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لأول مرة في تاريخها... مصر تتولى رئاسة منظمة "الفاو"
لأول مرة في تاريخها... مصر تتولى رئاسة منظمة "الفاو"
سبوتنيك عربي
فازت مصر برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) لتقود المنظمة لمدة 4 سنوات مقبلة وهي المنصب الذي تحصل عليه مصر لأول مرة... 04.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-04T14:15+0000
2025-07-04T14:15+0000
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وقدمت السفارة المصرية في روما ترشيح المستشار مينا رزق، نائب المندوب الدائم لدى "الفاو" ليتولى هذا المنصب الرفيع، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الجمعة.وتم الإعلان عن فوز رزق بعد منافسة شديدة مع 5 مرشحين من أفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكيتين، ليصبح مندوب مصر مينا رزق، 38 عاما، هو أول مصري وأصغر شخصية تشغل هذا المنصب في تاريخ المنظمة.وقال السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، إن هذا الفوز يعكس رؤية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إعداد الكوادر الشابة وتمكينهم في المحافل الدولية، مؤكدا أن السفارة عملت خلال الأشهر الماضية على دعم الملف المصري بما يليق بمكانة الدولة المصرية.وأشار راضي إلى أن مصر تواصل تعزيز حضورها داخل "الفاو"، من خلال رئاستها الحالية للجنة المالية، وفوز الجهاز المركزي للمحاسبات بمهام المراجعة القانونية والمالية، وحصول بنك الطعام المصري على جائزة تقديرية من المنظمة، إلى جانب استعدادات لاستضافة المؤتمر الإقليمي السنوي للمنظمة في العاصمة الإدارية الجديدة هذا العام.
https://sarabic.ae/20220624/فاو-454-من-المصريين-لا-يستطيعون-تحمل-تكلفة-نظام-غذائي-كاف-1064161494.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, منظمة الأمم المتحدة
أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, منظمة الأمم المتحدة

لأول مرة في تاريخها... مصر تتولى رئاسة منظمة "الفاو"

14:15 GMT 04.07.2025
© AP Photoلافتة لمنظمة الأغذية والزراعة "فاو" في إحدى القرى المصرية
لافتة لمنظمة الأغذية والزراعة فاو في إحدى القرى المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2025
© AP Photo
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فازت مصر برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) لتقود المنظمة لمدة 4 سنوات مقبلة وهي المنصب الذي تحصل عليه مصر لأول مرة في تاريخها داخل المنظمة التي تأسست عام 1945.
وقدمت السفارة المصرية في روما ترشيح المستشار مينا رزق، نائب المندوب الدائم لدى "الفاو" ليتولى هذا المنصب الرفيع، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الجمعة.
سوق الفاكهة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
"فاو": 45.4% من المصريين لا يستطيعون تحمل تكلفة نظام غذائي كاف
24 يونيو 2022, 14:10 GMT
وتم الإعلان عن فوز رزق بعد منافسة شديدة مع 5 مرشحين من أفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكيتين، ليصبح مندوب مصر مينا رزق، 38 عاما، هو أول مصري وأصغر شخصية تشغل هذا المنصب في تاريخ المنظمة.
وقال السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، إن هذا الفوز يعكس رؤية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إعداد الكوادر الشابة وتمكينهم في المحافل الدولية، مؤكدا أن السفارة عملت خلال الأشهر الماضية على دعم الملف المصري بما يليق بمكانة الدولة المصرية.
وأشار راضي إلى أن مصر تواصل تعزيز حضورها داخل "الفاو"، من خلال رئاستها الحالية للجنة المالية، وفوز الجهاز المركزي للمحاسبات بمهام المراجعة القانونية والمالية، وحصول بنك الطعام المصري على جائزة تقديرية من المنظمة، إلى جانب استعدادات لاستضافة المؤتمر الإقليمي السنوي للمنظمة في العاصمة الإدارية الجديدة هذا العام.
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