https://sarabic.ae/20250630/خبير-النووي-الإيراني-لم-يدمر-لكن-كل-الاحتمالات-مطروحة-حتى-سبتمبر-المقبل-1102216663.html
خبير: النووي الإيراني لم يدمر لكن كل الاحتمالات مطروحة حتى سبتمبر المقبل
خبير: النووي الإيراني لم يدمر لكن كل الاحتمالات مطروحة حتى سبتمبر المقبل
سبوتنيك عربي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 30.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-30T14:21+0000
2025-06-30T14:21+0000
2025-06-30T14:21+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: النووي الإيراني لم يدمر لكن كل الاحتمالات مطروحة حتى سبتمبر المقبل
سبوتنيك عربي
خبير: النووي الإيراني لم يدمر لكن كل الاحتمالات مطروحة حتى سبتمبر المقبل
إيران تعلن أنها لن تتوقف أبدا عن تخصيب اليورانيوم. في هذا الصدد، قال الباحث بالشأن السياسي والإيراني الأستاذ إبراهيم شير:ترامب يوجّه رسالة عاجلة بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة. حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي والخبير بالشأن الإسرائيلي الأستاذ خلدون البرغوثي:رئيس كتلة نيابية ألمانية يؤكد ضرورة وصول بلاده إلى الأسلحة النووية. بهذا الخصوص، قال الباحث في الشأن السياسي الدكتور أحمد الزين:سوريا وتركيا توقعان اتفاقا لإعادة تفعيل النقل البري بينهما. وهو ما قال عنه الكاتب والباحث في الشأن التركي الأستاذ محمود علوش:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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نغم كباس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير: النووي الإيراني لم يدمر لكن كل الاحتمالات مطروحة حتى سبتمبر المقبل
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
إيران تعلن أنها لن تتوقف أبدا عن تخصيب اليورانيوم. في هذا الصدد، قال الباحث بالشأن السياسي والإيراني الأستاذ إبراهيم شير:
أصبح معلومًا أن النووي الإيراني لم يتضرر، وهو ما يدفع الآن الولايات المتحدة للبحث عن بدائل أخرى غير الحرب، من خلال أجندة ترامب المخادعة، كما فعل في المرة الماضية بهدف تهيئة الظروف لضربة جديدة لإيران. ويمكن أن نقول إنه من الآن وحتى الشهر التاسع، كل الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها سواء مواجهة جديدة أو استقرار دائم، ولكن النووي الإيراني لم يدمّر.
ترامب يوجّه رسالة عاجلة بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة. حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي والخبير بالشأن الإسرائيلي الأستاذ خلدون البرغوثي:
معضلة غزة مع الإدارة الأمريكية أصبحت مرهونة تقريبًا بتبني هذه الإدارة للموقف الإسرائيلي، وقد كانت هناك فرص لإنهاء الحرب ولكنها لم تتحقق لأنها مرتبطة بنهاية نتنياهو سياسيًا، لذلك يطالب ترامب بإنهاء محاكمة نتنياهو وإصدار عفو عنه.
رئيس كتلة نيابية ألمانية يؤكد ضرورة وصول بلاده إلى الأسلحة النووية. بهذا الخصوص، قال الباحث في الشأن السياسي الدكتور أحمد الزين:
بعد نجاح تحالف المحافظين من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي ومن حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي، بدأوا يعلنون عن أن أولويتهم وهي تعزيز قوة أوروبا، ولكن حصول ألمانيا على أزرار السلاح النووي، فهذا خطير جدًا على الأمن العالمي والأوروبي، كما وأنه تقويض لنظام عدم انتشار سلاح الدمار الشامل.
سوريا وتركيا توقعان اتفاقا لإعادة تفعيل النقل البري بينهما. وهو ما قال عنه الكاتب والباحث في الشأن التركي الأستاذ محمود علوش:
هذه العلاقة مع جار مثل تركيا هي مهمة جدا بالنسبة لسوريا، على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، لذلك هذه الاتفاقية مع تركيا تكتسب أهمية كبيرة، ولا سيما أن البنية الاقتصادية لسوريا اليوم هي ضعيفة جدًا، كما وأن هذه الاتفاقية هي انعكاس لبيئة جيوسياسية جديدة ظهرت بعد سقوط نظام الأسد.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...