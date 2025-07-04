https://sarabic.ae/20250704/اختراع-أنحف-سيارة-قابلة-للقيادة-في-العالم-فيديو-1102362988.html
اختراع "أنحف" سيارة قابلة للقيادة في العالم... فيديو
اختراع "أنحف" سيارة قابلة للقيادة في العالم... فيديو
سبوتنيك عربي
نجح ميكانيكي ويوتيوبر إيطالي في تحويل سيارة إلى ما وصفه البعض بـ"أنحف سيارة قابلة للقيادة في العالم"، بعرض لا يتجاوز 50 سنتيمتر، ومصباح أمامي واحد، وهيكل... 04.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-04T16:08+0000
2025-07-04T16:08+0000
2025-07-04T16:08+0000
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وأنجز أندريا مارازي مشروع تحويل سيارة "فيات باندا" طراز عام 1993 إلى "أنحف سيارة في العالم" خلال 12 شهرا، وذلك باستخدام 99% من القطع الأصلية، وجعل السيارة بطول 340 سنتيمتر، وارتفاع 145 سنتيمتر، ووزن 264 كيلو غرام، بينما تبلغ سرعتها القصوى 15 كم/ ساعة، بمدى يصل إلى 25 كيلو متر.ويستعد مارازي لتسجيل سيارته، التي أثارت ضجة واسعة عبر الإنترنت، في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
اختراع "أنحف" سيارة قابلة للقيادة في العالم... فيديو
نجح ميكانيكي ويوتيوبر إيطالي في تحويل سيارة إلى ما وصفه البعض بـ"أنحف سيارة قابلة للقيادة في العالم"، بعرض لا يتجاوز 50 سنتيمتر، ومصباح أمامي واحد، وهيكل كهربائي بالكامل.
وأنجز أندريا مارازي مشروع تحويل سيارة "فيات باندا" طراز عام 1993 إلى "أنحف سيارة في العالم" خلال 12 شهرا، وذلك باستخدام 99% من القطع الأصلية، وجعل السيارة بطول 340 سنتيمتر، وارتفاع 145 سنتيمتر، ووزن 264 كيلو غرام، بينما تبلغ سرعتها القصوى 15 كم/ ساعة، بمدى يصل إلى 25 كيلو متر.
ويستعد مارازي لتسجيل سيارته، التي أثارت ضجة واسعة عبر الإنترنت، في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.