https://sarabic.ae/20250703/1102297412.html
"عندما ينقلب وجه الحياة"... سكان طهران يحاولون إعادة البسمة للمدينة
"عندما ينقلب وجه الحياة"... سكان طهران يحاولون إعادة البسمة للمدينة
سبوتنيك عربي
بعد 12 يوما من الحرب الطاحنة بين إيران وإسرائيل وتبادل للهجمات الصاروخية، التي أسفرت عن دمار كبير في أحياء العاصمة طهران، يحاول سكان المدينة إعادة ترميم ما... 03.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-03T07:13+0000
2025-07-03T07:13+0000
2025-07-03T08:10+0000
وسائط متعددة
صور
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/03/1102297581_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc0b2edc57576ac61692027b75eb229c.jpg
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/03/1102297581_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b011e49a3b84aeabeeea833cae9d2686.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, صور, إيران, أخبار إيران
фото, صور, إيران, أخبار إيران
"عندما ينقلب وجه الحياة"... سكان طهران يحاولون إعادة البسمة للمدينة 07:13 GMT 03.07.2025 (تم التحديث: 08:10 GMT 03.07.2025)
بعد 12 يوما من الحرب الطاحنة بين إيران وإسرائيل وتبادل للهجمات الصاروخية، التي أسفرت عن دمار كبير في أحياء العاصمة طهران، يحاول سكان المدينة إعادة ترميم ما دمرته الحرب، في محاولة لإعاد ة الحياة ورسم البسمة في المدينة.
© Getty Images / Majid Saeedi
شخص يبحث بين ركام شقته عن أغراضه، بعد أن تعرّضت لغارة جوية إسرائيلية في اليوم الأخير من القتال بين إسرائيل وإيران الأسبوع الماضي.
شخص يبحث بين ركام شقته عن أغراضه، بعد أن تعرّضت لغارة جوية إسرائيلية في اليوم الأخير من القتال بين إسرائيل وإيران الأسبوع الماضي.
© Getty Images / Majid Saeedi
حطام ودمار في أحد المباني السكنية بعد غارة جوية إسرائيلية في اليوم الأخير من الحرب بين إسرائيل وإيران الأسبوع الماضي.
حطام ودمار في أحد المباني السكنية بعد غارة جوية إسرائيلية في اليوم الأخير من الحرب بين إسرائيل وإيران الأسبوع الماضي.
© Getty Images / Majid Saeedi
سيارة متضررة في كراج أحد المباني السكنية وسط طهران، بعد أن أصيبت بغارة جوية إسرائيلية.
سيارة متضررة في كراج أحد المباني السكنية وسط طهران، بعد أن أصيبت بغارة جوية إسرائيلية.
© Getty Images / Majid Saeedi
مجموعة من الشبان يقومون بإصلاح أحد المنازل، الذي تعرض للقصف الإسرائيلي في العاصمة الإيرانية طهران.
مجموعة من الشبان يقومون بإصلاح أحد المنازل، الذي تعرض للقصف الإسرائيلي في العاصمة الإيرانية طهران.
© Getty Images / Majid Saeedi
مشهد من أحد أحياء مدينة طهران، الذي تعرض للقصف الإسرائيلي، يظهر حجم الدمار الواسع.
مشهد من أحد أحياء مدينة طهران، الذي تعرض للقصف الإسرائيلي، يظهر حجم الدمار الواسع.
© Getty Images / Majid Saeedi
شاب يقوم بإصلاح منزله الذي تعرض للقصف بغارة إسرائيلية وسط العاصمة طهران.
شاب يقوم بإصلاح منزله الذي تعرض للقصف بغارة إسرائيلية وسط العاصمة طهران.
© Getty Images / Majid Saeedi
مشهد لأحد الشقق المدمرة نتيجة الغارات الإسرائيلية.
مشهد لأحد الشقق المدمرة نتيجة الغارات الإسرائيلية.
© Getty Images / Majid Saeedi
دمية وألعاب أطفال مبعثرة وسط شقة سكنية تعرضت للقصف الإسرائيلي شمال طهران، إيران.
دمية وألعاب أطفال مبعثرة وسط شقة سكنية تعرضت للقصف الإسرائيلي شمال طهران، إيران.