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أردوغان بعد نشر رسوم مسيئة في تركيا: الإساءة للنبي محمد "استفزاز حقير"
أردوغان بعد نشر رسوم مسيئة في تركيا: الإساءة للنبي محمد "استفزاز حقير"
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عن إدانته الشديدة لرسم كاريكاتوري نُشر في إحدى المجلات الساخرة، اعتبره مسيئا للأنبياء المسلمين واليهود. 01.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-01T15:09+0000
2025-07-01T15:50+0000
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ووصف أردوغان الرسم بـ"الاستفزاز الحقير"، وأكد أن السلطات التركية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.وقال أردوغان، في تصريحات متلفزة: "لن نسمح لأي جهة بالإساءة إلى مقدساتنا، وسنحاسب قانونيا كل من يسيء إلى نبينا والأنبياء الآخرين"، وفقا لموقع "إيه نيوز" التركي.وتم نشر الرسم الكاريكاتوري في مجلة "ليمان"، وهي مجلة أسبوعية تركية ساخرة، والتي نفت هذه المزاعم نفيا قاطعا.وقال رئيس تحرير المجلة في تصريحات لإعلام فرنسي، بأن الصورة "لا علاقة لها بالنبي محمد".
https://sarabic.ae/20220815/سياسي-باكستاني-يرصد-20-مليون-دولار-لمن-يغتال-سياسيا-هولنديا-يسب-النبي-محمد-1066422778.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

أردوغان بعد نشر رسوم مسيئة في تركيا: الإساءة للنبي محمد "استفزاز حقير"

15:09 GMT 01.07.2025 (تم التحديث: 15:50 GMT 01.07.2025)
© AP Photo / Denes Erdosالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Denes Erdos
تابعنا عبر
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عن إدانته الشديدة لرسم كاريكاتوري نُشر في إحدى المجلات الساخرة، اعتبره مسيئا للأنبياء المسلمين واليهود.
ووصف أردوغان الرسم بـ"الاستفزاز الحقير"، وأكد أن السلطات التركية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقال أردوغان، في تصريحات متلفزة: "لن نسمح لأي جهة بالإساءة إلى مقدساتنا، وسنحاسب قانونيا كل من يسيء إلى نبينا والأنبياء الآخرين"، وفقا لموقع "إيه نيوز" التركي.
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كما أشار الرئيس التركي إلى أن "السلطات صادرت جميع نسخ العدد المسيء، وأنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد المجلة"، وذلك بعد ساعات فقط من اعتقال الشرطة 4 أشخاص من كبار موظفي المجلة، مع صدور مذكرات اعتقال بحق آخرين.
وتم نشر الرسم الكاريكاتوري في مجلة "ليمان"، وهي مجلة أسبوعية تركية ساخرة، والتي نفت هذه المزاعم نفيا قاطعا.
وقال رئيس تحرير المجلة في تصريحات لإعلام فرنسي، بأن الصورة "لا علاقة لها بالنبي محمد".
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