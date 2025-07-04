https://sarabic.ae/20250704/تحذير-علمي-تلوث-صامت-قد-يؤثر-على-فرص-الإنجاب-لدى-الجنسين-1102364651.html
تحذير علمي: تلوث صامت قد يؤثر على فرص الإنجاب لدى الجنسين
تحذير علمي: تلوث صامت قد يؤثر على فرص الإنجاب لدى الجنسين
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة عرضت في مؤتمر أوروبي، عن وجود جسيمات بلاستيكية دقيقة في سوائل الجهاز التناسلي لدى البشر، ما يثير مخاوف جديدة بشأن تأثيرها على الخصوبة. 04.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-04T17:35+0000
2025-07-04T17:35+0000
2025-07-04T17:35+0000
مجتمع
علوم
الصحة
منوعات
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وعثر الباحثون في دراستهم التي نشرت في مجلة "Human Reproduction" على هذه الجزيئات في السائل المنوي لـ55% من الرجال، وفي السائل الجريبي المحيط بالبويضات لدى 69% من النساء.وتشمل الجزيئات ركاما من أنواع بلاستيكية صناعية شائعة مثل "PET" و"PTFE"، المستخدمة في زجاجات المياه وأدوات المطبخ، وفقا لموقع "News Medical".وسبق أن تم رصد الجسيمات البلاستيكية الدقيقة، وهي أجزاء لا يتجاوز حجمها 5 ملليمتر، في الدم والدماغ وحليب الأم، ويُعتقد أنها قد تسبب التهابات واضطرابات هرمونية وتلفا في الحمض النووي.ورغم أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترى أن المستويات الحالية ليست خطرة، إلا أن دراسات متعددة حذرت من آثار صحية محتملة، منها أمراض القلب والخلل الإنجابي.وينصح معدو الدراسة بالحد من استخدام البلاستيك في التغليف والطهي، وتفادي الحاويات البلاستيكية وزجاجات المياه ذات الاستخدام الواحد، لتقليل التعرّض قدر الإمكان.
https://sarabic.ae/20241221/دراسة-الساعات-الذكية-قد-تؤثر-على-الخصوبة-وتصيب-بالسرطان-1096041275.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, الصحة, منوعات
تحذير علمي: تلوث صامت قد يؤثر على فرص الإنجاب لدى الجنسين
كشفت دراسة حديثة عرضت في مؤتمر أوروبي، عن وجود جسيمات بلاستيكية دقيقة في سوائل الجهاز التناسلي لدى البشر، ما يثير مخاوف جديدة بشأن تأثيرها على الخصوبة.
وعثر الباحثون في دراستهم التي نشرت في مجلة "Human Reproduction" على هذه الجزيئات في السائل المنوي لـ55% من الرجال، وفي السائل الجريبي المحيط بالبويضات لدى 69% من النساء.
وتشمل الجزيئات ركاما من أنواع بلاستيكية صناعية شائعة مثل "PET" و"PTFE"، المستخدمة في زجاجات المياه وأدوات المطبخ، وفقا لموقع
"News Medical".
21 ديسمبر 2024, 14:34 GMT
وسبق أن تم رصد الجسيمات البلاستيكية الدقيقة، وهي أجزاء لا يتجاوز حجمها 5 ملليمتر، في الدم والدماغ وحليب الأم، ويُعتقد أنها قد تسبب التهابات واضطرابات هرمونية وتلفا في الحمض النووي.
ورغم أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترى أن المستويات الحالية ليست خطرة، إلا أن دراسات متعددة حذرت من آثار صحية محتملة، منها أمراض القلب والخلل الإنجابي.
وينصح معدو الدراسة بالحد من استخدام البلاستيك في التغليف والطهي، وتفادي الحاويات البلاستيكية وزجاجات المياه ذات الاستخدام الواحد، لتقليل التعرّض قدر الإمكان.