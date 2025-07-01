https://sarabic.ae/20250701/هل-تعود-إيران-للتفاوض-بشأن-برنامجها-النووي؟-1102249572.html

هل تعود إيران للتفاوض بشأن برنامجها النووي؟

هل تعود إيران للتفاوض بشأن برنامجها النووي؟

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن القضاء على التكنولوجيا والعلوم اللازمة لتخصيب اليورانيوم في إيران، عبر القصف. 01.07.2025, سبوتنيك عربي

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هل تعود إيران للتفاوض حول برنامجها النووي سبوتنيك عربي هل تعود إيران للتفاوض حول برنامجها النووي

وقال عراقجي، في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، إن "العودة إلى التفاوض، تحتاج أولا ضمان عدم عودة الولايات المتحدة إلى استهدافنا"، مضيفًا أن "أبواب الدبلوماسية لن تغلق أبدا، وأنه لا يمكن القضاء على التكنولوجيا والعلوم اللازمة لتخصيب اليورانيوم عبر القصف".وتوقع أبو النور أن "تشهد المرحلة المقبلة تصعيدا على مستويات غير نووية، وقد بدأ الرئيس الفرنسي و"مجموعة السبع" يتحدثون عن أنه يتعين على إيران أن تجلس على طاولة التفاوض للحديث ليس عن البرنامج النووي ولكن عن البرنامج الإيراني للصواريخ البالستية، ما يشير إلى أن الغرب يريد تجريد إيران من كل نقاط القوة، ومن كل وسائل الردع على المستوى الاستراتيجي والهجومي والدفاعي"، مستبعدًا أن "تستأنف إيران أي تفاوض بصورة مباشرة مع الولايات المتحدة في المدى القريب أو المتوسط".واعتبر يوسف أن "الموقف الإيراني الرسمي لا يعارض التفاوض من حيث المبدأ ولكنه يضع شروطا منطقية، وضمانات بعدم العودة إلى هجمات عسكرية، خاصة مع تغير تصريحات الرئيس الأمريكي، التي يقول فيها تارة إنه سمح للصين باستيراد النفط من إيران، ثم يعدل عن هذا، ثم يتحدث عن وقف إطلاق النار ثم يعود ليهدد إيران بمزيد من الضربات"، معتبرصا أن "هذا ليس مناخا تجري فيه مفاوضات، حيث لابد أن يكون هناك اتفاق على أطر يحترمها الجميع".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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