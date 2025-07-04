https://sarabic.ae/20250704/سلوفاكيا-تجدد-رفضها-الحزمة-الـ18-من-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-ضد-روسيا-1102367589.html

سلوفاكيا تجدد رفضها للحزمة الـ18 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا

سلوفاكيا تجدد رفضها للحزمة الـ18 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا

سبوتنيك عربي

جددت سلوفاكيا، أمس الجمعة، اعتراضها على الحزمة 18 من العقوبات، التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها ضد روسيا، وذلك خلال اجتماع لسفراء دول الاتحاد في بروكسل، بحسب... 04.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-04T21:43+0000

2025-07-04T21:43+0000

2025-07-05T04:13+0000

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ونقلت وكالة الأنباء السلوفاكية، عن وزارة خارجية بلادها، قولها إن "سلوفاكيا جددت، على مستوى السفراء، اعتراضها على تبني الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا"، مضيفة أن براتيسلافا، "مستعدة لمواصلة التواصل البنّاء مع المفوضية الأوروبية، لكن المفاوضات الجارية لم تفضِ بعد إلى إزالة تحفظاتها بشأن مبادرة "ري باور إي يو" الخاصة بالطاقة".ويهدف برنامج "ري باور إي يو"، الذي أُطلق في ربيع عام 2022، إلى تقليص اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب بحلول عامي 2027-2028. ومنذ ذلك الحين، تغيّرت بنية استيراد الغاز الروسي في أوروبا، حيث ارتفعت حصة الغاز الطبيعي المسال إلى 40%، في حين تراجعت حصة الغاز المنقول عبر الأنابيب إلى 60%.وفي مايو/ أيار الماضي، كشفت المفوضية الأوروبية عن خارطة طريق جديدة تهدف إلى إنهاء استيراد موارد الطاقة الروسية بالكامل بحلول نهاية عام 2027.من جهتها، تؤكد موسكو أن الغرب ارتكب "خطأ استراتيجيًا فادحًا" بالتخلي عن استيراد النفط والغاز الروسيين، وأن ذلك سيؤدي إلى دخول الدول الأوروبية في تبعية جديدة وأكثر كلفة، خصوصًا أن بعض تلك الدول تواصل شراء الطاقة الروسية بشكل غير مباشر وعبر وسطاء بأسعار أعلى.

https://sarabic.ae/20250701/رئيس-الوزراء-سلوفاكيا-ستطلب-تأجيل-العقوبات-على-روسيا-حتى-تتلقى-ضمانات-بشأن-الغاز-1102236938.html

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