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الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع ماكرون
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https://sarabic.ae/20250701/هل-تعود-إيران-للتفاوض-بشأن-برنامجها-النووي؟-1102249572.html
هل تعود إيران للتفاوض بشأن برنامجها النووي؟
هل تعود إيران للتفاوض بشأن برنامجها النووي؟
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن القضاء على التكنولوجيا والعلوم اللازمة لتخصيب اليورانيوم في إيران، عبر القصف. 01.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-01T12:54+0000
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راديو
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
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هل تعود إيران للتفاوض حول برنامجها النووي
سبوتنيك عربي
هل تعود إيران للتفاوض حول برنامجها النووي
وقال عراقجي، في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، إن "العودة إلى التفاوض، تحتاج أولا ضمان عدم عودة الولايات المتحدة إلى استهدافنا"، مضيفًا أن "أبواب الدبلوماسية لن تغلق أبدا، وأنه لا يمكن القضاء على التكنولوجيا والعلوم اللازمة لتخصيب اليورانيوم عبر القصف".وتوقع أبو النور أن "تشهد المرحلة المقبلة تصعيدا على مستويات غير نووية، وقد بدأ الرئيس الفرنسي و"مجموعة السبع" يتحدثون عن أنه يتعين على إيران أن تجلس على طاولة التفاوض للحديث ليس عن البرنامج النووي ولكن عن البرنامج الإيراني للصواريخ البالستية، ما يشير إلى أن الغرب يريد تجريد إيران من كل نقاط القوة، ومن كل وسائل الردع على المستوى الاستراتيجي والهجومي والدفاعي"، مستبعدًا أن "تستأنف إيران أي تفاوض بصورة مباشرة مع الولايات المتحدة في المدى القريب أو المتوسط".واعتبر يوسف أن "الموقف الإيراني الرسمي لا يعارض التفاوض من حيث المبدأ ولكنه يضع شروطا منطقية، وضمانات بعدم العودة إلى هجمات عسكرية، خاصة مع تغير تصريحات الرئيس الأمريكي، التي يقول فيها تارة إنه سمح للصين باستيراد النفط من إيران، ثم يعدل عن هذا، ثم يتحدث عن وقف إطلاق النار ثم يعود ليهدد إيران بمزيد من الضربات"، معتبرصا أن "هذا ليس مناخا تجري فيه مفاوضات، حيث لابد أن يكون هناك اتفاق على أطر يحترمها الجميع".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, аудио
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, аудио

هل تعود إيران للتفاوض بشأن برنامجها النووي؟

12:54 GMT 01.07.2025
راديو
هل تعود إيران للتفاوض حول برنامجها النووي
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن القضاء على التكنولوجيا والعلوم اللازمة لتخصيب اليورانيوم في إيران، عبر القصف.
وقال عراقجي، في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، إن "العودة إلى التفاوض، تحتاج أولا ضمان عدم عودة الولايات المتحدة إلى استهدافنا"، مضيفًا أن "أبواب الدبلوماسية لن تغلق أبدا، وأنه لا يمكن القضاء على التكنولوجيا والعلوم اللازمة لتخصيب اليورانيوم عبر القصف".

وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال رئيس "المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية"، د. محمد محسن أبو النور: "من الصعب جدا أن تعود إيران الآن إلى المفاوضات حول برنامجها النووي، في ظل المطالب الأمريكية غير المنطقية، و التي لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع".

وتوقع أبو النور أن "تشهد المرحلة المقبلة تصعيدا على مستويات غير نووية، وقد بدأ الرئيس الفرنسي و"مجموعة السبع" يتحدثون عن أنه يتعين على إيران أن تجلس على طاولة التفاوض للحديث ليس عن البرنامج النووي ولكن عن البرنامج الإيراني للصواريخ البالستية، ما يشير إلى أن الغرب يريد تجريد إيران من كل نقاط القوة، ومن كل وسائل الردع على المستوى الاستراتيجي والهجومي والدفاعي"، مستبعدًا أن "تستأنف إيران أي تفاوض بصورة مباشرة مع الولايات المتحدة في المدى القريب أو المتوسط".

وحول شروط إيران للعودة إلى المفاوضات، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، د. أحمد يوسف، إن "الموقف الإيراني المعلن مفاده أن إيران لن تعود إلى المفاوضات تحت التهديدات والسخرية، وهذا موقف طبيعي، وليس من البساطة أن تتم العودة إلى المسار التفاوضي دون ضمانات أقلها عدم العودة إلى الضربات العسكرية مجددًا، خاصة أن الضربة الإسرائيلية وقعت بينما كان الرئيس الأمريكي يتحدث عن استمرار المسار التفاوضي، وينصح نتنياهو بعدم الهجوم على إيران، وهو ما تكشّف بعد ذلك أنه كان خدعة كبيرة".

واعتبر يوسف أن "الموقف الإيراني الرسمي لا يعارض التفاوض من حيث المبدأ ولكنه يضع شروطا منطقية، وضمانات بعدم العودة إلى هجمات عسكرية، خاصة مع تغير تصريحات الرئيس الأمريكي، التي يقول فيها تارة إنه سمح للصين باستيراد النفط من إيران، ثم يعدل عن هذا، ثم يتحدث عن وقف إطلاق النار ثم يعود ليهدد إيران بمزيد من الضربات"، معتبرصا أن "هذا ليس مناخا تجري فيه مفاوضات، حيث لابد أن يكون هناك اتفاق على أطر يحترمها الجميع".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي
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