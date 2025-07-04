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https://sarabic.ae/20250704/سلوفاكيا-تجدد-رفضها-الحزمة-الـ18-من-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-ضد-روسيا-1102367589.html
سلوفاكيا تجدد رفضها للحزمة الـ18 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا
سلوفاكيا تجدد رفضها للحزمة الـ18 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا
سبوتنيك عربي
جددت سلوفاكيا، أمس الجمعة، اعتراضها على الحزمة 18 من العقوبات، التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها ضد روسيا، وذلك خلال اجتماع لسفراء دول الاتحاد في بروكسل، بحسب... 04.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-04T21:43+0000
2025-07-05T04:13+0000
سلوفاكيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء السلوفاكية، عن وزارة خارجية بلادها، قولها إن "سلوفاكيا جددت، على مستوى السفراء، اعتراضها على تبني الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا"، مضيفة أن براتيسلافا، "مستعدة لمواصلة التواصل البنّاء مع المفوضية الأوروبية، لكن المفاوضات الجارية لم تفضِ بعد إلى إزالة تحفظاتها بشأن مبادرة "ري باور إي يو" الخاصة بالطاقة".ويهدف برنامج "ري باور إي يو"، الذي أُطلق في ربيع عام 2022، إلى تقليص اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب بحلول عامي 2027-2028. ومنذ ذلك الحين، تغيّرت بنية استيراد الغاز الروسي في أوروبا، حيث ارتفعت حصة الغاز الطبيعي المسال إلى 40%، في حين تراجعت حصة الغاز المنقول عبر الأنابيب إلى 60%.وفي مايو/ أيار الماضي، كشفت المفوضية الأوروبية عن خارطة طريق جديدة تهدف إلى إنهاء استيراد موارد الطاقة الروسية بالكامل بحلول نهاية عام 2027.من جهتها، تؤكد موسكو أن الغرب ارتكب "خطأ استراتيجيًا فادحًا" بالتخلي عن استيراد النفط والغاز الروسيين، وأن ذلك سيؤدي إلى دخول الدول الأوروبية في تبعية جديدة وأكثر كلفة، خصوصًا أن بعض تلك الدول تواصل شراء الطاقة الروسية بشكل غير مباشر وعبر وسطاء بأسعار أعلى.
https://sarabic.ae/20250701/رئيس-الوزراء-سلوفاكيا-ستطلب-تأجيل-العقوبات-على-روسيا-حتى-تتلقى-ضمانات-بشأن-الغاز-1102236938.html
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سلوفاكيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, أخبار روسيا اليوم
سلوفاكيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, أخبار روسيا اليوم

سلوفاكيا تجدد رفضها للحزمة الـ18 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا

21:43 GMT 04.07.2025 (تم التحديث: 04:13 GMT 05.07.2025)
© Sputnikثمن "حرية" الاتحاد الأوروبي كلف مواطنيه ثمنا باهظا
ثمن حرية الاتحاد الأوروبي كلف مواطنيه ثمنا باهظا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2025
© Sputnik
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جددت سلوفاكيا، أمس الجمعة، اعتراضها على الحزمة 18 من العقوبات، التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها ضد روسيا، وذلك خلال اجتماع لسفراء دول الاتحاد في بروكسل، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام سلوفاكية.
ونقلت وكالة الأنباء السلوفاكية، عن وزارة خارجية بلادها، قولها إن "سلوفاكيا جددت، على مستوى السفراء، اعتراضها على تبني الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا"، مضيفة أن براتيسلافا، "مستعدة لمواصلة التواصل البنّاء مع المفوضية الأوروبية، لكن المفاوضات الجارية لم تفضِ بعد إلى إزالة تحفظاتها بشأن مبادرة "ري باور إي يو" الخاصة بالطاقة".
الرئيس فلاديمير بوتين خلال محادثات مع رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2025
سلوفاكيا تضع شرطا على الاتحاد الأوروبي للموافقة على حزمة عقوبات ضد روسيا
1 يوليو, 04:21 GMT
وكان رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، قد صرح في مطلع يونيو/ حزيران الماضي، بأن بلاده لن تدعم أي حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، ما لم تقدم المفوضية الأوروبية حلًا عمليًا لأزمة إمدادات الطاقة، مؤكدًا في الوقت ذاته تمسكه باستمرار واردات الطاقة من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، محذرًا من أن "وقفها سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة ويقوّض القدرة التنافسية الأوروبية".
ويهدف برنامج "ري باور إي يو"، الذي أُطلق في ربيع عام 2022، إلى تقليص اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب بحلول عامي 2027-2028. ومنذ ذلك الحين، تغيّرت بنية استيراد الغاز الروسي في أوروبا، حيث ارتفعت حصة الغاز الطبيعي المسال إلى 40%، في حين تراجعت حصة الغاز المنقول عبر الأنابيب إلى 60%.
وفي مايو/ أيار الماضي، كشفت المفوضية الأوروبية عن خارطة طريق جديدة تهدف إلى إنهاء استيراد موارد الطاقة الروسية بالكامل بحلول نهاية عام 2027.
من جهتها، تؤكد موسكو أن الغرب ارتكب "خطأ استراتيجيًا فادحًا" بالتخلي عن استيراد النفط والغاز الروسيين، وأن ذلك سيؤدي إلى دخول الدول الأوروبية في تبعية جديدة وأكثر كلفة، خصوصًا أن بعض تلك الدول تواصل شراء الطاقة الروسية بشكل غير مباشر وعبر وسطاء بأسعار أعلى.
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