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الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع ماكرون
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نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير اللبناني لدى موسكو الوضع في لبنان وسوريا
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير اللبناني لدى موسكو الوضع في لبنان وسوريا
سبوتنيك عربي
بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، مع السفير اللبناني لدى موسكو شوقي بو نصار، الوضع المتصاعد في الشرق الأوسط، مع التركيز على الوضع... 01.07.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في الأول من يوليو(تموز الجاري)، استقبل الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لشؤون الشرق الأوسط والدول الأفريقية، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، سفير جمهورية لبنان لدى موسكو شوقي بو نصار، بناءً على طلبه".وتمر المنطقة العربية بمرحلة انتقالية مضطربة، حيث يعاني لبنان من أزمات اقتصادية وسياسية مع تداعيات الصراع مع إسرائيل، بينما تشهد سوريا تحولات جذرية بعد رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، مع تحديات أمنية وإنسانية كبيرة.
https://sarabic.ae/20250701/وزير-الخارجية-اللبناني-يجب-ترسيم-الحدود-بين-بلادنا-وسوريا---1102246619.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
روسيا, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي

نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير اللبناني لدى موسكو الوضع في لبنان وسوريا

15:11 GMT 01.07.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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تابعنا عبر
بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، مع السفير اللبناني لدى موسكو شوقي بو نصار، الوضع المتصاعد في الشرق الأوسط، مع التركيز على الوضع في لبنان وسوريا.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في الأول من يوليو(تموز الجاري)، استقبل الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لشؤون الشرق الأوسط والدول الأفريقية، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، سفير جمهورية لبنان لدى موسكو شوقي بو نصار، بناءً على طلبه".

وتابع البيان: "خلال المحادثة، جرى تبادل وجهات النظر حول تطورات الوضع العسكري والسياسي في الشرق الأوسط، في ضوء التصعيد الأخير للصراع الإيراني الإسرائيلي، مع التركيز على تطور الوضع في لبنان وسوريا".

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وأشار بيان الخارجية الروسية، إلى أنه تم مناقشة القضايا المتعلقة بتعزيز العلاقات الروسية اللبنانية التقليدية الودّية.
وتمر المنطقة العربية بمرحلة انتقالية مضطربة، حيث يعاني لبنان من أزمات اقتصادية وسياسية مع تداعيات الصراع مع إسرائيل، بينما تشهد سوريا تحولات جذرية بعد رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، مع تحديات أمنية وإنسانية كبيرة.
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