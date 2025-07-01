https://sarabic.ae/20250701/رئيسة-إقليم-غاغاوزيا-سلطات-مولدوفا-تستغل-قضيتي-لترهيب-المعارضة---1102255417.html
رئيسة إقليم غاغاوزيا: سلطات مولدوفا تستغل قضيتي لترهيب المعارضة
رئيسة إقليم غاغاوزيا: سلطات مولدوفا تستغل قضيتي لترهيب المعارضة
سبوتنيك عربي
أكدت رئيسة إقليم غاغاوزيا المتمتع بالحكم الذاتي في مولدوفا، يفغينيا غوتسول، أن السلطات المولدوفية تستغل محاكمتها لترهيب أعضاء المعارضة في البلاد. 01.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-01T14:47+0000
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وقالت غوتسول لوكالة "سبوتنيك": "منذ اليوم الأول الذي تولى فيه السيد إيبوري (المدعي العام) قضيتي، توقعنا أن المدّعين سيطلبون مثل هذه العقوبة (الادعاء يطلب سجن غوتسول لمدة 9 سنوات)".وأضافت: "(المدعون العامون) يريدون غوتسول ليس بصفة شاهد، بل بصفة متهمة أو مدعى عليها. كل هذا المسرحية تقام لمعاقبة شعب غاغاوزيا على نتائج الاستفتاء في عام 2024 (الذي عارض فيه غالبية شعب غاغاوزيا اندماج مولدوفا في الاتحاد الأوروبي)، وعلى الانتخابات الرئاسية، ولأن الحزب (العمل والتضامن - الحاكم في مولدوفا) حصل على نسبة قليلة جدًا من الأصوات قبل 4 سنوات في الانتخابات البرلمانية".وشكرت غوتسول القاضي على السماح للصحفيين بحضور الجلسة ومراقبة "العرض"، الذي يجري في المحكمة بشكل شخصي.وفي 25 مارس/ آذار الماضي، تم احتجاز غوتسول التي كشفت أن سلطات كيشينيوف، عرضت عليها كفّ ملاحقتها، مقابل تنحيها عن رئاسة إقليم غاغاوزيا ومغادرة أراضي مولدوفا على الفور.وفي وقت سابق، قررت محكمة كيشينيوف وضع رئيسة إقليم غاغاوزيا ذات الحكم الذاتي، يوغينيا غوتسول، تحت الإقامة الجبرية. وأراد محامو غوتسول استئناف الحكم، إذ اعتبروا الحكم غير مبرر، بل وقاسيًا للغاية. وأكد المحامون أنهم سيسعون إلى إطلاق سراح غوتسول، بشكل كامل.ويتمتع إقليم غاغاوزيا بالحكم الذاتي في جنوب مولدوفا، وينحو سكانه بشكل تقليدي إلى التقارب مع روسيا، في حين أعلنت كيشينيوف عن مسار نحو "التكامل الأوروبي".
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أخبار العالم الآن, مولدوفا, العالم
أخبار العالم الآن, مولدوفا, العالم
رئيسة إقليم غاغاوزيا: سلطات مولدوفا تستغل قضيتي لترهيب المعارضة
أكدت رئيسة إقليم غاغاوزيا المتمتع بالحكم الذاتي في مولدوفا، يفغينيا غوتسول، أن السلطات المولدوفية تستغل محاكمتها لترهيب أعضاء المعارضة في البلاد.
وقالت غوتسول لوكالة "سبوتنيك": "منذ اليوم الأول الذي تولى فيه السيد إيبوري (المدعي العام) قضيتي، توقعنا أن المدّعين سيطلبون مثل هذه العقوبة (الادعاء يطلب سجن غوتسول لمدة 9 سنوات)".
وتابعت غوتسول: "اليوم، أصبحت غوتسول مثالاً يحتذى به في "الجَلْد العلني"، وشخصية ستكون قدوة لأعضاء المعارضة الآخرين حتى لا يعارضوا الحكومة الحالية، وحتى يكبحوا جماح أنفسهم، نحن نعلم أن المعارضة قوية حقا، ونرى المشاكل والثغرات التي خلقتها الحكومة الحالية على مدى السنوات الأربع الماضية".
وأضافت: "(المدعون العامون) يريدون غوتسول ليس بصفة شاهد، بل بصفة متهمة أو مدعى عليها. كل هذا المسرحية تقام لمعاقبة شعب غاغاوزيا على نتائج الاستفتاء في عام 2024 (الذي عارض فيه غالبية شعب غاغاوزيا اندماج مولدوفا في الاتحاد الأوروبي)، وعلى الانتخابات الرئاسية، ولأن الحزب (العمل والتضامن - الحاكم في مولدوفا) حصل على نسبة قليلة جدًا من الأصوات قبل 4 سنوات في الانتخابات البرلمانية".
وشكرت غوتسول القاضي على السماح للصحفيين بحضور الجلسة ومراقبة "العرض"، الذي يجري في المحكمة بشكل شخصي.
وأضافت غوتسول أنها تصرّ على براءتها، حيث أن شهادة شهود الإدعاء لا تدعمها أي أدلة.
وفي 25 مارس/ آذار الماضي، تم احتجاز غوتسول التي كشفت أن سلطات كيشينيوف، عرضت عليها كفّ ملاحقتها، مقابل تنحيها عن رئاسة إقليم غاغاوزيا ومغادرة أراضي مولدوفا على الفور.
وفي وقت سابق، قررت محكمة كيشينيوف وضع رئيسة إقليم غاغاوزيا ذات الحكم الذاتي، يوغينيا غوتسول، تحت الإقامة الجبرية. وأراد محامو غوتسول استئناف الحكم، إذ اعتبروا الحكم غير مبرر، بل وقاسيًا للغاية. وأكد المحامون أنهم سيسعون إلى إطلاق سراح غوتسول، بشكل كامل.
وتدهورت علاقات غوتسول مع السلطات المولدوفية، بعد فوزها في انتخابات عام 2023، وأعلنت السياسية عن خطط لتعزيز العلاقات الودية مع روسيا، وتنتقد المواجهة بين كيشينيوف وموسكو. وأرادت سلطات مولدوفا إعلان الانتخابات غير قانونية، لكن برلمان غاغاوزيا أعرب عن تضامنه مع غوتسول، وحدثت عدد من الأنشطة الجماهيرية لدعمهما.
ويتمتع إقليم غاغاوزيا بالحكم الذاتي في جنوب مولدوفا، وينحو سكانه بشكل تقليدي إلى التقارب مع روسيا، في حين أعلنت كيشينيوف عن مسار نحو "التكامل الأوروبي".