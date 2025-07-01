ما سبب توسع الحرب على وسائل الإعلام الروسية؟.. خبير يوضح

عربي
الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع ماكرون
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:16 GMT
13 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
09:27 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:45 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو الديمقراطية توقعان اتفاق سلام في واشنطن
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: النووي الإيراني لم يدمر لكن كل الاحتمالات مطروحة حتى سبتمبر المقبل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
آثار انضمام مصر المرتقب لاتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
مرور الذكرى ال136 لميلاد الشاعرة الروسية أنا أخماتوفا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الإسلاموفوبيا بين الكراهية السياسية وتفجير الغرب لأزماته الداخلية
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
09:20 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:29 GMT
30 د
من الملعب
الأندية الكبرى تحافظ على توازنها في كأس العالم للأندية
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
11:32 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
الحرب على وسائل الإعلام الروسية تتوسع، لماذا؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تعود إيران للتفاوض حول برنامجها النووي
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل العالم مقبل على أزمة اقتصادية كبيرة بسبب الديون؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20250701/ما-سبب-توسع-الحرب-على-وسائل-الإعلام-الروسية؟-خبير-يوضح-1102253617.html
ما سبب توسع الحرب على وسائل الإعلام الروسية؟.. خبير يوضح
ما سبب توسع الحرب على وسائل الإعلام الروسية؟.. خبير يوضح
سبوتنيك عربي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 01.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-01T14:16+0000
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راديو
بلا قيود
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الحرب على وسائل الإعلام الروسية تتوسع، لماذا؟ يوضح خبير
سبوتنيك عربي
الحرب على وسائل الإعلام الروسية تتوسع، لماذا؟ يوضح خبير
كيسيلوف يؤكد أن ما يحدث لمكتب "سبوتنيك أذربيجان" في باكو ظلم صريح. بهذا الصدد، قال الباحث الأكاديمي والخبير بالشأن الروسي، الدكتور فائز حوالة:الجيش الروسي يحرر أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل. حول هذا الموضوع، قال الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية، مدير مركز "جي إس إم" للدراسات، الدكتور آصف ملحم:ترامب يوقع أمرا تنفيذيا برفع العقوبات عن سوريا. بهذا الخصوص، قال الخبير في الشأن الاقتصادي والعلاقات الدولية، الدكتور محمد موسى:السيسي والبرهان يبحثان جهود استعادة السلام والاستقرار في السودان. وهو ما قال عنه المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، السفير حسين هريدي:لقاء خاص مع رياض درار، رئيس المكتب الاستشاري لـ"مجلس سوريا الديمقراطية". حيث قال في حديث لـ"سبوتنيك":التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
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محمد الكشك
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محمد الكشك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/10/1099606518_0:0:1024:1025_100x100_80_0_0_207c2f571b04b76e0e7ab57f22de88ae.jpg
الأخبار
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بلا قيود, аудио
بلا قيود, аудио

ما سبب توسع الحرب على وسائل الإعلام الروسية؟.. خبير يوضح

14:16 GMT 01.07.2025
راديو
الحرب على وسائل الإعلام الروسية تتوسع، لماذا؟ يوضح خبير
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد الكشك
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
كيسيلوف يؤكد أن ما يحدث لمكتب "سبوتنيك أذربيجان" في باكو ظلم صريح. بهذا الصدد، قال الباحث الأكاديمي والخبير بالشأن الروسي، الدكتور فائز حوالة:

ما يجري في أذربيجان اليوم لصحفيي "سبوتنيك"، ليس ببعيد عما يجري في أوكرانيا أو منطقة الشرق الأوسط أو مناطق أخرى من العالم كله، متعلق بالدور الذي تلعبه وسائل الإعلام الروسية، التي أصبحت صوتًا للشعب وصوت الحقيقة. أما حقيقة الأمر فإن الغرب يحاول إيصال صوت واحد ذي طابع سلطوي مأمور من مشغليهم الغربيين.

الجيش الروسي يحرر أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل. حول هذا الموضوع، قال الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية، مدير مركز "جي إس إم" للدراسات، الدكتور آصف ملحم:

تحرير لوغانسك يعني من الناحية الدستورية والقانونية خطوة هامة لروسيا، حيث تعتبر أن هذا الجمهورية وفق التصويت الذي جرى في عام 2022، أصبحت ضمن السيادة الروسية بالكامل، وبالتالي لا بد من رسم حدودها والتبيان أن هذه المنطقة أصبحت تحت سيطرة الجيش الروسي.

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا برفع العقوبات عن سوريا. بهذا الخصوص، قال الخبير في الشأن الاقتصادي والعلاقات الدولية، الدكتور محمد موسى:

هذا قرار تاريخي على مستوى الدولة وعلى مستوى العلاقات الأمريكية السورية، التي في آخر 50 سنة لم تكن كما نقول "سمن على عسل"، إنما كان يشهدها الكثير من الاضطرابات بفعل اقتراب النظام السوري السابق من إيران، ومن كل الدول التي لا ترغب الولايات المتحدة بقربها، انطلاقا من مصالحها.

السيسي والبرهان يبحثان جهود استعادة السلام والاستقرار في السودان. وهو ما قال عنه المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، السفير حسين هريدي:

مما لا شك فيه أن مصر شريك للشعب السوداني وحكومته، وتعمل السلطات السودانية على تأمين وتحقيق استقرار البلاد وإنهاء الحرب الأهلية الدائرة الآن، وأود التأكيد على أن مصر تقف وتساند الشعب السوداني وكذلك جيشه.

لقاء خاص مع رياض درار، رئيس المكتب الاستشاري لـ"مجلس سوريا الديمقراطية". حيث قال في حديث لـ"سبوتنيك":

تطبيع العلاقات مع إسرائيل يعد أولوية للإدارة الحالية في سوريا، خاصة أنها هشة وضعيفة، وليس لديها أي قدرة على فرض وجودها السياسي، إلا عبر حديث يثبت وجودها.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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