https://sarabic.ae/20250701/ما-سبب-توسع-الحرب-على-وسائل-الإعلام-الروسية؟-خبير-يوضح-1102253617.html

ما سبب توسع الحرب على وسائل الإعلام الروسية؟.. خبير يوضح

ما سبب توسع الحرب على وسائل الإعلام الروسية؟.. خبير يوضح

سبوتنيك عربي

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 01.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-01T14:16+0000

2025-07-01T14:16+0000

2025-07-01T14:16+0000

راديو

بلا قيود

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/01/1102253302_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_1a55751dc6e9f07c4f02cc5b1fe20b1a.png

الحرب على وسائل الإعلام الروسية تتوسع، لماذا؟ يوضح خبير سبوتنيك عربي الحرب على وسائل الإعلام الروسية تتوسع، لماذا؟ يوضح خبير

كيسيلوف يؤكد أن ما يحدث لمكتب "سبوتنيك أذربيجان" في باكو ظلم صريح. بهذا الصدد، قال الباحث الأكاديمي والخبير بالشأن الروسي، الدكتور فائز حوالة:الجيش الروسي يحرر أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل. حول هذا الموضوع، قال الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية، مدير مركز "جي إس إم" للدراسات، الدكتور آصف ملحم:ترامب يوقع أمرا تنفيذيا برفع العقوبات عن سوريا. بهذا الخصوص، قال الخبير في الشأن الاقتصادي والعلاقات الدولية، الدكتور محمد موسى:السيسي والبرهان يبحثان جهود استعادة السلام والاستقرار في السودان. وهو ما قال عنه المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، السفير حسين هريدي:لقاء خاص مع رياض درار، رئيس المكتب الاستشاري لـ"مجلس سوريا الديمقراطية". حيث قال في حديث لـ"سبوتنيك":التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

محمد الكشك https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/10/1099606518_0:0:1024:1025_100x100_80_0_0_207c2f571b04b76e0e7ab57f22de88ae.jpg

محمد الكشك https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/10/1099606518_0:0:1024:1025_100x100_80_0_0_207c2f571b04b76e0e7ab57f22de88ae.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

محمد الكشك https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/10/1099606518_0:0:1024:1025_100x100_80_0_0_207c2f571b04b76e0e7ab57f22de88ae.jpg

بلا قيود, аудио