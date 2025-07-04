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https://sarabic.ae/20250704/ألمانيا-إصابة-20-شخصا-بحادث-انقلاب-حافلة-1102349705.html
ألمانيا... إصابة 20 شخصا بحادث انقلاب حافلة
ألمانيا... إصابة 20 شخصا بحادث انقلاب حافلة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، بإصابة أكثر من 20 شخصا أحدهم في حالة حرجة إثر انقلاب حافلة على أحد الطرق السريعة شمال شرقي ألمانيا. 04.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-04T11:24+0000
2025-07-04T11:24+0000
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ونقلت صحيفة غربية، مساء اليوم الجمعة، عن متحدث باسم الشرطة الألمانية، أن الراكب المصاب بجروح خطيرة حوصر لمدة ساعتين قبل أن يتم تحريره من الحافلة.وأكد المتحدث أن خطورة الإصابات الأخرى لا تزال قيد الفحص، مشيرًا إلى أن الحافلة التابعة لشركة "فليكس باص" للنقل انحرفت في البداية عن الطريق يمينا قبل أن تنقلب، في وقت لا يزال سبب الحادث غير واضح.كانت الحافلة التي تقل 53 راكبا وسائقين اثنين، متجهة من مدينة كوبنهاغن إلى فيينا، حيث وقع الحادث حوالي الساعة 20:40 صباحا (التوقيت المحلي) بالقرب من تقاطع روبيل متجهة إلى برلين.وعلى الفور، توجهت فرق الإسعاف والإطفاء ومروحيات الإنقاذ إلى موقع الحادث، حيث شارك في العملية أيضا أفراد من مراكز شرطة الطرق السريعة القريبة، والتي أمرت بإغلاق الطريق السريع تماما منذ وقوع الحادث، وليس من الواضح متى سيُعاد فتحه.ويشار إلى أن "فليكس باص" هي شركة ألمانية تقدم خدمات سفر منخفضة التكلفة في أوروبا، بالحافلات بشكل رئيسي، وبعضها بالقطار، حيث بدأت في تقديم خدمة الحافلات لمسافات طويلة في الولايات المتحدة في عام 2018.
https://sarabic.ae/20220703/إصابة-عدة-أشخاص-في-إطلاق-نار-بمركز-تسوق-بكوبنهاغن-1064597070.html
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أخبار ألمانيا, الأخبار, فيينا
أخبار ألمانيا, الأخبار, فيينا

ألمانيا... إصابة 20 شخصا بحادث انقلاب حافلة

11:24 GMT 04.07.2025
© AP Photo / Rui Silvaانقلاب حافلة في جزيرة ماديرا البرتغالية
انقلاب حافلة في جزيرة ماديرا البرتغالية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Rui Silva
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أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، بإصابة أكثر من 20 شخصا أحدهم في حالة حرجة إثر انقلاب حافلة على أحد الطرق السريعة شمال شرقي ألمانيا.
ونقلت صحيفة غربية، مساء اليوم الجمعة، عن متحدث باسم الشرطة الألمانية، أن الراكب المصاب بجروح خطيرة حوصر لمدة ساعتين قبل أن يتم تحريره من الحافلة.
وأكد المتحدث أن خطورة الإصابات الأخرى لا تزال قيد الفحص، مشيرًا إلى أن الحافلة التابعة لشركة "فليكس باص" للنقل انحرفت في البداية عن الطريق يمينا قبل أن تنقلب، في وقت لا يزال سبب الحادث غير واضح.
الشرطة الدنماركية خلال تواجدها بعد إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بمركز تسوق بكوبنهاغن، الأحد 3 يوليو/تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
3 قتلى و3 مصابين حالتهم حرجة جراء إطلاق نار بمركز تسوق في مدينة كوبنهاجن
3 يوليو 2022, 21:38 GMT
كانت الحافلة التي تقل 53 راكبا وسائقين اثنين، متجهة من مدينة كوبنهاغن إلى فيينا، حيث وقع الحادث حوالي الساعة 20:40 صباحا (التوقيت المحلي) بالقرب من تقاطع روبيل متجهة إلى برلين.
وعلى الفور، توجهت فرق الإسعاف والإطفاء ومروحيات الإنقاذ إلى موقع الحادث، حيث شارك في العملية أيضا أفراد من مراكز شرطة الطرق السريعة القريبة، والتي أمرت بإغلاق الطريق السريع تماما منذ وقوع الحادث، وليس من الواضح متى سيُعاد فتحه.
ويشار إلى أن "فليكس باص" هي شركة ألمانية تقدم خدمات سفر منخفضة التكلفة في أوروبا، بالحافلات بشكل رئيسي، وبعضها بالقطار، حيث بدأت في تقديم خدمة الحافلات لمسافات طويلة في الولايات المتحدة في عام 2018.
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