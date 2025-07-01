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https://sarabic.ae/20250701/الملاكمة-الجزائرية-إيمان-خليف-تعلق-على-دعوات-سحب-الميدالية-الذهبية-الأولمبية-منها-1102264806.html
الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تعلق على دعوات سحب الميدالية الذهبية الأولمبية منها
الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تعلق على دعوات سحب الميدالية الذهبية الأولمبية منها
سبوتنيك عربي
علّقت بطلة الملاكمة الأولمبية الجزائرية إيمان خليف، بشكل غير مباشر على التقارير التي تطالب بسحب ميداليتها الذهبية، التي فازت بها في أولمبياد باريس 2024. 01.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-01T20:29+0000
2025-07-01T20:29+0000
مجتمع
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وأصبحت خليف، البالغة من العمر 26 عامًا، بطلة قومية في الجزائر، الصيف الماضي، بعد فوزها بالميدالية الذهبية في فئة وزن 66 كغم للسيدات خلال أولمبياد باريس 2024، لكن إنجازها شابه اتهامات تتعلق بنزاعات طبية سابقة، من بينها مزاعم بإقصائها من بطولة العالم 2023، بعد إخفاقها المزعوم في اختبارات الأهلية الجنسية. وبالرغم من أن خليف قد وُلدت أنثى، فإن "أهليتها" خضعت للتشكيك بسبب تقارير تفيد بأن مستويات هرمونات الذكورة لديها تجاوزت الحدود المقررة من قبل الجهات المنظمة لرياضة الملاكمة. والتزمت خليف الصمت العلني طوال الفترة الماضية، ولكنها نشرت في الىونة الأخيرة عبر حسابها على "إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) رسالة تحدٍ مرفقة بصورة سيلفي، كتبت فيها: "النجاح ليس نهائيًا، والفشل ليس قاتلًا، ما يُحسب هو الشجاعة على الاستمرار". وأرفقت خليف في منشورها كلمات من أغنية "أنا ما زلت هنا" للمغنية سيا، والتي تتحدث عن الصمود والبقاء رغم التحديات. يذكر أن منشور خليف، جاء بعد أيام قليلة من إعلان كيرستي كوفنتري، في أول خطاب رئيسي لها كرئيسة للجنة الأولمبية الدولية، عن تشكيل مجموعة عمل مكلفة بحماية رياضة النساء، إلى جانب تأكيد حظر مشاركة الرياضيين المتحولين جنسيًا وأولئك الذين يعانون من اختلافات في التطور الجنسي في فئات النساء. وأردفت كوفنتري أن "اللجنة الأولمبية الدولية لن تعيد النظر في النتائج السابقة، مضيفة: "لن نتخذ أي إجراءات بأثر رجعي. نحن ننظر إلى المستقبل". ولا يزال مستقبل خليف في الحلبة غير مؤكد، فقد أدخل الاتحاد العالمي للملاكمة في الآونة الأخيرة اختبارات إلزامية للتحقق من أهلية الرياضيين للمشاركة في منافسات السيدات، وهي خطوة قد تمنع البطلة الجزائرية من الدفاع عن لقبها الأولمبي ما لم تمتثل للمتطلبات الجديدة. وتبدو خليف مصممة على مواصلة القتال، إذ تشارك متابعيها رسائل عن الإصرار والثبات، بينما يحتدم الجدل حول العدالة في رياضة النساء مع اقتراب الدورة الأولمبية المقبلة.
https://sarabic.ae/20240805/الجزائر-تحرز-أول-ميدالية-ذهبية-للعرب-في-أولمبياد-باريس-2024-1091429393.html
https://sarabic.ae/20240806/وزير-الرياضة-الجزائري-يتوعد-بالرد-بقوة-على-المستهزئين-بالملاكمة-إيمان-خليف-1091468076.html
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منوعات, رياضة
منوعات, رياضة

الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تعلق على دعوات سحب الميدالية الذهبية الأولمبية منها

20:29 GMT 01.07.2025
© AP Photoالملاكمة الجزائرية إيمان خليف
الملاكمة الجزائرية إيمان خليف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2025
© AP Photo
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علّقت بطلة الملاكمة الأولمبية الجزائرية إيمان خليف، بشكل غير مباشر على التقارير التي تطالب بسحب ميداليتها الذهبية، التي فازت بها في أولمبياد باريس 2024.
وأصبحت خليف، البالغة من العمر 26 عامًا، بطلة قومية في الجزائر، الصيف الماضي، بعد فوزها بالميدالية الذهبية في فئة وزن 66 كغم للسيدات خلال أولمبياد باريس 2024، لكن إنجازها شابه اتهامات تتعلق بنزاعات طبية سابقة، من بينها مزاعم بإقصائها من بطولة العالم 2023، بعد إخفاقها المزعوم في اختبارات الأهلية الجنسية.
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وبالرغم من أن خليف قد وُلدت أنثى، فإن "أهليتها" خضعت للتشكيك بسبب تقارير تفيد بأن مستويات هرمونات الذكورة لديها تجاوزت الحدود المقررة من قبل الجهات المنظمة لرياضة الملاكمة.

وتزايدت الدعوات في الأسابيع الأخيرة لسحب الميدالية من خليف، حيث طالب رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة بأن تعيد خليف، ميداليتها الذهبية. وبالرغم من ذلك، أكدت الرئيسة الجديدة للجنة الأولمبية الدولية كيرستي كوفنتري، أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء بأثر رجعي بشأن نتيجة خليف، مشيرة إلى أنه سيُسمح لها بالاحتفاظ بلقبها الأولمبي.

والتزمت خليف الصمت العلني طوال الفترة الماضية، ولكنها نشرت في الىونة الأخيرة عبر حسابها على "إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) رسالة تحدٍ مرفقة بصورة سيلفي، كتبت فيها: "النجاح ليس نهائيًا، والفشل ليس قاتلًا، ما يُحسب هو الشجاعة على الاستمرار".
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وأرفقت خليف في منشورها كلمات من أغنية "أنا ما زلت هنا" للمغنية سيا، والتي تتحدث عن الصمود والبقاء رغم التحديات. يذكر أن منشور خليف، جاء بعد أيام قليلة من إعلان كيرستي كوفنتري، في أول خطاب رئيسي لها كرئيسة للجنة الأولمبية الدولية، عن تشكيل مجموعة عمل مكلفة بحماية رياضة النساء، إلى جانب تأكيد حظر مشاركة الرياضيين المتحولين جنسيًا وأولئك الذين يعانون من اختلافات في التطور الجنسي في فئات النساء.
وأوضحت كوفنتري، خلال اجتماع بُث على الهواء مباشرة: "كان هناك دعم ساحق لفكرة ضرورة حماية فئة النساء، نحن ندرك أن هناك اختلافات بين الرياضات، لكن تم الاتفاق بالكامل على أن اللجنة الأولمبية الدولية يجب أن تضع أولوية لحماية هذه الفئة".
وأردفت كوفنتري أن "اللجنة الأولمبية الدولية لن تعيد النظر في النتائج السابقة، مضيفة: "لن نتخذ أي إجراءات بأثر رجعي. نحن ننظر إلى المستقبل".
ولا يزال مستقبل خليف في الحلبة غير مؤكد، فقد أدخل الاتحاد العالمي للملاكمة في الآونة الأخيرة اختبارات إلزامية للتحقق من أهلية الرياضيين للمشاركة في منافسات السيدات، وهي خطوة قد تمنع البطلة الجزائرية من الدفاع عن لقبها الأولمبي ما لم تمتثل للمتطلبات الجديدة.
وتبدو خليف مصممة على مواصلة القتال، إذ تشارك متابعيها رسائل عن الإصرار والثبات، بينما يحتدم الجدل حول العدالة في رياضة النساء مع اقتراب الدورة الأولمبية المقبلة.
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