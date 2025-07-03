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هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
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من هي الشخصية النرجسية، ولماذا تحول حب الذات إلى وباء مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي؟
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"عندما ينقلب وجه الحياة"... سكان طهران يحاولون إعادة البسمة للمدينة
"عندما ينقلب وجه الحياة"... سكان طهران يحاولون إعادة البسمة للمدينة
سبوتنيك عربي
بعد 12 يوما من الحرب الطاحنة بين إيران وإسرائيل وتبادل للهجمات الصاروخية، التي أسفرت عن دمار كبير في أحياء العاصمة طهران، يحاول سكان المدينة إعادة ترميم ما... 03.07.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, إيران, أخبار إيران
фото, صور, إيران, أخبار إيران

"عندما ينقلب وجه الحياة"... سكان طهران يحاولون إعادة البسمة للمدينة

07:13 GMT 03.07.2025 (تم التحديث: 08:10 GMT 03.07.2025)
تابعنا عبر
بعد 12 يوما من الحرب الطاحنة بين إيران وإسرائيل وتبادل للهجمات الصاروخية، التي أسفرت عن دمار كبير في أحياء العاصمة طهران، يحاول سكان المدينة إعادة ترميم ما دمرته الحرب، في محاولة لإعاد ة الحياة ورسم البسمة في المدينة.
© Getty Images / Majid Saeedi

شخص يبحث بين ركام شقته عن أغراضه، بعد أن تعرّضت لغارة جوية إسرائيلية في اليوم الأخير من القتال بين إسرائيل وإيران الأسبوع الماضي.

شخص يبحث بين ركام شقته عن أغراضه، بعد أن تعرّضت لغارة جوية إسرائيلية في اليوم الأخير من القتال بين إسرائيل وإيران الأسبوع الماضي. - سبوتنيك عربي
1/8
© Getty Images / Majid Saeedi

شخص يبحث بين ركام شقته عن أغراضه، بعد أن تعرّضت لغارة جوية إسرائيلية في اليوم الأخير من القتال بين إسرائيل وإيران الأسبوع الماضي.

© Getty Images / Majid Saeedi

حطام ودمار في أحد المباني السكنية بعد غارة جوية إسرائيلية في اليوم الأخير من الحرب بين إسرائيل وإيران الأسبوع الماضي.

حطام ودمار في أحد المباني السكنية بعد غارة جوية إسرائيلية في اليوم الأخير من الحرب بين إسرائيل وإيران الأسبوع الماضي. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Majid Saeedi

حطام ودمار في أحد المباني السكنية بعد غارة جوية إسرائيلية في اليوم الأخير من الحرب بين إسرائيل وإيران الأسبوع الماضي.

© Getty Images / Majid Saeedi

سيارة متضررة في كراج أحد المباني السكنية وسط طهران، بعد أن أصيبت بغارة جوية إسرائيلية.

سيارة متضررة في كراج أحد المباني السكنية وسط طهران، بعد أن أصيبت بغارة جوية إسرائيلية. - سبوتنيك عربي
3/8
© Getty Images / Majid Saeedi

سيارة متضررة في كراج أحد المباني السكنية وسط طهران، بعد أن أصيبت بغارة جوية إسرائيلية.

© Getty Images / Majid Saeedi

مجموعة من الشبان يقومون بإصلاح أحد المنازل، الذي تعرض للقصف الإسرائيلي في العاصمة الإيرانية طهران.

مجموعة من الشبان يقومون بإصلاح أحد المنازل، الذي تعرض للقصف الإسرائيلي في العاصمة الإيرانية طهران. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Majid Saeedi

مجموعة من الشبان يقومون بإصلاح أحد المنازل، الذي تعرض للقصف الإسرائيلي في العاصمة الإيرانية طهران.

© Getty Images / Majid Saeedi

مشهد من أحد أحياء مدينة طهران، الذي تعرض للقصف الإسرائيلي، يظهر حجم الدمار الواسع.

مشهد من أحد أحياء مدينة طهران، الذي تعرض للقصف الإسرائيلي، يظهر حجم الدمار الواسع. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Majid Saeedi

مشهد من أحد أحياء مدينة طهران، الذي تعرض للقصف الإسرائيلي، يظهر حجم الدمار الواسع.

© Getty Images / Majid Saeedi

شاب يقوم بإصلاح منزله الذي تعرض للقصف بغارة إسرائيلية وسط العاصمة طهران.

شاب يقوم بإصلاح منزله الذي تعرض للقصف بغارة إسرائيلية وسط العاصمة طهران. - سبوتنيك عربي
6/8
© Getty Images / Majid Saeedi

شاب يقوم بإصلاح منزله الذي تعرض للقصف بغارة إسرائيلية وسط العاصمة طهران.

© Getty Images / Majid Saeedi

مشهد لأحد الشقق المدمرة نتيجة الغارات الإسرائيلية.

مشهد لأحد الشقق المدمرة نتيجة الغارات الإسرائيلية. - سبوتنيك عربي
7/8
© Getty Images / Majid Saeedi

مشهد لأحد الشقق المدمرة نتيجة الغارات الإسرائيلية.

© Getty Images / Majid Saeedi

دمية وألعاب أطفال مبعثرة وسط شقة سكنية تعرضت للقصف الإسرائيلي شمال طهران، إيران.

دمية وألعاب أطفال مبعثرة وسط شقة سكنية تعرضت للقصف الإسرائيلي شمال طهران، إيران. - سبوتنيك عربي
8/8
© Getty Images / Majid Saeedi

دمية وألعاب أطفال مبعثرة وسط شقة سكنية تعرضت للقصف الإسرائيلي شمال طهران، إيران.

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