سحر الخزامى في شبه جزيرة القرم

سياح يتأملون حقول الخزامى الجميلة ويستمتعون بعبق رحيقها.
سياح يتأملون حقول الخزامى الجميلة ويستمتعون بعبق رحيقها.
سياح يقومون بجمع أزهار الخزامى في منطقة باختشيساراي في شبه جزيرة القرم.
سياح يقومون بجمع أزهار الخزامى في منطقة باختشيساراي في شبه جزيرة القرم.
صورة تظهر جمال حقول نبات الخزامى وألوانها الزاهية.
صورة تظهر جمال حقول نبات الخزامى وألوانها الزاهية.
فتاتان تلتقطان صورة في مزارع الخزامى في منطقة باختشيساراي في شبه جزيرة القرم.
فتاتان تلتقطان صورة في مزارع الخزامى في منطقة باختشيساراي في شبه جزيرة القرم.
سيارة تجول في مزارع الخزامى في منطقة باختشيساراي في شبه جزيرة القرم.
سيارة تجول في مزارع الخزامى في منطقة باختشيساراي في شبه جزيرة القرم.
الخزامى وألوانها الزاهية في صورة تظهر جمال الطبيعة الخلاب.
الخزامى وألوانها الزاهية في صورة تظهر جمال الطبيعة الخلاب.
طفلة تلعب في إحدى حقول الخزامى.
غروب الشمس في إحدى مزارع الخزامى في شبه جزيرة القرم.
غروب الشمس في إحدى مزارع الخزامى في شبه جزيرة القرم.
سياح يستمتعون بوقتهم في حقول الخزامى في شبه جزيرة القرم.
سياح يستمتعون بوقتهم في حقول الخزامى في شبه جزيرة القرم.
سياح يلتقطون الصور في مزارع الخزامى في منطقة باختشيساراي في شبه جزيرة القرم.
سياح يلتقطون الصور في مزارع الخزامى في منطقة باختشيساراي في شبه جزيرة القرم.