تحذير علمي: تلوث صامت قد يؤثر على فرص الإنجاب لدى الجنسين

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خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
11:03 GMT
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الكافيين بين المتعة والخطورة
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صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
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ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
16:03 GMT
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حصاد الأسبوع
زيلينسكي تحت الضغط الأوروبي، هل يغير موقفه؟ يوضح خبير
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مقترح ويتكوف المعدل.. هل يقود لوقف إطلاق النار الدائم في غزة؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
18:31 GMT
29 د
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صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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13 د
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لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
09:03 GMT
29 د
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السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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11 د
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:03 GMT
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سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
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مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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مقترح ويتكوف المعدل.. هل يقود لوقف إطلاق النار الدائم في غزة؟
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عالم سبوتنيك
الأمم المتحدة تصف مؤسسة غزة الإنسانية بـ"فخ موت" ، إدانات عربية ودولية لدعوة وزير إسرائيلي للحكومة بضم الضفة الغربية
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مساحة حرة
تحذير من كارثة إنسانية في دارفور السودانية
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صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
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https://sarabic.ae/20250704/تحذير-علمي-تلوث-صامت-قد-يؤثر-على-فرص-الإنجاب-لدى-الجنسين-1102364651.html
تحذير علمي: تلوث صامت قد يؤثر على فرص الإنجاب لدى الجنسين
تحذير علمي: تلوث صامت قد يؤثر على فرص الإنجاب لدى الجنسين
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة عرضت في مؤتمر أوروبي، عن وجود جسيمات بلاستيكية دقيقة في سوائل الجهاز التناسلي لدى البشر، ما يثير مخاوف جديدة بشأن تأثيرها على الخصوبة. 04.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-04T17:35+0000
2025-07-04T17:35+0000
مجتمع
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وعثر الباحثون في دراستهم التي نشرت في مجلة "Human Reproduction" على هذه الجزيئات في السائل المنوي لـ55% من الرجال، وفي السائل الجريبي المحيط بالبويضات لدى 69% من النساء.وتشمل الجزيئات ركاما من أنواع بلاستيكية صناعية شائعة مثل "PET" و"PTFE"، المستخدمة في زجاجات المياه وأدوات المطبخ، وفقا لموقع "News Medical".وسبق أن تم رصد الجسيمات البلاستيكية الدقيقة، وهي أجزاء لا يتجاوز حجمها 5 ملليمتر، في الدم والدماغ وحليب الأم، ويُعتقد أنها قد تسبب التهابات واضطرابات هرمونية وتلفا في الحمض النووي.ورغم أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترى أن المستويات الحالية ليست خطرة، إلا أن دراسات متعددة حذرت من آثار صحية محتملة، منها أمراض القلب والخلل الإنجابي.وينصح معدو الدراسة بالحد من استخدام البلاستيك في التغليف والطهي، وتفادي الحاويات البلاستيكية وزجاجات المياه ذات الاستخدام الواحد، لتقليل التعرّض قدر الإمكان.
https://sarabic.ae/20241221/دراسة-الساعات-الذكية-قد-تؤثر-على-الخصوبة-وتصيب-بالسرطان-1096041275.html
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علوم, الصحة, منوعات
علوم, الصحة, منوعات

تحذير علمي: تلوث صامت قد يؤثر على فرص الإنجاب لدى الجنسين

17:35 GMT 04.07.2025
© Photo / Unsplash/ FlyD قطع بلاستيكية
قطع بلاستيكية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2025
قطع بلاستيكية
© Photo / Unsplash/ FlyD
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة عرضت في مؤتمر أوروبي، عن وجود جسيمات بلاستيكية دقيقة في سوائل الجهاز التناسلي لدى البشر، ما يثير مخاوف جديدة بشأن تأثيرها على الخصوبة.
وعثر الباحثون في دراستهم التي نشرت في مجلة "Human Reproduction" على هذه الجزيئات في السائل المنوي لـ55% من الرجال، وفي السائل الجريبي المحيط بالبويضات لدى 69% من النساء.
وتشمل الجزيئات ركاما من أنواع بلاستيكية صناعية شائعة مثل "PET" و"PTFE"، المستخدمة في زجاجات المياه وأدوات المطبخ، وفقا لموقع "News Medical".
ساعة ذكية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
مجتمع
دراسة: الساعات الذكية قد تؤثر على الخصوبة وتصيب بالسرطان
21 ديسمبر 2024, 14:34 GMT
وسبق أن تم رصد الجسيمات البلاستيكية الدقيقة، وهي أجزاء لا يتجاوز حجمها 5 ملليمتر، في الدم والدماغ وحليب الأم، ويُعتقد أنها قد تسبب التهابات واضطرابات هرمونية وتلفا في الحمض النووي.
ورغم أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترى أن المستويات الحالية ليست خطرة، إلا أن دراسات متعددة حذرت من آثار صحية محتملة، منها أمراض القلب والخلل الإنجابي.
وينصح معدو الدراسة بالحد من استخدام البلاستيك في التغليف والطهي، وتفادي الحاويات البلاستيكية وزجاجات المياه ذات الاستخدام الواحد، لتقليل التعرّض قدر الإمكان.
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