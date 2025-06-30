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شاب ليبي يكشف سر مشروع "جوبيز" لتأهيل الشباب لسوق العمل.. صور
شاب ليبي يكشف سر مشروع "جوبيز" لتأهيل الشباب لسوق العمل.. صور
سبوتنيك عربي
في بلد يعاني شبابه من تحديات البطالة والاعتماد المفرط على الوظيفة الحكومية، بزغ اسم شاب ليبي من مدينة البيضاء شرقي ليبيا، هو عزالعرب المرتضى، من مواليد عام... 30.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-30T12:00+0000
2025-06-30T12:00+0000
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ولم يرض المرتضى، أن يكون رقما في طابور الباحثين عن وظيفة، بل قرر أن يُحدث فرقًا، فأسّس مشروع "جوبيز"، المنصة التي نجحت في تدريب وتمكين أكثر من 8000 شاب وشابة في ليبيا، وربطهم بسوق العمل الليبي، من خلال برامج مهنية وحرفية واقعية تستجيب لاحتياجات السوق.التقينا به في هذا الحوار الحصري لـ"سبوتنيك"، ليحدثنا عن رحلته من التحديات إلى الإنجاز، وعن حلمه في بناء منصة وطنية ضخمة لتأهيل الشباب.بداية.. من هو عز العرب المرتضى؟ وكيف بدأت رحلتك مع مشروع "جوبيز"؟أنا شاب ليبي من مواليد عام 1995، خريج بكالوريوس هندسة كيميائية منذ عام 2018، وكنت أبحث عن عمل لفترة طويلة، خلال هذه الرحلة، وجدت نفسي أساعد شبابا آخرين في البحث عن فرص، وبدأت فكرة المشروع من هذا الدافع أن أخلق مساحة واقعية لتمكين الشباب من دخول سوق العمل، خاصة في ظل غياب برامج فعلية للتدريب المهني.كيف بدأت فكرة مشروع "جوبيز"؟في البداية، أطلقت تطبيقا عبر الهاتف، كان الهدف منه تسهيل وصول الشباب إلى فرص العمل والتدريب، لكن ضعف الدعم المالي حال دون استمراره، لاحقًا، حصلنا على مكتب وبدأنا ننظم دورات تدريبية في مجالات مثل السباكة، النجارة، الكهرباء، صيانة الهواتف، وحتى تحضير القهوة، الفكرة كانت بسيطة، الشاب يتلقى تدريبًا ثم نساعده في الحصول على عمل مباشر بعد إثبات كفاءته.كم عدد الشباب الذين دربتهم حتى الآن؟دربنا أكثر من 8000 شاب وشابة خلال 5 سنوات، وتم تمكين أكثر من 65% منهم في سوق العمل، ونقوم سنويًا بتدريب أكثر من 1000 شاب، لدينا إيمان بأن الحرفة اليوم أصبحت أكثر طلبا من الشهادة الأكاديمية فقط.ما هي الفئات العمرية التي تركزون عليها؟نستهدف فئتين، الأولى ما بعد التخرج، وهم من حملة الشهادات الجامعية والعليا الباحثين عن العمل، والثانية هم الشباب أقل من 20 سنة، الذين يحتاجون للتدريب وشغل أوقات فراغهم. لكن الفئة الأكثر تجاوبًا هي من عمر 15 إلى 25 عاما، لأنهم أكثر قابلية للتعلم والانخراط في المهن.من أي المدن تلاحظون التفاعل الأكبر مع المشروع؟كيف تعملون على تغيير عقلية الاعتماد على الوظيفة الحكومية؟نحاول ترسيخ ثقافة العمل في القطاع الخاص والحرف اليدوية، هذا ليس سهلًا، لأن الكثيرين ما زالوا مرتبطين ذهنيًا بالمرتبات الحكومية، لكننا نُظهر لهم النماذج الناجحة، ونربط التدريب بالتوظيف المباشر.هل تتعاونون مع جهات أخرى لدعم مشروعكم؟نعم، لدينا شراكات مع مؤسسات محلية وشركات من القطاع الخاص لتدريب الشباب، كما أننا ننسق مع رجال أعمال وتجار لتوظيف المتدربين المؤهلين، حتى من حملة الشهادات العليا بعد اكتسابهم المهارات.حدثنا عن مبادرة "صنعة" في مدينة درنة؟ما أبرز التحديات التي تواجهكم؟رأس المال، هو التحدي الأول، لأن مشاريع التدريب تحتاج إلى موارد مستمرة. أما التحدي الثاني، فهو إقناع الشباب بأهمية التدريب، خاصة في ظل منافسة العمالة الوافدة التي تغزو السوق الليبي.هل هناك اهتمام دولي أو إقليمي بمشروعكم؟نعم، تلقينا تواصلًا من عدد من الشباب من دول الجوار، ممن يرغبون في العمل داخل ليبيا، وهذا يعكس مدى الصدى الذي حققته منصة "جوبيز"، ونأمل أن نوسع نشاطنا على المستوى الإقليمي لاحقًا.كيف ترى مستقبل المشروع؟قصة عزالعرب المرتضى، ليست مجرد رحلة شاب من البطالة إلى المبادرة، بل هي شهادة حية على قدرة الشباب الليبي على تحويل الأزمات إلى فرص، حين تتوفر الإرادة والرؤية.وبينما يواصل المرتضى، وفريقه كفاحهم لتوسيع أثرهم، تبقى رسالتهم واضحة، "تمكين الشباب ليس رفاهية، بل ضرورة وطنية، فبأمثاله تُبنى المجتمعات، وتُفتح أبواب الأمل أمام أجيال تبحث عن فرصة، لا صدقة".
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حوارات, أخبار ليبيا اليوم, حصري
حوارات, أخبار ليبيا اليوم, حصري

شاب ليبي يكشف سر مشروع "جوبيز" لتأهيل الشباب لسوق العمل.. صور

12:00 GMT 30.06.2025
© Sputnikمشروع "جوبيز" في ليبيا لتأهيل الشباب لسوق العمل
مشروع جوبيز في ليبيا لتأهيل الشباب لسوق العمل - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
في بلد يعاني شبابه من تحديات البطالة والاعتماد المفرط على الوظيفة الحكومية، بزغ اسم شاب ليبي من مدينة البيضاء شرقي ليبيا، هو عزالعرب المرتضى، من مواليد عام 1995، كأحد رواد المبادرات المجتمعية، التي تسعى لتغيير المفاهيم السائدة حول العمل.
ولم يرض المرتضى، أن يكون رقما في طابور الباحثين عن وظيفة، بل قرر أن يُحدث فرقًا، فأسّس مشروع "جوبيز"، المنصة التي نجحت في تدريب وتمكين أكثر من 8000 شاب وشابة في ليبيا، وربطهم بسوق العمل الليبي، من خلال برامج مهنية وحرفية واقعية تستجيب لاحتياجات السوق.
التقينا به في هذا الحوار الحصري لـ"سبوتنيك"، ليحدثنا عن رحلته من التحديات إلى الإنجاز، وعن حلمه في بناء منصة وطنية ضخمة لتأهيل الشباب.
بداية.. من هو عز العرب المرتضى؟ وكيف بدأت رحلتك مع مشروع "جوبيز"؟
أنا شاب ليبي من مواليد عام 1995، خريج بكالوريوس هندسة كيميائية منذ عام 2018، وكنت أبحث عن عمل لفترة طويلة، خلال هذه الرحلة، وجدت نفسي أساعد شبابا آخرين في البحث عن فرص، وبدأت فكرة المشروع من هذا الدافع أن أخلق مساحة واقعية لتمكين الشباب من دخول سوق العمل، خاصة في ظل غياب برامج فعلية للتدريب المهني.
© Sputnikمشروع "جوبيز" في ليبيا لتأهيل الشباب لسوق العمل
مشروع جوبيز في ليبيا لتأهيل الشباب لسوق العمل - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
مشروع "جوبيز" في ليبيا لتأهيل الشباب لسوق العمل
© Sputnik
كيف بدأت فكرة مشروع "جوبيز"؟
في البداية، أطلقت تطبيقا عبر الهاتف، كان الهدف منه تسهيل وصول الشباب إلى فرص العمل والتدريب، لكن ضعف الدعم المالي حال دون استمراره، لاحقًا، حصلنا على مكتب وبدأنا ننظم دورات تدريبية في مجالات مثل السباكة، النجارة، الكهرباء، صيانة الهواتف، وحتى تحضير القهوة، الفكرة كانت بسيطة، الشاب يتلقى تدريبًا ثم نساعده في الحصول على عمل مباشر بعد إثبات كفاءته.
كم عدد الشباب الذين دربتهم حتى الآن؟
دربنا أكثر من 8000 شاب وشابة خلال 5 سنوات، وتم تمكين أكثر من 65% منهم في سوق العمل، ونقوم سنويًا بتدريب أكثر من 1000 شاب، لدينا إيمان بأن الحرفة اليوم أصبحت أكثر طلبا من الشهادة الأكاديمية فقط.
© Sputnikمشروع "جوبيز" في ليبيا لتأهيل الشباب لسوق العمل
مشروع جوبيز في ليبيا لتأهيل الشباب لسوق العمل - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
مشروع "جوبيز" في ليبيا لتأهيل الشباب لسوق العمل
© Sputnik
ما هي الفئات العمرية التي تركزون عليها؟
نستهدف فئتين، الأولى ما بعد التخرج، وهم من حملة الشهادات الجامعية والعليا الباحثين عن العمل، والثانية هم الشباب أقل من 20 سنة، الذين يحتاجون للتدريب وشغل أوقات فراغهم. لكن الفئة الأكثر تجاوبًا هي من عمر 15 إلى 25 عاما، لأنهم أكثر قابلية للتعلم والانخراط في المهن.
من أي المدن تلاحظون التفاعل الأكبر مع المشروع؟
المفاجأة أن أكبر عدد من متابعينا من طرابلس، رغم أن الفريق الأساسي موجود في مدينة البيضاء شرق ليبيا. لكن أيضا مناطق الجبل الأخضر كانت الأكثر تجاوبًا من حيث التسجيل والمشاركة الفعلية في الدورات.
كيف تعملون على تغيير عقلية الاعتماد على الوظيفة الحكومية؟
نحاول ترسيخ ثقافة العمل في القطاع الخاص والحرف اليدوية، هذا ليس سهلًا، لأن الكثيرين ما زالوا مرتبطين ذهنيًا بالمرتبات الحكومية، لكننا نُظهر لهم النماذج الناجحة، ونربط التدريب بالتوظيف المباشر.
© Sputnikمشروع "جوبيز" في ليبيا لتأهيل الشباب لسوق العمل
مشروع جوبيز في ليبيا لتأهيل الشباب لسوق العمل - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
مشروع "جوبيز" في ليبيا لتأهيل الشباب لسوق العمل
© Sputnik
هل تتعاونون مع جهات أخرى لدعم مشروعكم؟
نعم، لدينا شراكات مع مؤسسات محلية وشركات من القطاع الخاص لتدريب الشباب، كما أننا ننسق مع رجال أعمال وتجار لتوظيف المتدربين المؤهلين، حتى من حملة الشهادات العليا بعد اكتسابهم المهارات.
حدثنا عن مبادرة "صنعة" في مدينة درنة؟
هذه من أبرز المبادرات، أطلقناها بعد الكارثة التي ضربت المدينة، وكانت بالتعاون مع شركة محلية، لتدريب الشباب على أعمال البناء والإنشاء، عدد كبير من المشاركين انخرطوا في مشاريع الإعمار، وكانت مبادرة ناجحة ومؤثرة.
© Sputnikمشروع "جوبيز" في ليبيا لتأهيل الشباب لسوق العمل
مشروع جوبيز في ليبيا لتأهيل الشباب لسوق العمل - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
مشروع "جوبيز" في ليبيا لتأهيل الشباب لسوق العمل
© Sputnik
ما أبرز التحديات التي تواجهكم؟
رأس المال، هو التحدي الأول، لأن مشاريع التدريب تحتاج إلى موارد مستمرة. أما التحدي الثاني، فهو إقناع الشباب بأهمية التدريب، خاصة في ظل منافسة العمالة الوافدة التي تغزو السوق الليبي.
© Sputnikمشروع "جوبيز" في ليبيا لتأهيل الشباب لسوق العمل
مشروع جوبيز في ليبيا لتأهيل الشباب لسوق العمل - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
مشروع "جوبيز" في ليبيا لتأهيل الشباب لسوق العمل
© Sputnik
هل هناك اهتمام دولي أو إقليمي بمشروعكم؟
نعم، تلقينا تواصلًا من عدد من الشباب من دول الجوار، ممن يرغبون في العمل داخل ليبيا، وهذا يعكس مدى الصدى الذي حققته منصة "جوبيز"، ونأمل أن نوسع نشاطنا على المستوى الإقليمي لاحقًا.
كيف ترى مستقبل المشروع؟
لدينا حلم كبير بأن نكون الهيئة الوطنية الأولى لتدريب وتوظيف وتمكين الشباب في ليبيا، مشروعنا بدأ صغيرًا، لكنه حاليًا يملك مصداقية كبيرة، ونطمح لأن نحصل على دعم رسمي قريبًا. نؤمن أن تمكين آلاف الشباب هو أساس بناء ليبيا الجديدة.
قصة عزالعرب المرتضى، ليست مجرد رحلة شاب من البطالة إلى المبادرة، بل هي شهادة حية على قدرة الشباب الليبي على تحويل الأزمات إلى فرص، حين تتوفر الإرادة والرؤية.
© Sputnikمشروع "جوبيز" في ليبيا لتأهيل الشباب لسوق العمل
مشروع جوبيز في ليبيا لتأهيل الشباب لسوق العمل - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
مشروع "جوبيز" في ليبيا لتأهيل الشباب لسوق العمل
© Sputnik
مشروع "جوبيز"، بات اليوم أكثر من مجرد منصة تدريب، بل حركة مجتمعية تعيد تعريف معنى العمل والإنتاج في بيئة تفتقر للاستقرار والدعم المؤسسي.
وبينما يواصل المرتضى، وفريقه كفاحهم لتوسيع أثرهم، تبقى رسالتهم واضحة، "تمكين الشباب ليس رفاهية، بل ضرورة وطنية، فبأمثاله تُبنى المجتمعات، وتُفتح أبواب الأمل أمام أجيال تبحث عن فرصة، لا صدقة".
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