على المدرج.
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