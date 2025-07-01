https://sarabic.ae/20250701/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-إلقاء-القبض-على-50-عميلا-للموساد-خلال-أسبوعين-1102255962.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن إلقاء القبض على 50 عميلا للموساد خلال أسبوعين
الحرس الثوري الإيراني يعلن إلقاء القبض على 50 عميلا للموساد خلال أسبوعين
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، "إلقاء القبض على 50 عميلاً لجهاز الموساد الإسرائيلي، خلال الأسبوعين المنصرمين، في محافظة سيستان وبلوشستان". 01.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-01T14:53+0000
2025-07-01T14:53+0000
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وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن "العملاء كانوا يخططون لعمليات تخريبية ضد البنى التحتية والمراكز الاقتصادية"، مؤكدًا "مصادرة كمية من الأسلحة والذخائر الحربية بينها معدات أمريكية كانت بحوزة العملاء".وأضاف البيان، الذي نقلته وسائل إعلام إيرانية، أن "عناصر وزارة الأمن واستخبارات الحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوشستان، قتلت 2 منهم".يأتي هذا بعدما أعلنت النيابة العامة الإيرانية في مدينة يزد، السبت الماضي، عن اعتقال 5 أشخاص بتهمة التقاط صور لأماكن حساسة والتعاون مع إسرائيل.جاءت هذه الإجراءات في أعقاب الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي على مناطق في البلاد، حيث تم تحديد هوية المعتقلين واعتقالهم من قبل قوات الأمن المختصة في محافظة يزد، بالتنسيق مع الجهاز القضائي.وأكدت النيابة الإيرانية أن نشر أي محتوى على منصات التواصل تضامنًا مع إسرائيل، يعاقب عليه بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات، وفقا للمادة 8 من قانون "مواجهة الأعمال العدوانية للكيان الصهيوني ضد السلام والأمن".
https://sarabic.ae/20250609/الحرس-الثوري-أسطورة-الموساد-انهارت-بالعملية-الاستراتيجية-الإيرانية-1101500066.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
الحرس الثوري الإيراني يعلن إلقاء القبض على 50 عميلا للموساد خلال أسبوعين
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، "إلقاء القبض على 50 عميلاً لجهاز الموساد الإسرائيلي، خلال الأسبوعين المنصرمين، في محافظة سيستان وبلوشستان".
وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن "العملاء كانوا يخططون لعمليات تخريبية ضد البنى التحتية والمراكز الاقتصادية"، مؤكدًا "مصادرة كمية من الأسلحة والذخائر الحربية بينها معدات أمريكية كانت بحوزة العملاء".
وأضاف البيان، الذي نقلته وسائل إعلام إيرانية، أن "عناصر وزارة الأمن واستخبارات الحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوشستان، قتلت 2 منهم".
يأتي هذا بعدما أعلنت النيابة العامة الإيرانية في مدينة يزد، السبت الماضي، عن اعتقال 5 أشخاص
بتهمة التقاط صور لأماكن حساسة والتعاون مع إسرائيل.
ونقل موقع
"انتخاب" عن النيابة العامة الإيرانية، بيانا أكدت فيه أنه تم القبض على 5 من "المضللين"، الذين قاموا بنشر بلبلة في الرأي العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما قاموا بالتقاط صور لأماكن مصنفة على أنها مناطق حساسة.
جاءت هذه الإجراءات في أعقاب الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي على مناطق في البلاد، حيث تم تحديد هوية المعتقلين واعتقالهم من قبل قوات الأمن المختصة في محافظة يزد، بالتنسيق مع الجهاز القضائي.
وأكدت النيابة الإيرانية أن نشر أي محتوى على منصات التواصل تضامنًا مع إسرائيل، يعاقب عليه بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات، وفقا للمادة 8 من قانون "مواجهة الأعمال العدوانية للكيان الصهيوني ضد السلام والأمن".