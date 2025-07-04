https://sarabic.ae/20250704/قيادي-في-تحالف-تأسيس-لـسبوتنيك-نسعى-إلى-سودان-جديد-عنوانه-المواطنة-1102329142.html

قيادي في تحالف "تأسيس" لـ"سبوتنيك": نسعى إلى سودان جديد عنوانه "المواطنة"

قيادي في تحالف "تأسيس" لـ"سبوتنيك": نسعى إلى سودان جديد عنوانه "المواطنة"

سبوتنيك عربي

لا تزال الأزمة السودانية تبحث عن حل مستدام لوقف الحرب التي دخلت عامها الثالث، حيث لم تلق كل المبادرات والدعوات الداخلية والخارجية قبولا لدى طرفي الصراع، الذي... 04.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-04T11:00+0000

2025-07-04T11:00+0000

2025-07-04T11:00+0000

حوارات

أخبار العالم الآن

العالم العربي

أخبار السودان اليوم

قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/03/1102327807_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c94dccd030f99fbd3dd219d4e7ae0090.jpg

وحول التطورات في الأزمة وإعلان تحالف "تأسيس" الذي يضم عددا كبيرا من القوى السياسية والحركات المسلحة وعلى رأسها "الدعم السريع" وحركة عبد العزيز الحلو، أجرت وكالة "سبوتنيك" المقابلة التالية مع خالد محي الدين، عضو مؤسس في التحالف السوداني، الذي يرأسه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).إلى نص المقابلة..ما هو تحالف "تأسيس" وهل هو بديل للحكومة التي تحدثتم عنها قبل شهور وما تأثيره على الوضع الراهن في السودان؟يبدو أن الصورة غير واضحة فيما يتعلق بالتحالف، والبعض أصبح يربط بين الحكومة والتحالف، وهل التحالف بديل عن الحكومة وهل هو خيار أخير مطروح على الساحة.ما نحتاج إليه هو معرفة ماهية هذا التحالف والهدف منه، فهذا التحالف هو عمل سياسي كبير ينشد أهداف وغايات محددة وليس بديلا للحكومة كما أنه ليس تحالفا حكوميا، لذا فإن التحالف عمل جبهوي لقوى سودانية كبيرة تتنادى هنا وهناك من أحزاب وقوى مسلحة وغير مسلحة وناشطين ووطنيين ومستقلين، في سبيل تكوين جبهة مدنية سياسية لعمل التحالف الكبير، الذي يهدف إلى تحقيق أهداف وغايات من أجل بناء سودان جديد للخروج من الأزمة الوطنية المستفحلة.هل التحالف تم الإعداد له مسبقا أم أنه ولد يوم الإعلان عنه في بداية الشهر الجاري؟ما تم الإعلان عنه في الأول من يوليو/ تموز الجاري هو الإعلان عن تشكيل هيكل القيادة لهذه الجبهة والتي ستقوم بتحديد أهداف السودان الجديد وهى امتداد لنفس الإرث السياسي السوداني الذي شكل الحقب السياسية السابقة، وهى نفس الصيغة التي تشكلت في العام 1985 والمعروفة بالتجمع الوطني.ولكي نبني اليوم سودان جديد فنحن نحتاج إلى جبهة يجتمع فيها أطياف الشعب السوداني، وأول شروط هذا الاجتماع هو الإيمان والاقتناع التام لدى أعضاء التحالف بوجود أزمة وطنية، مع ضرورة بناء وطن جديد على أسس جديدة تحكمه مبادئ وميثاق تم الإعلان عنه كمرحلة أولى فيما عرف بجبهة (تأسيس).هذا الميثاق مفتوح لجميع القوى والأفراد الذين يؤمنون بالتغيير وضرورة الخروج من الأزمة الوطنية التي كرستها القوى التقليدية والتي أطلقنا عليها قوى 56 وهى التي احتكرت السلطة والثروة بيد حفنة قليلة من الناس، والنهاية أن فكرة "تأسيس" هى لبناء وطن على أسس جديدة.ما الجديد الذي أتى به تحالف "تأسيس" خاصة أن هناك العديد من التحالفات الكبرى التي تم الإعلان عنها طوال الفترة الماضية وغالبيتهم من الموالين لنفس توجه تحالفكم؟أولا السودان هو وطن كبير ومتنوع وهذه طبيعته، وأي محاولة لإقصاء الآخرين ومنعهم من التجمع فهي فكرة خاطئة متوارثة من السودان القديم، ولذا أعتقد أن العمل السياسي في السودان يحتاج إلى مبادئ أساسية لكي ينهض بها.هذا الوطن يسع الجميع من كل النواحي وحتى على مستوى الفكر والحقوق الأساسية المتمثلة في حق التنظيم والتفكير وغيرها.ولأن التعدد هو من طبيعة الأشياء، فنحن لا نعترض على الآخرين ولا نرفض وجود جماعات متعددة لأنها ظاهرة صحية أن تتعدد الجبهات والرؤى والمنابر وغيرها، وما يميز التحالف هو أنه يأخذ من اسمه "تأسيس"، ويعني تأسيس وطن جديد، ونحن لسنا أول من نادى بتلك الفكرة، لأن هناك تراكمات سابقة هي التي أفرزت الواقع الذي نراه اليوم من الصراعات، التي نتجت عن عمليات الإقصاء والتهميش في السابق، وما يميز تحالف تأسيس أنه يدعو إلى سودان جديد بأسس جديدة وهو مفتوح للجميع وينبذ فكرة المحاصصات والإقصاء.تتحدث عن التنوع ونبذ المحاصصات والديمقراطية والحقوق.. قد يرى البعض أن هذا يقال في ظل وجود دولة ليس بها نزاعات.. فكيف يحدث ذلك في السودان في ظل تلك الأزمة؟كل من يطرح وجهة نظر بهذا المستوى ينبغي أن يفهم ماذا نعني بالتنوع والتعدد، كما قلنا السودان به تنوع كبير في كل شيء، لذا فتنوع الجبهات والرؤى الذي يتبناه تأسيس هو في إطار الثوابت والدعوة لوطن موحد وليس إلى تقسيم البلاد.ومن أهم ثوابت التنادي الوطني لـ"تأسيس" أنه ينادي ويتمسك بثوابت متمثلة في وحدة السودان أرضا وشعبا، وبالتالي هذا التنوع بهذا المعنى يعطي الجميع الحق في أن يتجمعوا وأن يفكروا و يتحالفوا في إطار الوحدة.والتشظي الحالي بالسودان والذي بدأ منذ أكثر من 6 سنوات هو الأزمة الحالية التي نتحدث عنها، وهو ما يدفعنا للتمسك بضرورة تأسيس وطن يتيح الحريات والحقوق للجميع بلا استثناء وأن تبنى الدولة السودانية القادمة على أسس المواطنة التي لا تميز عرق عن آخر.على رأس هيئة تحالف "تأسيس" قائدان عسكريان هما حميدتي والحلو.. برأيك هل تقبل التحالفات الأخرى أن تنضم إليكم وتصبح في المرتبة الثالثة أو الرابعة؟ليست مصادفة أن التنادي أو التجمع الذي حدث في جبهة تأسيس، من حيث المبدأ هو تنادي وطني سوداني متنوع سواء كان إثني أو عرقي أو ثقافي أو غير ذلك، وهذا مشروع لكل السودانيين سواء كانوا عسكريين أو مدنيين سواء كانوا أفراد أو حتى جماعات أو أحزاب أو كتل، وهذا التنادي به أكثر من 24 تنظيم وقوى سياسية انضمت بالفعل لهذا التحالف، وسوف يظل الباب مفتوح لكل السودانيين في سبيل الوصول لأكبر تجمع سوداني يؤمن بفكرة العدالة والدولة الموحدة في السودان.كيف يكون هذا التحالف مدنيا واسعا والرئيس ونائبه عسكريان "حميدتي والحلو"؟قائد الدعم السريع الفريق حميدتي تقلد مقعد رئيس تلك الجبهة ليس من قبيل المصادفة، لكن جاء هذا حسب الترشيح وحسب التداول بعد أن تشكل التحالف على أرض الواقع وفي حوار طويل، فلم يأت حميدتي لهذا التحالف لأنه حميدتي أو لأنه عسكري، بل جاء حميدتي والحلو وفق ترشيحات ومداولات خرجت بتلك القيادة المكونة من 31 شخص على رأسهم حميدتي يليه الحلو نائبا لرئيس التحالف، وللعلم حميدتي والحلو ليسوا عسكريين تقليديين بل هم في الأصل مدنيين لكن طبيعة النضال الوطني هى التي فرضت عليهم هذا الأمر.هل يتم التعويل على تحالف "تأسيس" في تلك المرحلة أم بعد انتهاء الحرب.. وهل يتحول التحالف إلى منبر سياسي فقط كما حدث مع الكثير من التحالفات؟التحالف هو رؤية وعمل جماعي التف حول جزء كبير من السودانيين ولا نقول أننا سوف نجمع كل السودانيين، لكن التحالف رؤية تجمع الكثير من القوى السياسية والعسكرية والمدنية. هدفها الأول وقف الحرب والحفاظ على وحدة السودان، لذلك نرى أن الصراع في السودان هو صراع بين مشروعين وليس بين الدعم السريع والجيش، الأمر يتعلق بسودان جديد ودولة مواطنة وحقوق متساوية وعدالة وبين السودان القديم ودولة المحاصصات والتمييز بين أبناء الوطن الواحد.ما هي الطريقة التي يرى تحالف "تأسيس" أنها أداة لوقف الحرب في السودان؟رؤية التحالف لوقف الحرب أن الأبواب مفتوحة لكل الاحتمالات، فإذا كانت هناك مبادرات ودعوات وتحركات لوقف الحرب، فإن تحالف تأسيس لن يتأخر في الاستجابة، ومن أهم مكونات هذا التحالف هى قوات الدعم السريع، التي قدمت 6 مبادرات لوقف الحرب وإحلال السلام منذ اندلاع الحرب حتى الآن.وكانت قوات الدعم السريع تتجاوب مع تلك الدعوات، واليوم سيكون لتحالف "تأسيس" نفس الرؤية لوقف الحرب، ونحن في التحالف نطلب السلام المبني على أسس بدون مماطلة أو تسويف، وننشد السلام وفي نفس الوقت لا نترك سلاحنا، لكن طبيعة الصراع في السودان بكل أسف مع الطرف الثاني المتمثل في الجيش والحركة الإسلامية أنه لا يستجيب لأي عمل لإنهاء الأزمة والعالم الخارجي لن يحسم الصراع.أجرى الحوار/ أحمد عبد الوهاب

https://sarabic.ae/20250703/الولايات-المتحدة-تعلن-عن-استضافتها-مؤتمرا-رباعيا-بشأن-أزمة-السودان-1102301822.html

https://sarabic.ae/20250702/تحالف-السودان-التأسيسي-يعلن-تشكيل-هيئة-قيادية-برئاسة-حميدتي-1102267805.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حوارات, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني