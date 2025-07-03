https://sarabic.ae/20250703/أول-تعليق-رسمي-من-مصر-بعد-دعوة-إثيوبيا-لها-لحضور-افتتاح-سد-النهضة-1102324880.html
أول تعليق رسمي من مصر بعد دعوة إثيوبيا لها لحضور افتتاح سد النهضة
أول تعليق رسمي من مصر بعد دعوة إثيوبيا لها لحضور افتتاح سد النهضة
سبوتنيك عربي
في أول تعليق رسمي بعد دعوة إثيوبيا لمصر لحضور حفل افتتاح سد النهضة الإثيوبي، أكدت القاهرة رفضها القاطع لاستمرار نهج أديس أبابا في فرض الأمر الواقع فيما يتعلق... 03.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-03T17:05+0000
2025-07-03T17:05+0000
2025-07-03T17:05+0000
أخبار مصر الآن
العالم العربي
أخبار إثيوبيا
أفريقيا
أخبار سد النهضة الإثيوبي
الأخبار
نهر النيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0b/1100403825_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_b46b7cfd127bdeef28ad986f0d8605bb.jpg
جاء ذلك خلال لقاء وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، بعدد من السفراء المنقولين لرئاسة بعثات دبلوماسية مصرية في الخارج، اليوم الخميس، بحسب بيان مجلس الوزراء المصري. وأضاف أن الترويج لاكتمال بناء السد دون اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب يعكس نهجا يسعى إلى فرض الهيمنة المائية لا التعاون. وأوضح أن دعوات إثيوبيا المتكررة لاستئناف التفاوض تفتقر إلى المصداقية، مشيرا إلى أن مسار التفاوض الممتد منذ أكثر من 13 عاما لم يفضِ إلى اتفاق، ما يؤكد غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أعلن، في وقت سابق اليوم، خلال جلسة في البرلمان، عن دعوة رسمية لقادة مصر والسودان وعدد من دول حوض النيل لحضور افتتاح سد النهضة في سبتمبر/أيلول المقبل.
https://sarabic.ae/20250703/إثيوبيا-توجه-دعوة-رسمية-لمصر-والسودان-لحضور-افتتاح-سد-النهضة-في-سبتمبر--1102303503.html
أفريقيا
أخبار سد النهضة الإثيوبي
نهر النيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0b/1100403825_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_ac40ca8f2726d42814abb25e5f63a6d7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار إثيوبيا, أفريقيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي, الأخبار, نهر النيل
أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار إثيوبيا, أفريقيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي, الأخبار, نهر النيل
أول تعليق رسمي من مصر بعد دعوة إثيوبيا لها لحضور افتتاح سد النهضة
في أول تعليق رسمي بعد دعوة إثيوبيا لمصر لحضور حفل افتتاح سد النهضة الإثيوبي، أكدت القاهرة رفضها القاطع لاستمرار نهج أديس أبابا في فرض الأمر الواقع فيما يتعلق بمياه نهر النيل.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، بعدد من السفراء المنقولين لرئاسة بعثات دبلوماسية مصرية في الخارج، اليوم الخميس، بحسب بيان مجلس الوزراء المصري.
وقال سويلم إن استمرار أديس أبابا في اتخاذ إجراءات أحادية بشأن سد النهضة، يمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي.
وأضاف أن الترويج لاكتمال بناء السد دون اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب يعكس نهجا يسعى إلى فرض الهيمنة المائية لا التعاون.
وأوضح أن دعوات إثيوبيا المتكررة لاستئناف التفاوض تفتقر إلى المصداقية، مشيرا إلى أن مسار التفاوض الممتد منذ أكثر من 13 عاما لم يفضِ إلى اتفاق، ما يؤكد غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي.
وشدد وزير الري على أن مصر ترفض تماما أن تكون تنمية إثيوبيا
على حساب حقوق مصر والسودان المائية.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أعلن، في وقت سابق اليوم، خلال جلسة في البرلمان، عن دعوة رسمية لقادة مصر والسودان وعدد من دول حوض النيل لحضور افتتاح سد النهضة في سبتمبر/أيلول المقبل.