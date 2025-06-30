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كيسيلوف: ما يحدث لمكتب "سبوتنيك" في باكو ظلم صريح
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صحفي سويسري: ماكرون يعاني متلازمة "بيتر بان" ويرفض رؤية الواقع
صحفي سويسري: ماكرون يعاني متلازمة "بيتر بان" ويرفض رؤية الواقع
سبوتنيك عربي
أفاد فرانسوا ميلان، الصحفي السويسري والضابط السابق لدى الاستخبارات العسكرية السويسرية، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعاني من "متلازمة بيتر بان"، مشيرًا... 30.06.2025, سبوتنيك عربي
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وقال ميلان لوكالة "سبوتنيك": "يعاني ماكرون بوضوح من متلازمة "بيتر بان"، أي أنه عالق في مرحلة مبكرة من نموّه. يرفض النضج، ويرفض استيعاب واقع لا يتوافق مع أفكاره".وأضاف الصحفي السويسري: "ماكرون مهووس بروسيا، بشكل مرضي، وشعبيته في فرنسا انخفضت إلى أقل من 30%، وفق استطلاعات الرأي".وأوضح أن جميع دول الاتحاد الأوروبي تعاني من صعوبات اقتصادية، وأن روسيا تستخدم كـ"كبش فداء" لتحميلها مسؤولية الأزمات.وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره القرغيزي جينبيك كولوباييف، في قرغيزستان، إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، فقدا صوابهما ويحاولان العودة إلى الزمن الذي أرادت فيه فرنسا وألمانيا، غزو أوروبا بأكملها.
https://sarabic.ae/20250629/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-نظيره-القرغيزستاني-فيديو-1102173070.html
https://sarabic.ae/20250629/لافروف-الغرب-بدأ-يدرك-أنه-لن-يكون-قادرا-على-إلحاق-هزيمة-استراتيجية-بروسيا-1102170658.html
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أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, سويسرا, حصري

صحفي سويسري: ماكرون يعاني متلازمة "بيتر بان" ويرفض رؤية الواقع

16:24 GMT 30.06.2025 (تم التحديث: 16:29 GMT 30.06.2025)
© AP Photo / Louise Delmotteالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / Louise Delmotte
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أفاد فرانسوا ميلان، الصحفي السويسري والضابط السابق لدى الاستخبارات العسكرية السويسرية، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعاني من "متلازمة بيتر بان"، مشيرًا إلى أن ماكرون "يرفض مواجهة الواقع الذي لا يتماشى مع أفكاره".
وقال ميلان لوكالة "سبوتنيك": "يعاني ماكرون بوضوح من متلازمة "بيتر بان"، أي أنه عالق في مرحلة مبكرة من نموّه. يرفض النضج، ويرفض استيعاب واقع لا يتوافق مع أفكاره".

وأكد ميلان أن "فرنسا تعاني من وضع اقتصادي بالغ الصعوبة، حيث تجاوز دينها العام 3 تريليونات يورو، أي ما يعادل 110% من الناتج المحلي الإجمالي، مع كفاءة منخفضة في إدارة الميزانية العامة، حيث يذهب 58% منها لتغطية نفقات الجهاز الحكومي".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات الثنائية بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة في العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
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أمس, 07:30 GMT
وأضاف الصحفي السويسري: "ماكرون مهووس بروسيا، بشكل مرضي، وشعبيته في فرنسا انخفضت إلى أقل من 30%، وفق استطلاعات الرأي".

ووصف ميلان نتائج أنشطة الاتحاد الأوروبي، الذي تديره حاليا المفوضية الأوروبية مركزيا وتكنوقراطيا، بأنها "سلبية للغاية"، مؤكدًا أن "المفوضية الأوروبية طبقة طفيلية تتكون من أشخاص غير منتخبين ومعرضين للفساد بسبب تأثير جماعات الضغط، خاصة الأطلسية".

وأوضح أن جميع دول الاتحاد الأوروبي تعاني من صعوبات اقتصادية، وأن روسيا تستخدم كـ"كبش فداء" لتحميلها مسؤولية الأزمات.
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
لافروف: الغرب بدأ يدرك أنه لن يكون قادرا على إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا
أمس, 05:40 GMT
وحذّر ميلان من ارتفاع الأسعار بشكل متسارع في أوروبا، دون زيادة مماثلة في الأجور، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وبروز نزعات متطرفة بين الشباب، الذين قد يرفضون "الديمقراطية"، التي يروّج لها الاتحاد الأوروبي عندما يدركون أنها لا تلبي احتياجاتهم الأساسية.
وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره القرغيزي جينبيك كولوباييف، في قرغيزستان، إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، فقدا صوابهما ويحاولان العودة إلى الزمن الذي أرادت فيه فرنسا وألمانيا، غزو أوروبا بأكملها.
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