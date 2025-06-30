https://sarabic.ae/20250630/صحفي-سويسري-ماكرون-يعاني-متلازمة-بيتر-بان-ويرفض-رؤية-الواقع-1102223317.html

صحفي سويسري: ماكرون يعاني متلازمة "بيتر بان" ويرفض رؤية الواقع

صحفي سويسري: ماكرون يعاني متلازمة "بيتر بان" ويرفض رؤية الواقع

سبوتنيك عربي

أفاد فرانسوا ميلان، الصحفي السويسري والضابط السابق لدى الاستخبارات العسكرية السويسرية، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعاني من "متلازمة بيتر بان"، مشيرًا... 30.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-30T16:24+0000

2025-06-30T16:24+0000

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وقال ميلان لوكالة "سبوتنيك": "يعاني ماكرون بوضوح من متلازمة "بيتر بان"، أي أنه عالق في مرحلة مبكرة من نموّه. يرفض النضج، ويرفض استيعاب واقع لا يتوافق مع أفكاره".وأضاف الصحفي السويسري: "ماكرون مهووس بروسيا، بشكل مرضي، وشعبيته في فرنسا انخفضت إلى أقل من 30%، وفق استطلاعات الرأي".وأوضح أن جميع دول الاتحاد الأوروبي تعاني من صعوبات اقتصادية، وأن روسيا تستخدم كـ"كبش فداء" لتحميلها مسؤولية الأزمات.وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره القرغيزي جينبيك كولوباييف، في قرغيزستان، إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، فقدا صوابهما ويحاولان العودة إلى الزمن الذي أرادت فيه فرنسا وألمانيا، غزو أوروبا بأكملها.

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