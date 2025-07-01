https://sarabic.ae/20250701/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-صاروخ-أطلق-من-اليمن--1102262468.html
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن
سبوتنيك عربي
أعلن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء في بيان مقتضب، أن "سلاح الجو اعترض قبل قليل صاروخا أطلق من اليمن". 01.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-01T18:37+0000
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وأضاف أنه "تم تفعيل الإنذارات وفقا للسياسة المتبعة"، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية. يذكر أنه مع اندلاع الحرب بين حركة حماس وإسرائيل، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عقب عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها "حماس"، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، تضامنها مع الفلسطينيين في قطاع غزة.وبحلول 31 أكتوبر 2023، أعلنت جماعة "أنصار الله"، رسميًا، دخولها في الصراع لدعم الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هجماتها ستستمر حتى توقف إسرائيل هجماتها على غزة.وأعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، في مايو/ أيار 2025، فرض حصار جوي شامل على إسرائيل، ردًا على نية الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته العسكرية ضد غزة، وهوما وصفته حركة حماس بـ"الإجراء البطولي، الذي يعكس انخراط اليمن في الدفاع عن الشعب الفلسطيني".ومنذ أكتوبر 2023، أطلقت "أنصار الله"، نحو 60 صاروخًا بالستيًا و310 طائرات مسيرة على إسرائيل، معظمها تم اعتراضه.
https://sarabic.ae/20250623/خبير-عسكري-يمني-يوضح-لـسبوتنيك-موقف-صنعاء-من-القصف-الإيراني-للقواعد-الأمريكية-في-الخليج-1101984911.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن
أعلن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء في بيان مقتضب، أن "سلاح الجو اعترض قبل قليل صاروخا أطلق من اليمن".
وأضاف أنه "تم تفعيل الإنذارات وفقا للسياسة المتبعة"، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية.
يذكر أنه مع اندلاع الحرب بين حركة حماس
وإسرائيل، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عقب عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها "حماس"، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، تضامنها مع الفلسطينيين في قطاع غزة.
وحذر زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، في 10 أكتوبر 2023، من أن "أي تدخل أمريكي مباشر في الحرب سيواجه برد عسكري من الجماعة".
وبحلول 31 أكتوبر 2023، أعلنت جماعة "أنصار الله
"، رسميًا، دخولها في الصراع لدعم الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هجماتها ستستمر حتى توقف إسرائيل هجماتها على غزة.
وأعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، في مايو/ أيار 2025، فرض حصار جوي شامل على إسرائيل، ردًا على نية الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته العسكرية ضد غزة، وهوما وصفته حركة حماس بـ"الإجراء البطولي، الذي يعكس انخراط اليمن في الدفاع عن الشعب الفلسطيني".
ومنذ أكتوبر 2023، أطلقت "أنصار الله"، نحو 60 صاروخًا بالستيًا و310 طائرات مسيرة على إسرائيل، معظمها تم اعتراضه.