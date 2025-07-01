https://sarabic.ae/20250701/ما-سبب-توسع-الحرب-على-وسائل-الإعلام-الروسية؟-خبير-يوضح-1102253617.html
ما سبب توسع الحرب على وسائل الإعلام الروسية؟.. خبير يوضح
ما سبب توسع الحرب على وسائل الإعلام الروسية؟.. خبير يوضح
سبوتنيك عربي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 01.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-01T14:16+0000
2025-07-01T14:16+0000
2025-07-01T14:16+0000
راديو
بلا قيود
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الحرب على وسائل الإعلام الروسية تتوسع، لماذا؟ يوضح خبير
سبوتنيك عربي
الحرب على وسائل الإعلام الروسية تتوسع، لماذا؟ يوضح خبير
كيسيلوف يؤكد أن ما يحدث لمكتب "سبوتنيك أذربيجان" في باكو ظلم صريح. بهذا الصدد، قال الباحث الأكاديمي والخبير بالشأن الروسي، الدكتور فائز حوالة:الجيش الروسي يحرر أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل. حول هذا الموضوع، قال الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية، مدير مركز "جي إس إم" للدراسات، الدكتور آصف ملحم:ترامب يوقع أمرا تنفيذيا برفع العقوبات عن سوريا. بهذا الخصوص، قال الخبير في الشأن الاقتصادي والعلاقات الدولية، الدكتور محمد موسى:السيسي والبرهان يبحثان جهود استعادة السلام والاستقرار في السودان. وهو ما قال عنه المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، السفير حسين هريدي:لقاء خاص مع رياض درار، رئيس المكتب الاستشاري لـ"مجلس سوريا الديمقراطية". حيث قال في حديث لـ"سبوتنيك":التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
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2025
محمد الكشك
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محمد الكشك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/10/1099606518_0:0:1024:1025_100x100_80_0_0_207c2f571b04b76e0e7ab57f22de88ae.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد الكشك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/10/1099606518_0:0:1024:1025_100x100_80_0_0_207c2f571b04b76e0e7ab57f22de88ae.jpg
بلا قيود, аудио
ما سبب توسع الحرب على وسائل الإعلام الروسية؟.. خبير يوضح
محمد الكشك
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
كيسيلوف يؤكد أن ما يحدث لمكتب "سبوتنيك أذربيجان" في باكو ظلم صريح. بهذا الصدد، قال الباحث الأكاديمي والخبير بالشأن الروسي، الدكتور فائز حوالة:
ما يجري في أذربيجان اليوم لصحفيي "سبوتنيك"، ليس ببعيد عما يجري في أوكرانيا أو منطقة الشرق الأوسط أو مناطق أخرى من العالم كله، متعلق بالدور الذي تلعبه وسائل الإعلام الروسية، التي أصبحت صوتًا للشعب وصوت الحقيقة. أما حقيقة الأمر فإن الغرب يحاول إيصال صوت واحد ذي طابع سلطوي مأمور من مشغليهم الغربيين.
الجيش الروسي يحرر أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل. حول هذا الموضوع، قال الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية، مدير مركز "جي إس إم" للدراسات، الدكتور آصف ملحم:
تحرير لوغانسك يعني من الناحية الدستورية والقانونية خطوة هامة لروسيا، حيث تعتبر أن هذا الجمهورية وفق التصويت الذي جرى في عام 2022، أصبحت ضمن السيادة الروسية بالكامل، وبالتالي لا بد من رسم حدودها والتبيان أن هذه المنطقة أصبحت تحت سيطرة الجيش الروسي.
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا برفع العقوبات عن سوريا. بهذا الخصوص، قال الخبير في الشأن الاقتصادي والعلاقات الدولية، الدكتور محمد موسى:
هذا قرار تاريخي على مستوى الدولة وعلى مستوى العلاقات الأمريكية السورية، التي في آخر 50 سنة لم تكن كما نقول "سمن على عسل"، إنما كان يشهدها الكثير من الاضطرابات بفعل اقتراب النظام السوري السابق من إيران، ومن كل الدول التي لا ترغب الولايات المتحدة بقربها، انطلاقا من مصالحها.
السيسي والبرهان يبحثان جهود استعادة السلام والاستقرار في السودان. وهو ما قال عنه المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، السفير حسين هريدي:
مما لا شك فيه أن مصر شريك للشعب السوداني وحكومته، وتعمل السلطات السودانية على تأمين وتحقيق استقرار البلاد وإنهاء الحرب الأهلية الدائرة الآن، وأود التأكيد على أن مصر تقف وتساند الشعب السوداني وكذلك جيشه.
لقاء خاص مع رياض درار، رئيس المكتب الاستشاري لـ"مجلس سوريا الديمقراطية". حيث قال في حديث لـ"سبوتنيك":
تطبيع العلاقات مع إسرائيل يعد أولوية للإدارة الحالية في سوريا، خاصة أنها هشة وضعيفة، وليس لديها أي قدرة على فرض وجودها السياسي، إلا عبر حديث يثبت وجودها.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...