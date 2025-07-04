https://sarabic.ae/20250704/لأول-مرة-في-تاريخها-مصر-تتولى-رئاسة-منظمة-الفاو-1102360214.html
لأول مرة في تاريخها... مصر تتولى رئاسة منظمة "الفاو"
لأول مرة في تاريخها... مصر تتولى رئاسة منظمة "الفاو"
سبوتنيك عربي
فازت مصر برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) لتقود المنظمة لمدة 4 سنوات مقبلة وهي المنصب الذي تحصل عليه مصر لأول مرة... 04.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-04T14:15+0000
2025-07-04T14:15+0000
2025-07-04T14:15+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/04/1102360058_0:0:2720:1529_1920x0_80_0_0_8aec0ea07c960ea223eac60d93961d1e.jpg
وقدمت السفارة المصرية في روما ترشيح المستشار مينا رزق، نائب المندوب الدائم لدى "الفاو" ليتولى هذا المنصب الرفيع، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الجمعة.وتم الإعلان عن فوز رزق بعد منافسة شديدة مع 5 مرشحين من أفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكيتين، ليصبح مندوب مصر مينا رزق، 38 عاما، هو أول مصري وأصغر شخصية تشغل هذا المنصب في تاريخ المنظمة.وقال السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، إن هذا الفوز يعكس رؤية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إعداد الكوادر الشابة وتمكينهم في المحافل الدولية، مؤكدا أن السفارة عملت خلال الأشهر الماضية على دعم الملف المصري بما يليق بمكانة الدولة المصرية.وأشار راضي إلى أن مصر تواصل تعزيز حضورها داخل "الفاو"، من خلال رئاستها الحالية للجنة المالية، وفوز الجهاز المركزي للمحاسبات بمهام المراجعة القانونية والمالية، وحصول بنك الطعام المصري على جائزة تقديرية من المنظمة، إلى جانب استعدادات لاستضافة المؤتمر الإقليمي السنوي للمنظمة في العاصمة الإدارية الجديدة هذا العام.
https://sarabic.ae/20220624/فاو-454-من-المصريين-لا-يستطيعون-تحمل-تكلفة-نظام-غذائي-كاف-1064161494.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/04/1102360058_0:0:2720:2039_1920x0_80_0_0_2fb81919c84296d89bd38cde6c73eeee.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, منظمة الأمم المتحدة
أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, منظمة الأمم المتحدة
لأول مرة في تاريخها... مصر تتولى رئاسة منظمة "الفاو"
فازت مصر برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) لتقود المنظمة لمدة 4 سنوات مقبلة وهي المنصب الذي تحصل عليه مصر لأول مرة في تاريخها داخل المنظمة التي تأسست عام 1945.
وقدمت السفارة المصرية في روما ترشيح المستشار مينا رزق، نائب المندوب الدائم لدى "الفاو" ليتولى هذا المنصب الرفيع، حسبما ذكرت صحيفة
"اليوم السابع" المصرية، اليوم الجمعة.
وتم الإعلان عن فوز رزق بعد منافسة شديدة مع 5 مرشحين من أفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكيتين، ليصبح مندوب مصر مينا رزق، 38 عاما، هو أول مصري وأصغر شخصية تشغل هذا المنصب في تاريخ المنظمة.
وقال السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، إن هذا الفوز يعكس رؤية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
في إعداد الكوادر الشابة وتمكينهم في المحافل الدولية، مؤكدا أن السفارة عملت خلال الأشهر الماضية على دعم الملف المصري بما يليق بمكانة الدولة المصرية.
وأشار راضي إلى أن مصر
تواصل تعزيز حضورها داخل "الفاو"، من خلال رئاستها الحالية للجنة المالية، وفوز الجهاز المركزي للمحاسبات بمهام المراجعة القانونية والمالية، وحصول بنك الطعام المصري على جائزة تقديرية من المنظمة، إلى جانب استعدادات لاستضافة المؤتمر الإقليمي السنوي للمنظمة في العاصمة الإدارية الجديدة هذا العام.