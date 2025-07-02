https://sarabic.ae/20250702/إيران-تقرر-إغلاق-النصف-الأوسط-والغربي-من-مجالها-الجوي-أمام-الرحلات-الدولية-من-جديد-1102280027.html

إيران تقرر إغلاق النصف الأوسط والغربي من مجالها الجوي أمام الرحلات الدولية من جديد

إيران تقرر إغلاق النصف الأوسط والغربي من مجالها الجوي أمام الرحلات الدولية من جديد

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إيرانية محلية، اليوم الأربعاء، بأن السلطات الإيرانية قررت إغلاق المجال الجوي للوسط والغرب في البلاد أمام رحلات الترانزيت الدولية مرة أخرى. 02.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-02T14:06+0000

2025-07-02T14:06+0000

2025-07-02T14:06+0000

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ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، عن مجيد إخوان، المتحدث باسم وزارة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية، أنه "بناء على قرار لجنة تنسيق منظمة الطيران المدني ومراجعات الأمن والسلامة في ظل الوضع الراهن، أُغلقت أجواء الوسط والغرب من البلاد مجددا أمام رحلات الترانزيت الدولية".وأكد مجيد إخوان أن "أجواء النصف الشرقي لا تزال مفتوحة للرحلات الداخلية والدولية ورحلات الترانزيت المارة من إيران".وأكد المسؤول الإيراني أنه "تم تمديد إلغاء الرحلات الداخلية والخارجية في شمال وجنوب وغرب البلاد حتى الساعة الثانية ظهر غدا الخميس".في سياق متصل، أبلغ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بتنفيذ قرار البرلمان، القاضي بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية، بأن" رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان، بعث رسالة رسمية إلى منظمة الطاقة الذرية ووزارة الخارجية والمجلس الأعلى للأمن القومي، أبلغهم فيها بقانون "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشددا على ضرورة تنفيذه فورا.وصادق البرلمان الإيراني، يوم الأربعاء الماضي، على مشروع قانون يدعو لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية في البلاد.يشار إلى أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.وفي الـ22 من يونيو الجاري، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.

https://sarabic.ae/20250702/تقارير-إيران-أجرت-استعدادات-لتلغيم-مضيق-هرمز-1102267411.html

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