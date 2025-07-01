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أوروبا تلتهب... إسبانيا وفرنسا تقتربان من 40 درجة
أوروبا تلتهب... إسبانيا وفرنسا تقتربان من 40 درجة
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور لموجة الحر الشديدة التي ضربت أوروبا، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 40 درجة في إسبانيا والبرتغال، كما تشهد... 01.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-01T08:16+0000
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2025-07-01T08:33+0000
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أوروبا تلتهب... إسبانيا وفرنسا تقتربان من 40 درجة 08:16 GMT 01.07.2025 (تم التحديث: 08:33 GMT 01.07.2025)
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور لموجة الحر الشديدة التي ضربت أوروبا، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 40 درجة في إسبانيا والبرتغال، كما تشهد فرنسا وإيطاليا موجة مماثلة ستستمر أياما عدة، واتخذت السلطات في هذه البلدان مجموعة من الإجراءات الوقائية ودعت الناس للاحتماء وتجنب أشعة الشمس.
© AP Photo / Michael Probst
حصان أيسلندي يشرب الماء من خرطوم مياه في مزرعة خيول في فيرهايم قرب فرانكفورت، في بداية موجة حرّ استمرت لأيام، ألمانيا.
حصان أيسلندي يشرب الماء من خرطوم مياه في مزرعة خيول في فيرهايم قرب فرانكفورت، في بداية موجة حرّ استمرت لأيام، ألمانيا.
© AP Photo / Lewis Joly
يجلس الناس في ظل الساحات الرومانية القديمة خلال موجة الحر في آرل، جنوبي فرنسا.
يجلس الناس في ظل الساحات الرومانية القديمة خلال موجة الحر في آرل، جنوبي فرنسا.
© AP Photo / Emilio Morenatti
رجل يتوسل للحصول على المال بينما يحتمي السياح في الظل على جدار كنيسة "ساغرادا فاميليا" في يوم حار في برشلونة، إسبانيا.
رجل يتوسل للحصول على المال بينما يحتمي السياح في الظل على جدار كنيسة "ساغرادا فاميليا" في يوم حار في برشلونة، إسبانيا.
© Getty Images / NurPhoto/Adnan Farzat
أشخاص يبردون أجسامهم ويستمتعون برذاذ الماء في حديقة "مونتسوريس" خلال موجة الحر في باريس، فرنسا.
أشخاص يبردون أجسامهم ويستمتعون برذاذ الماء في حديقة "مونتسوريس" خلال موجة الحر في باريس، فرنسا.
© Getty Images / Picture Alliance/Peter Kneffel
سياح يسبحون في مياه نهر إيسار في قلب العاصمة البافارية ميونخ، ألمانيا.
سياح يسبحون في مياه نهر إيسار في قلب العاصمة البافارية ميونخ، ألمانيا.
© Getty Images / Picture Alliance/Christoph Soeder
عدّاء يركض أمام برج التلفزيون والكاتدرائية في الصباح الباكر في برلين، ألمانيا.
عدّاء يركض أمام برج التلفزيون والكاتدرائية في الصباح الباكر في برلين، ألمانيا.
© Getty Images / Picture Alliance/Henning Kaiser
سياح يحمون أنفسهم من أشعة الشمس بمظلة في كولونيا، ألمانيا.
سياح يحمون أنفسهم من أشعة الشمس بمظلة في كولونيا، ألمانيا.
© Getty Images / Picture Alliance/Peter Kneffel
شبان يرشون أجسامهم بالمياه في جدول آيسباخ في "الحديقة الإنجليزية" لتبريد أجسامهم من حرارة الشمس.
شبان يرشون أجسامهم بالمياه في جدول آيسباخ في "الحديقة الإنجليزية" لتبريد أجسامهم من حرارة الشمس.
© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles
امرأة تجلس على كرسي في حديقة "تويلري"، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في باريس، فرنسا.
امرأة تجلس على كرسي في حديقة "تويلري"، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في باريس، فرنسا.
© Getty Images / Europa Press News/Marta Fernandez
امرأة تستخدم مروحة يدوية لتجنب حر الشمس في مدريد، إسبانيا.
امرأة تستخدم مروحة يدوية لتجنب حر الشمس في مدريد، إسبانيا.