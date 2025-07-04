https://sarabic.ae/20250704/ترامب-يوقع-رسميا-على-مشروع-قانون-خفض-الضرائب-والإنفاق-الحكومي-1102368649.html
ترامب يوقع رسميا على مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الحكومي
ترامب يوقع رسميا على مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الحكومي
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، توقيعه رسميًا على مشروع قانون خفض الضرائب وتقليص الإنفاق الحكومي، ليصبح قانونًا نافذًا في البلاد. 04.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-04T23:40+0000
2025-07-04T23:40+0000
2025-07-05T04:29+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
الحكومة الأمريكية
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وقال ترامب، في تصريح أدلى به من البيت الأبيض: "هذا القانون هو الأكثر شعبية في تاريخ الولايات المتحدة، سواء بين العسكريين أو المدنيين... إنه القانون الأكثر شعبية على الإطلاق".وكان مجلس النواب الأمريكي، قد مرّر مشروع القانون يوم أمس الخميس، بأغلبية ضئيلة بلغت 218 صوتًا مقابل 214، وذلك بعد أن أقرّه مجلس الشيوخ بالإجماع يوم الثلاثاء الماضي، قبل إحالته إلى البيت الأبيض لتوقيعه من قبل الرئيس.واستغل ترامب نفوذه السياسي من خلال جلسات ضغط مكثفة داخل البيت الأبيض، إلى جانب لقاءات غير رسمية في ملاعب الغولف، لإقناع الجمهوريين المترددين. وتركزت المعارضة داخل صفوف المحافظين المتشددين، الذين أبدوا مخاوفهم من زيادة العجز، وكذلك بين الجمهوريين المعتدلين في الولايات المتأرجحة، الذين عبّروا عن قلقهم من التخفيضات العميقة في برنامج "ميديكيد" الصحي.
https://sarabic.ae/20250312/النواب-الأمريكي-يمرر-مشروع-قانون-الإنفاق-لتجنب-الإغلاق-الحكومي-1098590582.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الحكومة الأمريكية
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الحكومة الأمريكية
ترامب يوقع رسميا على مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الحكومي
23:40 GMT 04.07.2025 (تم التحديث: 04:29 GMT 05.07.2025)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، توقيعه رسميًا على مشروع قانون خفض الضرائب وتقليص الإنفاق الحكومي، ليصبح قانونًا نافذًا في البلاد.
وقال ترامب، في تصريح أدلى به من البيت الأبيض: "هذا القانون هو الأكثر شعبية في تاريخ الولايات المتحدة، سواء بين العسكريين أو المدنيين... إنه القانون الأكثر شعبية على الإطلاق".
وكان مجلس النواب الأمريكي، قد مرّر مشروع القانون يوم أمس الخميس، بأغلبية ضئيلة بلغت 218 صوتًا مقابل 214، وذلك بعد أن أقرّه مجلس الشيوخ بالإجماع يوم الثلاثاء الماضي، قبل إحالته إلى البيت الأبيض لتوقيعه من قبل الرئيس.
ويتضمن القانون تخفيضًا واسعًا للضرائب، وتقليصًا للإنفاق على برامج شبكات الأمان الاجتماعي، كما يلغي جزءًا كبيرًا من السياسات البيئية التي أطلقها الرئيس السابق جو بايدن، لدفع الاقتصاد نحو الطاقة النظيفة. في المقابل، يوفّر المشروع تمويلًا إضافيًا لحملة ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
واستغل ترامب نفوذه السياسي من خلال جلسات ضغط مكثفة داخل البيت الأبيض، إلى جانب لقاءات غير رسمية في ملاعب الغولف، لإقناع الجمهوريين المترددين. وتركزت المعارضة داخل صفوف المحافظين المتشددين، الذين أبدوا مخاوفهم من زيادة العجز، وكذلك بين الجمهوريين المعتدلين في الولايات المتأرجحة، الذين عبّروا عن قلقهم من التخفيضات العميقة في برنامج "ميديكيد" الصحي.