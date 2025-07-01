أوروبا تلتهب... إسبانيا وفرنسا تقتربان من 40 درجة

اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور لموجة الحر الشديدة التي ضربت أوروبا، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 40 درجة في إسبانيا والبرتغال، كما تشهد فرنسا وإيطاليا موجة مماثلة ستستمر أياما عدة، واتخذت السلطات في هذه البلدان مجموعة من الإجراءات الوقائية ودعت الناس للاحتماء وتجنب أشعة الشمس.