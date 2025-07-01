https://sarabic.ae/20250701/الملاكمة-الجزائرية-إيمان-خليف-تعلق-على-دعوات-سحب-الميدالية-الذهبية-الأولمبية-منها-1102264806.html

الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تعلق على دعوات سحب الميدالية الذهبية الأولمبية منها

الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تعلق على دعوات سحب الميدالية الذهبية الأولمبية منها

سبوتنيك عربي

علّقت بطلة الملاكمة الأولمبية الجزائرية إيمان خليف، بشكل غير مباشر على التقارير التي تطالب بسحب ميداليتها الذهبية، التي فازت بها في أولمبياد باريس 2024. 01.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-01T20:29+0000

2025-07-01T20:29+0000

2025-07-01T20:29+0000

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وأصبحت خليف، البالغة من العمر 26 عامًا، بطلة قومية في الجزائر، الصيف الماضي، بعد فوزها بالميدالية الذهبية في فئة وزن 66 كغم للسيدات خلال أولمبياد باريس 2024، لكن إنجازها شابه اتهامات تتعلق بنزاعات طبية سابقة، من بينها مزاعم بإقصائها من بطولة العالم 2023، بعد إخفاقها المزعوم في اختبارات الأهلية الجنسية. وبالرغم من أن خليف قد وُلدت أنثى، فإن "أهليتها" خضعت للتشكيك بسبب تقارير تفيد بأن مستويات هرمونات الذكورة لديها تجاوزت الحدود المقررة من قبل الجهات المنظمة لرياضة الملاكمة. والتزمت خليف الصمت العلني طوال الفترة الماضية، ولكنها نشرت في الىونة الأخيرة عبر حسابها على "إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) رسالة تحدٍ مرفقة بصورة سيلفي، كتبت فيها: "النجاح ليس نهائيًا، والفشل ليس قاتلًا، ما يُحسب هو الشجاعة على الاستمرار". وأرفقت خليف في منشورها كلمات من أغنية "أنا ما زلت هنا" للمغنية سيا، والتي تتحدث عن الصمود والبقاء رغم التحديات. يذكر أن منشور خليف، جاء بعد أيام قليلة من إعلان كيرستي كوفنتري، في أول خطاب رئيسي لها كرئيسة للجنة الأولمبية الدولية، عن تشكيل مجموعة عمل مكلفة بحماية رياضة النساء، إلى جانب تأكيد حظر مشاركة الرياضيين المتحولين جنسيًا وأولئك الذين يعانون من اختلافات في التطور الجنسي في فئات النساء. وأردفت كوفنتري أن "اللجنة الأولمبية الدولية لن تعيد النظر في النتائج السابقة، مضيفة: "لن نتخذ أي إجراءات بأثر رجعي. نحن ننظر إلى المستقبل". ولا يزال مستقبل خليف في الحلبة غير مؤكد، فقد أدخل الاتحاد العالمي للملاكمة في الآونة الأخيرة اختبارات إلزامية للتحقق من أهلية الرياضيين للمشاركة في منافسات السيدات، وهي خطوة قد تمنع البطلة الجزائرية من الدفاع عن لقبها الأولمبي ما لم تمتثل للمتطلبات الجديدة. وتبدو خليف مصممة على مواصلة القتال، إذ تشارك متابعيها رسائل عن الإصرار والثبات، بينما يحتدم الجدل حول العدالة في رياضة النساء مع اقتراب الدورة الأولمبية المقبلة.

https://sarabic.ae/20240805/الجزائر-تحرز-أول-ميدالية-ذهبية-للعرب-في-أولمبياد-باريس-2024-1091429393.html

https://sarabic.ae/20240806/وزير-الرياضة-الجزائري-يتوعد-بالرد-بقوة-على-المستهزئين-بالملاكمة-إيمان-خليف-1091468076.html

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منوعات, رياضة