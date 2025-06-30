https://sarabic.ae/20250630/مندوب-فلسطين-لدى-الأمم-المتحدة-إسرائيل-تسعى-لحرمان-الشعب-الفلسطيني-من-حقوقه-المشروعة-1102226253.html
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: إسرائيل تسعى لحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: إسرائيل تسعى لحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة
سبوتنيك عربي
أكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة إبراهيم منصور، أن "تطبيق حل الدولتين هو السبيل الوحيد للاستقرار في المنطقة وحل القضية الفلسطينية". 30.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-30T16:53+0000
2025-06-30T16:53+0000
2025-06-30T16:53+0000
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وقال منصور، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إن "إسرائيل تسعى لحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة"، متهمًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باتباع سياسات توسعية على حساب الأراضي الفلسطينية.وأضاف المندوب الفلسطيني أن "إسرائيل تفرض حصارًا سياسيًا وماليًا على الحكومة الفلسطينية"، مؤكدًا أنها تحتجز 2.3 مليار دولار من أموال الفلسطينيين.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت الماضي، أن الحرب البرية في قطاع غزة "على وشك النفاد"، واستمرار القتال قد يعرض حياة الرهائن للخطر.ويأتي هذا الأمر، في وقت أعلنت فيه "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، في وقت سابق من يوم السبت الماضي، أن عناصرها استهدفوا 4 حفارات إسرائيلية واشتعال النيران فيها شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما رصدوا قتلى وجرحى من الجنود الإسرائيليين.وأضافت "كتائب القسام"، في بيان: "مجاهدونا رصدوا هبوط الطيران المروحي الصهيوني للإجلاء بعد استهداف الحفارات الصهيونية شرق خان يونس".
https://sarabic.ae/20250629/مصر-تعلن-عن-هدنة-مرتقبة-في-غزة--1102196153.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: إسرائيل تسعى لحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة
أكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة إبراهيم منصور، أن "تطبيق حل الدولتين هو السبيل الوحيد للاستقرار في المنطقة وحل القضية الفلسطينية".
وقال منصور، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إن "إسرائيل تسعى لحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة"، متهمًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باتباع سياسات توسعية على حساب الأراضي الفلسطينية.
وأضاف المندوب الفلسطيني أن "إسرائيل تفرض حصارًا سياسيًا وماليًا على الحكومة الفلسطينية"، مؤكدًا أنها تحتجز 2.3 مليار دولار من أموال الفلسطينيين.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت الماضي، أن الحرب البرية في قطاع غزة "على وشك النفاد"، واستمرار القتال قد يعرض حياة الرهائن للخطر
.
ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، عن مسؤولين عسكريين، أنه لم تعد هناك أهداف إسرائيلية من الحرب البرية ذات أهمية يمكن الوصول إليها دون تعريض حياة الرهائن للخطر.
ويأتي هذا الأمر، في وقت أعلنت فيه "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية
، في وقت سابق من يوم السبت الماضي، أن عناصرها استهدفوا 4 حفارات إسرائيلية واشتعال النيران فيها شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما رصدوا قتلى وجرحى من الجنود الإسرائيليين.
وأضافت "كتائب القسام"، في بيان: "مجاهدونا رصدوا هبوط الطيران المروحي الصهيوني للإجلاء بعد استهداف الحفارات الصهيونية شرق خان يونس".