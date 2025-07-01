أوروبا تلتهب... إسبانيا وفرنسا تقتربان من 40 درجة

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الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع ماكرون
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13 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
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29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
09:27 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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14 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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10 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو الديمقراطية توقعان اتفاق سلام في واشنطن
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45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
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12 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
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30 د
مدار الليل والنهار
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183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: النووي الإيراني لم يدمر لكن كل الاحتمالات مطروحة حتى سبتمبر المقبل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
آثار انضمام مصر المرتقب لاتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي
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الإنسان والثقافة
مرور الذكرى ال136 لميلاد الشاعرة الروسية أنا أخماتوفا
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29 د
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الإسلاموفوبيا بين الكراهية السياسية وتفجير الغرب لأزماته الداخلية
08:17 GMT
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السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:03 GMT
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مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
09:20 GMT
29 د
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كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:29 GMT
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هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
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أوروبا تلتهب... إسبانيا وفرنسا تقتربان من 40 درجة
أوروبا تلتهب... إسبانيا وفرنسا تقتربان من 40 درجة
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور لموجة الحر الشديدة التي ضربت أوروبا، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 40 درجة في إسبانيا والبرتغال، كما تشهد... 01.07.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

أوروبا تلتهب... إسبانيا وفرنسا تقتربان من 40 درجة

08:16 GMT 01.07.2025 (تم التحديث: 08:33 GMT 01.07.2025)
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اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور لموجة الحر الشديدة التي ضربت أوروبا، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 40 درجة في إسبانيا والبرتغال، كما تشهد فرنسا وإيطاليا موجة مماثلة ستستمر أياما عدة، واتخذت السلطات في هذه البلدان مجموعة من الإجراءات الوقائية ودعت الناس للاحتماء وتجنب أشعة الشمس.
© AP Photo / Michael Probst

حصان أيسلندي يشرب الماء من خرطوم مياه في مزرعة خيول في فيرهايم قرب فرانكفورت، في بداية موجة حرّ استمرت لأيام، ألمانيا.

حصان أيسلندي يشرب الماء من خرطوم مياه في مزرعة خيول في فيرهايم قرب فرانكفورت، في بداية موجة حرّ استمرت لأيام، ألمانيا. - سبوتنيك عربي
1/10
© AP Photo / Michael Probst

حصان أيسلندي يشرب الماء من خرطوم مياه في مزرعة خيول في فيرهايم قرب فرانكفورت، في بداية موجة حرّ استمرت لأيام، ألمانيا.

© AP Photo / Lewis Joly

يجلس الناس في ظل الساحات الرومانية القديمة خلال موجة الحر في آرل، جنوبي فرنسا.

يجلس الناس في ظل الساحات الرومانية القديمة خلال موجة الحر في آرل، جنوبي فرنسا. - سبوتنيك عربي
2/10
© AP Photo / Lewis Joly

يجلس الناس في ظل الساحات الرومانية القديمة خلال موجة الحر في آرل، جنوبي فرنسا.

© AP Photo / Emilio Morenatti

رجل يتوسل للحصول على المال بينما يحتمي السياح في الظل على جدار كنيسة "ساغرادا فاميليا" في يوم حار في برشلونة، إسبانيا.

رجل يتوسل للحصول على المال بينما يحتمي السياح في الظل على جدار كنيسة &quot;ساغرادا فاميليا&quot; في يوم حار في برشلونة، إسبانيا. - سبوتنيك عربي
3/10
© AP Photo / Emilio Morenatti

رجل يتوسل للحصول على المال بينما يحتمي السياح في الظل على جدار كنيسة "ساغرادا فاميليا" في يوم حار في برشلونة، إسبانيا.

© Getty Images / NurPhoto/Adnan Farzat

أشخاص يبردون أجسامهم ويستمتعون برذاذ الماء في حديقة "مونتسوريس" خلال موجة الحر في باريس، فرنسا.

أشخاص يبردون أجسامهم ويستمتعون برذاذ الماء في حديقة &quot;مونتسوريس&quot; خلال موجة الحر في باريس، فرنسا. - سبوتنيك عربي
4/10
© Getty Images / NurPhoto/Adnan Farzat

أشخاص يبردون أجسامهم ويستمتعون برذاذ الماء في حديقة "مونتسوريس" خلال موجة الحر في باريس، فرنسا.

© Getty Images / Picture Alliance/Peter Kneffel

سياح يسبحون في مياه نهر إيسار في قلب العاصمة البافارية ميونخ، ألمانيا.

سياح يسبحون في مياه نهر إيسار في قلب العاصمة البافارية ميونخ، ألمانيا. - سبوتنيك عربي
5/10
© Getty Images / Picture Alliance/Peter Kneffel

سياح يسبحون في مياه نهر إيسار في قلب العاصمة البافارية ميونخ، ألمانيا.

© Getty Images / Picture Alliance/Christoph Soeder

عدّاء يركض أمام برج التلفزيون والكاتدرائية في الصباح الباكر في برلين، ألمانيا.

عدّاء يركض أمام برج التلفزيون والكاتدرائية في الصباح الباكر في برلين، ألمانيا. - سبوتنيك عربي
6/10
© Getty Images / Picture Alliance/Christoph Soeder

عدّاء يركض أمام برج التلفزيون والكاتدرائية في الصباح الباكر في برلين، ألمانيا.

© Getty Images / Picture Alliance/Henning Kaiser

سياح يحمون أنفسهم من أشعة الشمس بمظلة في كولونيا، ألمانيا.

سياح يحمون أنفسهم من أشعة الشمس بمظلة في كولونيا، ألمانيا. - سبوتنيك عربي
7/10
© Getty Images / Picture Alliance/Henning Kaiser

سياح يحمون أنفسهم من أشعة الشمس بمظلة في كولونيا، ألمانيا.

© Getty Images / Picture Alliance/Peter Kneffel

شبان يرشون أجسامهم بالمياه في جدول آيسباخ في "الحديقة الإنجليزية" لتبريد أجسامهم من حرارة الشمس.

شبان يرشون أجسامهم بالمياه في جدول آيسباخ في &quot;الحديقة الإنجليزية&quot; لتبريد أجسامهم من حرارة الشمس. - سبوتنيك عربي
8/10
© Getty Images / Picture Alliance/Peter Kneffel

شبان يرشون أجسامهم بالمياه في جدول آيسباخ في "الحديقة الإنجليزية" لتبريد أجسامهم من حرارة الشمس.

© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles

امرأة تجلس على كرسي في حديقة "تويلري"، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في باريس، فرنسا.

امرأة تجلس على كرسي في حديقة &quot;تويلري&quot;، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في باريس، فرنسا. - سبوتنيك عربي
9/10
© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles

امرأة تجلس على كرسي في حديقة "تويلري"، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في باريس، فرنسا.

© Getty Images / Europa Press News/Marta Fernandez

امرأة تستخدم مروحة يدوية لتجنب حر الشمس في مدريد، إسبانيا.

امرأة تستخدم مروحة يدوية لتجنب حر الشمس في مدريد، إسبانيا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Europa Press News/Marta Fernandez

امرأة تستخدم مروحة يدوية لتجنب حر الشمس في مدريد، إسبانيا.

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