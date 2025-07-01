https://sarabic.ae/20250701/روسيا-سيغودنيا-تطالب-بالإفراج-الفوري-عن-موظفي-سبوتنيك-أذربيجان-1102252399.html
"روسيا سيغودنيا" تطالب بالإفراج الفوري عن موظفي "سبوتنيك أذربيجان"
"روسيا سيغودنيا" تطالب بالإفراج الفوري عن موظفي "سبوتنيك أذربيجان"
سبوتنيك عربي
طالبت مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بالإفراج الفوري عن موظفي "سبوتنيك أذربيجان"، حسبما أفاد المكتب... 01.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-01T13:48+0000
2025-07-01T13:48+0000
2025-07-01T13:48+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وأوضح المكتب الصحفي لـ"روسيا سيغودنيا": "تطالب مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية... بالإفراج الفوري عن الأشخاص (الصحفيين)".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الأذربيجانية، عن "عملية في مكتب "سبوتنيك" في باكو. ولا يزال مكتب التحرير منقطعا عن التواصل مع موسكو، حيث لا يجيب موظفو المكتب على هواتفهم.ومن الجدير بالذكر أنه لم يكن هناك أي حظر رسمي على عمل "سبوتنيك" في أذربيجان، وكان هناك طوال هذا الوقت حوار بناء بين مجموعات العمل التابعة لوزارتي خارجية البلدين حول موضوع حل الخلافات المحتملة.الخارجية الروسية تعبر عن قلقها لعدم تمكن دبلوماسييها في باكو من التواصل مع صحفيي "سبوتنيك"
https://sarabic.ae/20250701/الكرملين-نتابع-المعلومات-المتعلقة-باعتقال-موظفي-سبوتنيك-ورابتلي-1102244851.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
"روسيا سيغودنيا" تطالب بالإفراج الفوري عن موظفي "سبوتنيك أذربيجان"
طالبت مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بالإفراج الفوري عن موظفي "سبوتنيك أذربيجان"، حسبما أفاد المكتب الصحفي للمجموعة لوكالة "سبوتنيك".
وأوضح المكتب الصحفي لـ"روسيا سيغودنيا": "تطالب مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية... بالإفراج الفوري عن الأشخاص (الصحفيين)".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الأذربيجانية، عن "عملية في مكتب "سبوتنيك" في باكو. ولا يزال مكتب التحرير منقطعا عن التواصل مع موسكو، حيث لا يجيب موظفو المكتب على هواتفهم.
وصرحت وزارة الداخلية الأذربيجانية، في بيان لها: "تجري عملية في مكتب "سبوتنيك أذربيجان" في باكو".
وأعلنت مارغاريتا سيمونيان، رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا"، أنه بحسب معلوماتها، توجّه موظفو السفارة الروسية في باكو إلى مكتب "سبوتنيك"، حيث تجري حاليًا "عملية خاصة".
ومن الجدير بالذكر أنه لم يكن هناك أي حظر رسمي على عمل "سبوتنيك
" في أذربيجان، وكان هناك طوال هذا الوقت حوار بناء بين مجموعات العمل التابعة لوزارتي خارجية البلدين حول موضوع حل الخلافات المحتملة.