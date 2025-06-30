https://sarabic.ae/20250630/خبير-النووي-الإيراني-لم-يدمر-لكن-كل-الاحتمالات-مطروحة-حتى-سبتمبر-المقبل-1102216663.html

خبير: النووي الإيراني لم يدمر لكن كل الاحتمالات مطروحة حتى سبتمبر المقبل

خبير: النووي الإيراني لم يدمر لكن كل الاحتمالات مطروحة حتى سبتمبر المقبل

سبوتنيك عربي

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 30.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-30T14:21+0000

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2025-06-30T14:21+0000

راديو

بلا قيود

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خبير: النووي الإيراني لم يدمر لكن كل الاحتمالات مطروحة حتى سبتمبر المقبل سبوتنيك عربي خبير: النووي الإيراني لم يدمر لكن كل الاحتمالات مطروحة حتى سبتمبر المقبل

إيران تعلن أنها لن تتوقف أبدا عن تخصيب اليورانيوم. في هذا الصدد، قال الباحث بالشأن السياسي والإيراني الأستاذ إبراهيم شير:ترامب يوجّه رسالة عاجلة بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة. حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي والخبير بالشأن الإسرائيلي الأستاذ خلدون البرغوثي:رئيس كتلة نيابية ألمانية يؤكد ضرورة وصول بلاده إلى الأسلحة النووية. بهذا الخصوص، قال الباحث في الشأن السياسي الدكتور أحمد الزين:سوريا وتركيا توقعان اتفاقا لإعادة تفعيل النقل البري بينهما. وهو ما قال عنه الكاتب والباحث في الشأن التركي الأستاذ محمود علوش:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2025

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