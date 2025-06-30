https://sarabic.ae/20250630/صحفي-سويسري-ماكرون-يعاني-متلازمة-بيتر-بان-ويرفض-رؤية-الواقع-1102223317.html
صحفي سويسري: ماكرون يعاني متلازمة "بيتر بان" ويرفض رؤية الواقع
صحفي سويسري: ماكرون يعاني متلازمة "بيتر بان" ويرفض رؤية الواقع
سبوتنيك عربي
أفاد فرانسوا ميلان، الصحفي السويسري والضابط السابق لدى الاستخبارات العسكرية السويسرية، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعاني من "متلازمة بيتر بان"، مشيرًا... 30.06.2025, سبوتنيك عربي
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وقال ميلان لوكالة "سبوتنيك": "يعاني ماكرون بوضوح من متلازمة "بيتر بان"، أي أنه عالق في مرحلة مبكرة من نموّه. يرفض النضج، ويرفض استيعاب واقع لا يتوافق مع أفكاره".وأضاف الصحفي السويسري: "ماكرون مهووس بروسيا، بشكل مرضي، وشعبيته في فرنسا انخفضت إلى أقل من 30%، وفق استطلاعات الرأي".وأوضح أن جميع دول الاتحاد الأوروبي تعاني من صعوبات اقتصادية، وأن روسيا تستخدم كـ"كبش فداء" لتحميلها مسؤولية الأزمات.وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره القرغيزي جينبيك كولوباييف، في قرغيزستان، إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، فقدا صوابهما ويحاولان العودة إلى الزمن الذي أرادت فيه فرنسا وألمانيا، غزو أوروبا بأكملها.
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أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, سويسرا, حصري
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صحفي سويسري: ماكرون يعاني متلازمة "بيتر بان" ويرفض رؤية الواقع
16:24 GMT 30.06.2025 (تم التحديث: 16:29 GMT 30.06.2025)
حصري
أفاد فرانسوا ميلان، الصحفي السويسري والضابط السابق لدى الاستخبارات العسكرية السويسرية، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعاني من "متلازمة بيتر بان"، مشيرًا إلى أن ماكرون "يرفض مواجهة الواقع الذي لا يتماشى مع أفكاره".
وقال ميلان لوكالة "سبوتنيك": "يعاني ماكرون بوضوح من متلازمة "بيتر بان"، أي أنه عالق في مرحلة مبكرة من نموّه. يرفض النضج، ويرفض استيعاب واقع لا يتوافق مع أفكاره".
وأكد ميلان أن "فرنسا تعاني من وضع اقتصادي بالغ الصعوبة، حيث تجاوز دينها العام 3 تريليونات يورو، أي ما يعادل 110% من الناتج المحلي الإجمالي، مع كفاءة منخفضة في إدارة الميزانية العامة، حيث يذهب 58% منها لتغطية نفقات الجهاز الحكومي".
وأضاف الصحفي السويسري: "ماكرون مهووس بروسيا، بشكل مرضي، وشعبيته في فرنسا انخفضت إلى أقل من 30%، وفق استطلاعات الرأي".
ووصف ميلان نتائج أنشطة الاتحاد الأوروبي، الذي تديره حاليا المفوضية الأوروبية مركزيا وتكنوقراطيا، بأنها "سلبية للغاية"، مؤكدًا أن "المفوضية الأوروبية طبقة طفيلية تتكون من أشخاص غير منتخبين ومعرضين للفساد بسبب تأثير جماعات الضغط، خاصة الأطلسية".
وأوضح أن جميع دول الاتحاد الأوروبي تعاني من صعوبات اقتصادية، وأن روسيا تستخدم كـ"كبش فداء" لتحميلها مسؤولية الأزمات.
وحذّر ميلان من ارتفاع الأسعار بشكل متسارع في أوروبا، دون زيادة مماثلة في الأجور، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وبروز نزعات متطرفة بين الشباب، الذين قد يرفضون "الديمقراطية"، التي يروّج لها الاتحاد الأوروبي عندما يدركون أنها لا تلبي احتياجاتهم الأساسية.
وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره القرغيزي جينبيك كولوباييف، في قرغيزستان، إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، فقدا صوابهما ويحاولان العودة إلى الزمن الذي أرادت فيه فرنسا وألمانيا، غزو أوروبا بأكملها.