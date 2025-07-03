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https://sarabic.ae/20250703/الخارجية-الروسية-تؤكد-اعتراف-موسكو-رسميا-بإمارة-أفغانستان-الإسلامية-1102326561.html
الخارجية الروسية تؤكد اعتراف موسكو رسميا بإمارة أفغانستان الإسلامية
الخارجية الروسية تؤكد اعتراف موسكو رسميا بإمارة أفغانستان الإسلامية
سبوتنيك عربي
أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف، اليوم الخميس، أن روسيا اعترفت رسميًا بإمارة أفغانستان الإسلامية. 03.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-03T18:36+0000
2025-07-03T18:36+0000
روسيا
أخبار أفغانستان اليوم
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وقال كابولوف لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال بهذا الشأن: "لقد اعترفت (روسيا) بذلك".وقالت الخارجية الأفغانية، في بيان عبر "إكس": "استقبل المولوي أمير خان متقي، وزير خارجية إمارة أفغانستان الإسلامية، سفير روسيا الاتحادية لدى أفغانستان. أبلغ السفير الروسي رسميا قرار حكومة بلاده القاضي باعتراف روسيا الاتحادية بإمارة أفغانستان الإسلامية".وفي وقت لاحق، صرح كابولوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" بأن وصول السفير الأفغاني إلى موسكو سينهي مسألة الاعتراف بالسلطات الأفغانية.وفي الأول من يونيو/حزيران، أفادت وزارة الخارجية الأفغانية أن السفير الروسي لدى كابول، دميتري جيرنوف، التقى بوزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متكي، وسلمه مذكرة بشأن استقبال السفير الأفغاني لدى روسيا.
https://sarabic.ae/20250621/أفغانستان-تأمل-في-عمل-الشركات-الروسية-الكبرى-داخل-البلاد-1101895980.html
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روسيا, أخبار أفغانستان اليوم
روسيا, أخبار أفغانستان اليوم

الخارجية الروسية تؤكد اعتراف موسكو رسميا بإمارة أفغانستان الإسلامية

18:36 GMT 03.07.2025
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورسفارة أفغانستان في موسكو
سفارة أفغانستان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف، اليوم الخميس، أن روسيا اعترفت رسميًا بإمارة أفغانستان الإسلامية.
وقال كابولوف لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال بهذا الشأن: "لقد اعترفت (روسيا) بذلك".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية أن السفير الروسي لدى كابول، دميتري جيرنوف، أعلن رسميا قرار الحكومة الروسية الاعتراف بإمارة أفغانستان الإسلامية.

الحياة اليومية في أفغانستان - كابول - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2025
أفغانستان تأمل في عمل الشركات الروسية الكبرى داخل البلاد
21 يونيو, 01:04 GMT
وقالت الخارجية الأفغانية، في بيان عبر "إكس": "استقبل المولوي أمير خان متقي، وزير خارجية إمارة أفغانستان الإسلامية، سفير روسيا الاتحادية لدى أفغانستان. أبلغ السفير الروسي رسميا قرار حكومة بلاده القاضي باعتراف روسيا الاتحادية بإمارة أفغانستان الإسلامية".

وفي أبريل/نيسان، التقى الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، مع زيري الخارجية والداخلية الأفغانيين، وأبلغهما برفع مستوى البعثة الأفغانية في موسكو إلى سفير.

وفي وقت لاحق، صرح كابولوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" بأن وصول السفير الأفغاني إلى موسكو سينهي مسألة الاعتراف بالسلطات الأفغانية.
وفي الأول من يونيو/حزيران، أفادت وزارة الخارجية الأفغانية أن السفير الروسي لدى كابول، دميتري جيرنوف، التقى بوزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متكي، وسلمه مذكرة بشأن استقبال السفير الأفغاني لدى روسيا.
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