خبير: النووي الإيراني لم يدمر لكن كل الاحتمالات مطروحة حتى سبتمبر المقبل

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
09:03 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أحد القوى الرئيسية في العالم
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
ما هي أبعاد المقترح الروسي الذي سيحقق الاستقرار السياسي في ليبيا؟ يوضح خبير
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:15 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
11:46 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:27 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غموض يخيم على مصير الحرب في غزة
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يتوقع وقف الحرب خلال أسبوع مع محاولات إبرام اتفاق في غزة، إسرائيل هدمت 1000 منزل في الضفة وتواصل حملة الاعتداءات
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مرور الذكرى ال136 لميلاد الشاعرة الروسية أنا أخماتوفا
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:16 GMT
13 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
09:27 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:45 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو الديمقراطية توقعان اتفاق سلام في واشنطن
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: النووي الإيراني لم يدمر لكن كل الاحتمالات مطروحة حتى سبتمبر المقبل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
آثار انضمام مصر المرتقب لاتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
مرور الذكرى ال136 لميلاد الشاعرة الروسية أنا أخماتوفا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20250630/خبير-النووي-الإيراني-لم-يدمر-لكن-كل-الاحتمالات-مطروحة-حتى-سبتمبر-المقبل-1102216663.html
خبير: النووي الإيراني لم يدمر لكن كل الاحتمالات مطروحة حتى سبتمبر المقبل
خبير: النووي الإيراني لم يدمر لكن كل الاحتمالات مطروحة حتى سبتمبر المقبل
سبوتنيك عربي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 30.06.2025, سبوتنيك عربي
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2025-06-30T14:21+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: النووي الإيراني لم يدمر لكن كل الاحتمالات مطروحة حتى سبتمبر المقبل
سبوتنيك عربي
خبير: النووي الإيراني لم يدمر لكن كل الاحتمالات مطروحة حتى سبتمبر المقبل
إيران تعلن أنها لن تتوقف أبدا عن تخصيب اليورانيوم. في هذا الصدد، قال الباحث بالشأن السياسي والإيراني الأستاذ إبراهيم شير:ترامب يوجّه رسالة عاجلة بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة. حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي والخبير بالشأن الإسرائيلي الأستاذ خلدون البرغوثي:رئيس كتلة نيابية ألمانية يؤكد ضرورة وصول بلاده إلى الأسلحة النووية. بهذا الخصوص، قال الباحث في الشأن السياسي الدكتور أحمد الزين:سوريا وتركيا توقعان اتفاقا لإعادة تفعيل النقل البري بينهما. وهو ما قال عنه الكاتب والباحث في الشأن التركي الأستاذ محمود علوش:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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نغم كباس
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نغم كباس
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الأخبار
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بلا قيود, аудио
بلا قيود, аудио

خبير: النووي الإيراني لم يدمر لكن كل الاحتمالات مطروحة حتى سبتمبر المقبل

14:21 GMT 30.06.2025
راديو
خبير: النووي الإيراني لم يدمر لكن كل الاحتمالات مطروحة حتى سبتمبر المقبل
تابعنا عبر
نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
إيران تعلن أنها لن تتوقف أبدا عن تخصيب اليورانيوم. في هذا الصدد، قال الباحث بالشأن السياسي والإيراني الأستاذ إبراهيم شير:

أصبح معلومًا أن النووي الإيراني لم يتضرر، وهو ما يدفع الآن الولايات المتحدة للبحث عن بدائل أخرى غير الحرب، من خلال أجندة ترامب المخادعة، كما فعل في المرة الماضية بهدف تهيئة الظروف لضربة جديدة لإيران. ويمكن أن نقول إنه من الآن وحتى الشهر التاسع، كل الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها سواء مواجهة جديدة أو استقرار دائم، ولكن النووي الإيراني لم يدمّر.

ترامب يوجّه رسالة عاجلة بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة. حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي والخبير بالشأن الإسرائيلي الأستاذ خلدون البرغوثي:

معضلة غزة مع الإدارة الأمريكية أصبحت مرهونة تقريبًا بتبني هذه الإدارة للموقف الإسرائيلي، وقد كانت هناك فرص لإنهاء الحرب ولكنها لم تتحقق لأنها مرتبطة بنهاية نتنياهو سياسيًا، لذلك يطالب ترامب بإنهاء محاكمة نتنياهو وإصدار عفو عنه.

رئيس كتلة نيابية ألمانية يؤكد ضرورة وصول بلاده إلى الأسلحة النووية. بهذا الخصوص، قال الباحث في الشأن السياسي الدكتور أحمد الزين:

بعد نجاح تحالف المحافظين من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي ومن حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي، بدأوا يعلنون عن أن أولويتهم وهي تعزيز قوة أوروبا، ولكن حصول ألمانيا على أزرار السلاح النووي، فهذا خطير جدًا على الأمن العالمي والأوروبي، كما وأنه تقويض لنظام عدم انتشار سلاح الدمار الشامل.

سوريا وتركيا توقعان اتفاقا لإعادة تفعيل النقل البري بينهما. وهو ما قال عنه الكاتب والباحث في الشأن التركي الأستاذ محمود علوش:

هذه العلاقة مع جار مثل تركيا هي مهمة جدا بالنسبة لسوريا، على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، لذلك هذه الاتفاقية مع تركيا تكتسب أهمية كبيرة، ولا سيما أن البنية الاقتصادية لسوريا اليوم هي ضعيفة جدًا، كما وأن هذه الاتفاقية هي انعكاس لبيئة جيوسياسية جديدة ظهرت بعد سقوط نظام الأسد.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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