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https://sarabic.ae/20250630/رئيس-وزراء-مولدوفا-السابق-يتهم-سلطات-البلاد-بالتلاعب-بالرسوم-الجمركية-1102198998.html
رئيس وزراء مولدوفا السابق يتهم سلطات البلاد بالتلاعب بالرسوم الجمركية
رئيس وزراء مولدوفا السابق يتهم سلطات البلاد بالتلاعب بالرسوم الجمركية
سبوتنيك عربي
اتهم رئيس وزراء مولدوفا السابق، فلاديمير فيلات، سلطات البلاد بتعمد رفع أسعار الطاقة للتلاعب بالرأي العام قبل الانتخابات البرلمانية. 30.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-30T06:22+0000
2025-06-30T06:22+0000
مولدوفا
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وقال فيلات على الهواء مباشرة على قناة "فيرست إن مولدوفا" التلفزيونية: "كان ينبغي خفض تعريفات الغاز والكهرباء منذ فترة طويلة، لكن الحكومة تبقيها مرتفعة بشكل مصطنع - حتى تتمكن في وقت لاحق، عشية الانتخابات، من تقديم الخفض باعتباره "إنجازا بطوليا".ويعتقد رئيس الوزراء السابق أن الرسالة المتعلقة بخفض الرسوم الجمركية تستخدم لأغراض دعائية؛ وسوف تكون مصحوبة بتصريحات صاخبة تهدف إلى صرف الانتباه عن الوضع الحقيقي للأمور.من المقرر إجراء انتخابات المجلس التشريعي الجديد في مولدوفا في 28 سبتمبر/أيلول.في يناير/كانون الثاني 2025، شهدت مولدوفا أزمة طاقة أخرى بعد انقطاع إمدادات الغاز الروسي. رفعت الهيئة الوطنية لتنظيم الطاقة تعريفة الكهرباء بنسبة 65-75%، وتعريفة التدفئة بنسبة 12-38%، حسب المنطقة. ووعدت الحكومة بتعويض المستهلكين الأكثر تضررًا، لكنها لم تُجدِ نفعًا.وإذا تلقت كيشينيوف موارد الطاقة من الدول الأوروبية، والتي تؤثر فقط على نمو التعريفات الجمركية على السكان، فإن تيراسبول وجدت نفسها في حصار كامل للغاز. في بريدنستروفيه، حتى 1 فبراير/شباط ، كان هناك نظام لانقطاع التيار الكهربائي المتداول، في المباني السكنية لم يكن هناك تدفئة ومياه ساخنة في درجات حرارة تحت الصفر بالخارج.أنصار رئيس أساقفة أرمينيا يعتصمون أمام المحكمة حتى الصباح... فيديوباحث أردني: قضية كارابيتيان عنوان لمرحلة خطيرة بدأت في أوكرانيا
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مولدوفا, العالم
مولدوفا, العالم

رئيس وزراء مولدوفا السابق يتهم سلطات البلاد بالتلاعب بالرسوم الجمركية

06:22 GMT 30.06.2025
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مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
© Sputnik . Miroslav Rotar
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اتهم رئيس وزراء مولدوفا السابق، فلاديمير فيلات، سلطات البلاد بتعمد رفع أسعار الطاقة للتلاعب بالرأي العام قبل الانتخابات البرلمانية.
وقال فيلات على الهواء مباشرة على قناة "فيرست إن مولدوفا" التلفزيونية: "كان ينبغي خفض تعريفات الغاز والكهرباء منذ فترة طويلة، لكن الحكومة تبقيها مرتفعة بشكل مصطنع - حتى تتمكن في وقت لاحق، عشية الانتخابات، من تقديم الخفض باعتباره "إنجازا بطوليا".

وأشار إلى أنه عشية الانتخابات الرئاسية في مولدوفا، وعدت السلطات المواطنين بالكثير، بما في ذلك تعريفات الطاقة المتوازنة، ولكن بعد الانتخابات مباشرة كانت هناك صدمة تعريفية. وفقا لفيلات، قبل الانتخابات البرلمانية، تطبق السلطات نفس المخطط: "الوعود، الصمت، وبعد ذلك-ربما، موجة جديدة من الزيادات في الأسعار".

ويعتقد رئيس الوزراء السابق أن الرسالة المتعلقة بخفض الرسوم الجمركية تستخدم لأغراض دعائية؛ وسوف تكون مصحوبة بتصريحات صاخبة تهدف إلى صرف الانتباه عن الوضع الحقيقي للأمور.

وأضاف: "سيقولون إن هذا نتيجة النضال من أجل "استقلال الطاقة"، وإنهم "صمدوا أمام ضغوط الشرق"، وسيذكرون بالتأكيد اسم (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين من أجل كسب ثقل سياسي. لكن في الواقع، كل ما يلمسونه يتحول إلى أزمة".

من المقرر إجراء انتخابات المجلس التشريعي الجديد في مولدوفا في 28 سبتمبر/أيلول.
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في يناير/كانون الثاني 2025، شهدت مولدوفا أزمة طاقة أخرى بعد انقطاع إمدادات الغاز الروسي. رفعت الهيئة الوطنية لتنظيم الطاقة تعريفة الكهرباء بنسبة 65-75%، وتعريفة التدفئة بنسبة 12-38%، حسب المنطقة. ووعدت الحكومة بتعويض المستهلكين الأكثر تضررًا، لكنها لم تُجدِ نفعًا.

بعد أن أوقفت أوكرانيا عبور الغاز الروسي إلى أوروبا، وكذلك بسبب عدم رغبة كيشينيوف في سداد ديونها لشركة غازبروم، تركت مولدوفا وبريدنيستروفيه دون "وقود أزرق".

وإذا تلقت كيشينيوف موارد الطاقة من الدول الأوروبية، والتي تؤثر فقط على نمو التعريفات الجمركية على السكان، فإن تيراسبول وجدت نفسها في حصار كامل للغاز. في بريدنستروفيه، حتى 1 فبراير/شباط ، كان هناك نظام لانقطاع التيار الكهربائي المتداول، في المباني السكنية لم يكن هناك تدفئة ومياه ساخنة في درجات حرارة تحت الصفر بالخارج.
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