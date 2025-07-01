الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

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الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
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عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
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17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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10 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو الديمقراطية توقعان اتفاق سلام في واشنطن
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
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12 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
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مدار الليل والنهار
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آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:33 GMT
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بلا قيود
خبير: النووي الإيراني لم يدمر لكن كل الاحتمالات مطروحة حتى سبتمبر المقبل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
آثار انضمام مصر المرتقب لاتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي
18:00 GMT
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الإنسان والثقافة
مرور الذكرى ال136 لميلاد الشاعرة الروسية أنا أخماتوفا
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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الإسلاموفوبيا بين الكراهية السياسية وتفجير الغرب لأزماته الداخلية
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عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
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الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:29 GMT
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من الملعب
الأندية الكبرى تحافظ على توازنها في كأس العالم للأندية
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
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كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن
سبوتنيك عربي
أعلن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء في بيان مقتضب، أن "سلاح الجو اعترض قبل قليل صاروخا أطلق من اليمن". 01.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-01T18:37+0000
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وأضاف أنه "تم تفعيل الإنذارات وفقا للسياسة المتبعة"، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية. يذكر أنه مع اندلاع الحرب بين حركة حماس وإسرائيل، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عقب عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها "حماس"، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، تضامنها مع الفلسطينيين في قطاع غزة.وبحلول 31 أكتوبر 2023، أعلنت جماعة "أنصار الله"، رسميًا، دخولها في الصراع لدعم الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هجماتها ستستمر حتى توقف إسرائيل هجماتها على غزة.وأعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، في مايو/ أيار 2025، فرض حصار جوي شامل على إسرائيل، ردًا على نية الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته العسكرية ضد غزة، وهوما وصفته حركة حماس بـ"الإجراء البطولي، الذي يعكس انخراط اليمن في الدفاع عن الشعب الفلسطيني".ومنذ أكتوبر 2023، أطلقت "أنصار الله"، نحو 60 صاروخًا بالستيًا و310 طائرات مسيرة على إسرائيل، معظمها تم اعتراضه.
https://sarabic.ae/20250623/خبير-عسكري-يمني-يوضح-لـسبوتنيك-موقف-صنعاء-من-القصف-الإيراني-للقواعد-الأمريكية-في-الخليج-1101984911.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

18:37 GMT 01.07.2025
© AP Photo / Tsafrir Abayovنظام القبة الحديدية الإسرائيلي
نظام القبة الحديدية الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Tsafrir Abayov
تابعنا عبر
أعلن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء في بيان مقتضب، أن "سلاح الجو اعترض قبل قليل صاروخا أطلق من اليمن".
وأضاف أنه "تم تفعيل الإنذارات وفقا للسياسة المتبعة"، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية.
يذكر أنه مع اندلاع الحرب بين حركة حماس وإسرائيل، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عقب عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها "حماس"، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، تضامنها مع الفلسطينيين في قطاع غزة.
أنصار جماعة أنصار الله اليمنية يرددون شعارات ويحملون صورة لزعيمها، عبد الملك الحوثي، خلال مظاهرة مناهضة لأمريكا وإسرائيل في صنعاء، اليمن، 17 مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
خبير عسكري يمني يوضح لـ"سبوتنيك" موقف صنعاء من القصف الإيراني للقواعد الأمريكية في الخليج
23 يونيو, 19:29 GMT
وحذر زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، في 10 أكتوبر 2023، من أن "أي تدخل أمريكي مباشر في الحرب سيواجه برد عسكري من الجماعة".
وبحلول 31 أكتوبر 2023، أعلنت جماعة "أنصار الله"، رسميًا، دخولها في الصراع لدعم الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هجماتها ستستمر حتى توقف إسرائيل هجماتها على غزة.
وأعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، في مايو/ أيار 2025، فرض حصار جوي شامل على إسرائيل، ردًا على نية الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته العسكرية ضد غزة، وهوما وصفته حركة حماس بـ"الإجراء البطولي، الذي يعكس انخراط اليمن في الدفاع عن الشعب الفلسطيني".
ومنذ أكتوبر 2023، أطلقت "أنصار الله"، نحو 60 صاروخًا بالستيًا و310 طائرات مسيرة على إسرائيل، معظمها تم اعتراضه.
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