https://sarabic.ae/20250630/صدارة-أفريقية-أين-تقع-أكبر-10-مناجم-ذهب-في-العالم؟-1102213838.html
صدارة أفريقية.. أين تقع أكبر 10 مناجم ذهب في العالم؟
صدارة أفريقية.. أين تقع أكبر 10 مناجم ذهب في العالم؟
سبوتنيك عربي
يمتلك العالم نحو 192 مليون أوقية من احتياطي الذهب القابل للاستخراج تتوزع في 10 مناجم حول العالم، وتمتلك إحدى الدول الأفريقية أكبرها، باحتياطيات تقدر بنحو 33... 30.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-30T13:45+0000
2025-06-30T13:45+0000
2025-06-30T13:45+0000
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وتوضح قائمة بأكبر 10 مناجم ذهب في العالم، خريطة توزع المعدن الأصفر عالميا، وتوضح من يملك النصيب الأكبر من احتياطياته.
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انفوجرافيك, инфографика
صدارة أفريقية.. أين تقع أكبر 10 مناجم ذهب في العالم؟
يمتلك العالم نحو 192 مليون أوقية من احتياطي الذهب القابل للاستخراج تتوزع في 10 مناجم حول العالم، وتمتلك إحدى الدول الأفريقية أكبرها، باحتياطيات تقدر بنحو 33 مليون أوقية، بينما يحتل منجم أمريكي المرتبة الـ10 عالميًا بنحو 9 ملايين أوقية من الذهب القابل للاستخراج.
وتوضح قائمة بأكبر 10 مناجم ذهب في العالم، خريطة توزع المعدن الأصفر عالميا، وتوضح من يملك النصيب الأكبر من احتياطياته.